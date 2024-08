Diretoria da CNI volta a reunir-se em Fortaleza 19 anos depois

Cercada de boa expectativa está a reunião deste mês de agosto da diretoria plena da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que se realizará no próximo dia 27, na Casa da Indústria, a sede da Federação das Indústrias do Ceará. Será a segunda vez que esse evento acontecerá nesta capital.

A primeira, realizada no mesmo auditório Luiz Esteves, no 5º andar do moderno edifício sede da Fiec, aconteceu em 2005, quando era presidente da CNI o pernambucano Armando Monteiro Neto.

Feliz com a notícia da nova reunião da CNI em Fortaleza, Jorge Parente, que presidia a Fiec naquela época, lembrou à coluna que ela se fez aqui simultaneamente com o encontro bilateral Brasil-Alemanha, que, também pela primeira vez, se realizou na região Nordeste.

“Esses dois eventos marcaram minha gestão na presidência da Fiec”, recorda Jorge Parente, que, dono de boa memória, revela que a sessão solene que marcou o encerramento de autoridades e empresários brasileiros e alemães foi realizado no Theatro José de Alencar, com pompa e circunstância, presentes, entre outros, o então governador Lúcio Alcântara e o ministro da Indústria e do Comércio, Luiz Fernando Furlan, e o embaixador da Alemanha no Brasil.

“Nessa bela cerimônia, o industrial Norberto Odebrecht, ainda vivo, recebeu dos alemães uma homenagem especial como destaque empresarial daquele ano”, informa Jorge Parente.



Ele lembra, ainda, que, para a reunião da CNI, além de toda a diretoria da entidade, vieram também 23 dos 27 presidentes das federações das indústrias.