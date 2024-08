Carcinicultor cearense protesta contra importação de camarão

Produtores de camarão do Ceará realizarão no próximo sábado, 17, uma grande manifestação contra a entrada de camarão importado no mercado brasileiro. O evento acontecerá a partir das 8 horas no Ginásio José Nilson Osterne, na cidade de Limoeiro do Norte,n Osterne.

Promoverão o evento a Associação dos Criadores de Camarão do Ceará (ACCC) e a Camarão BR. A expectativa é de reunir mais de 800 criadores de camarão de todo o estado.

De acordo com o presidente da ACCC, Luiz Paulo Sampaio, a manifestação terá o objetivo de pressionar o ministério da Agricultura a acatar o pleito do setor produtivo de suspender a importação de camarão de países que comprovadamente têm doenças inexistentes no Brasil.

"Se essa importação prosseguir, nossa cadeia produtiva pode ser impactada de forma devastadora. O exemplo do que já aconteceu na Ásia é suficiente para justificar essa suspensão", disse Sampaio.

Por sua vez, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, justificou a manifestação:

“Será uma forma de os criadores de camarão do Brasil, principalmente os do Nordeste, declararem seu protesto contra essa importação, e a Faec está e estará ao lado dos carcinicultores cearenses”.

O Ceará é o maior produtor de camarão do país, e cerca de 80% do setor é integrado por micro e pequenos carcinicultores.

Estarão presentes à manifestação os presidentes da Faec e da ACCC e da Associação Nacional da Cadeia Produtiva do Camarão (Camarão BR), Cristiano Maia, além de lideranças regionais.