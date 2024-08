Diretoria da CNI fará pela primeira vez reunião em Fortaleza

Em primeira mão! A diretoria plena da Confederação Nacional da Indústria (CNI) reunir-se-á pela primeira vez em Fortaleza, no próximo dia 27. A reunião acontecerá no auditório Luiz Esteves, no 5º andar da Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), como informou hoje seu presidente Ricardo Cavalcante.

O evento - que terá a presença do presidente da CNI, Ricardo Alban, de todos os seus diretores e de todos os presidentes das Federações das Indústrias - acontecerá na esteira da recente Fiec Summit 2024, a maior reunião das cadeias produtivas do hidrogênio verde e das energias renováveis do país, que se encerrou terça-feira, 13.

A Fiec assumiu, nos últimos três anos, um protagonismo tal que a projetaram nacionalmente. Ao tornar-se parceira de primeira hora do governo do Ceará no projeto – lançado em 2021, em plena pandemia – de criação e implantação do Hub do Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém, a entidade atraiu a atenção de empresas nacionais e estrangeiras, que logo se engajaram ao Fiec Summit, que em sua última edição encerrada ontem teve 4.500 inscritos no Brasil e em mais de 20 países, incluindo asiáticos.

Para esta coluna, ao decidir realizar aqui sua reunião deste mês de agosto, a CNI ressalta a importância da evolução da economia cearense e, também, da parceria do seu setor industrial com o governo estadual e, ainda, com o segmento da agropecuária, fortalecendo a iniciativa privada.