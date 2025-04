Missa especial celebra centenário de Edson Queiroz em Cascavel

Com uma missa especial na Igreja Matriz de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Instituto Myra Eliane deu início, neste sábado (12), a uma vasta programação que celebra os 100 anos de nascimento do industrial Edson Queiroz.

A cerimônia foi celebrada pelo bispo de Itapipoca, dom Rosalvo Cordeiro de Lima, e contou com participação do coral da Universidade de Fortaleza (Unifor). A TV Diário (Canal 22.1) e a Rádio Verdinha (92.5 FM) transmitiram ao vivo.

Legenda: A missa do centenário de Edson Queiroz foi celebrada por dom Rosalvo Cordeiro de Lima Foto: Thiago Gadelha

Estiveram presentes, além de familiares, amigos e admiradores de Edson, autoridades públicas como a prefeita de Cascavel, Ana Afif (PP), e o secretário municipal de Turismo, Lauro Cardoso, além do vice-prefeito de Pacatuba, Ésio Souza (PT), da deputada estadual Jô Farias (PT) e da deputada federal Fernanda Pessoa (União).

"É uma noite que a família Queiroz está celebrando juntamente com autoridades, com pessoas da cidade de Cascavel. Está tudo muito bonito. [...] Eu estou muito feliz", celebrou Igor Queiroz Barroso, neto de Edson Queiroz e presidente do Instituto Myra Eliane.

Legenda: O Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, conta com programação especial em homenagem ao centenário do empresário Foto: Thiago Gadelha

"Cascavel tem muito orgulho da história de Edson e é muito orgulhoso de ter o Memorial [Edson Queiroz] aqui, perpetuando essa história e contando para as pessoas sobre esse legado", compartilhou a prefeita de Cascavel, Ana Afif.

Para Otávio Queiroz, neto de Edson e membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz (GEQ), presenciar o momento foi uma honra. "Para mim, é uma honra enorme, são 100 anos do meu avô. Homem lutador, que sempre nos ensinou", disse ele.

Visionário e um dos principais empresários do Ceará no século XX, Edson Queiroz deixou um legado transformador na educação, cultura e no desenvolvimento social e econômico do estado.

Legenda: A programação do centenário de Edson Queiroz é organizada pelo Instituto Myra Eliane Foto: Thiago Gadelha

As homenagens a ele seguirão ao longo de 2025, com eventos culturais, esportivos e educativos no Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, e no Espaço Cultural Arandu e no Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor), ambos em Caucaia.

Veja fotos da missa de celebração do centenário de Edson Queiroz

Legenda: Igor Queiroz Barroso discursou durante a missa em homenagem ao centenário de seu avô, Edson Queiroz Foto: Thiago Gadelha "]

Legenda: Família Queiroz reunida para celebrar o centenário de Edson Queiroz em Cascavel Foto: Thiago Gadelha

Legenda: A missa em Cascavel abre a programação em homenagem ao industrial Edson Queiroz Foto: Thiago Gadelha

Exposição no Memorial Edson Queiroz

Também neste sábado, foi inaugurada no Memorial Edson Queiroz a exposição "Muniz: o legado de um Mestre", do artesão cearense Francisco Muniz de Sousa, pioneiro na técnica de estampar renda de bilro no barro.

Legenda: Obras do Mestre Muniz expostas no Memorial Edson Queiroz Foto: Thiago Gadelha

A família do artista compareceu à inauguração e compartilhou a felicidade sentida com a homenagem. "Queria tanto que ele [Mestre Muniz] estivesse vivo para estar vendo isso aqui", emocionou-se Raimunda Muniz, sua esposa.

A filha do artesão, Lucinete, também ficou feliz com a exposição. "Estou feliz, agradecida pela homenagem, pelo reconhecimento", comentou ela.

Para Igor Queiroz Barroso, Edson e Mestre Muniz têm algo em comum: "Um empresário inovador e um artista inovador", disse.

A mostra estará aberta ao público entre os dias 14 de abril e 17 de maio, com visitação gratuita.

Legenda: Será inaugurada no Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, a exposição "Muniz: o legado de um Mestre", do artesão cearense Francisco Muniz de Sousa. Mestre Muniz foi pioneiro na técnica de estampar renda de bilro no barro Foto: Arquivo Pessoal

Programação em homenagem ao centenário de Edson Queiroz

A programação em homenagem ao centenário de Edson Queiroz continua ao longo deste mês com atividades culturais e educativas promovidas pelo Instituto Myra Eliane e seus parceiros.

Na próxima quarta (16), às 19h, o Memorial Edson Queiroz recebe a palestra gratuita "Empreendedorismo e Inovação", voltada para empreendedores e pequenos empresários da região. A palestra é uma parceria com a Secretaria de Turismo do Município de Cascavel e as inscrições podem ser feitas por este link.

Já no dia 23, às 19h, em Cascavel, será realizada a Quarta Musical em homenagem ao casal Edson e Yolanda Queiroz, com repertório especial interpretado pelo grupo "Dois Violões e Uma Saudade", além da participação de artistas locais.

No dia 26, às 16h, será a vez da 4ª Corrida de Rua Memorial Edson Queiroz e, às 17h30, a 3ª Corridinha Memorial Edson Queiroz, incentivando a prática esportiva entre crianças, jovens e adultos. As inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura de Cascavel.

No dia 30, entre 9h e 13h, será realizada uma Oficina de Cianotipia em parceria com o Museu da Fotografia, ministrada por monitores do programa Museu de Ponta a Ponta. A oficina visa ensinar a técnica de impressão fotográfica artesanal que utiliza sais férricos. As inscrições para a oficina também estão disponíveis por este link.

Programação do Espaço Cultural Arandu

Na próxima quarta (16), no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, ocorrerá a abertura da exposição "Entre Capas – Uma viagem pela história do Ceará com o Diário do Nordeste", um evento exclusivo para convidados. A mostra será aberta ao público apenas a partir da quinta-feira (17).

Entre os dias 22 e 25 de abril, o Arandu seguirá com oficinas gratuitas das 13h às 17h, abordando temas como Cianotipia, Digitalização, Mobgrafia, Mini Estúdio, Marketing, Canva, Foto Estamparia e Sublimação. A iniciativa é em parceria com o Museu da Fotografia de Fortaleza e contará com monitores do programa Museu de Ponta a Ponta. Ao final da trilha formativa, quem participar de todas as oficinas receberá certificado. As inscrições estão disponíveis na bio do Instagram do Espaço Cultural Arandu e do Instituto Myra Eliane.

Programação do Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz

Já no Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor), a programação segue até maio com eventos formativos e inspiradores. No dia 24 de abril, das 14h às 16h, ocorrerá a Oficina Palestra com Carolina Nascimento e Tatiana Rodrigues, com o tema: 'A Jornada do Cliente - Encante seu público e aumente suas vendas', do Projeto Potência Feminina.

No dia 29 de abril, às 14h30, será realizada a palestra "Como Empreender do Zero", com Alan Roberto, conhecido como "O Menino do Consórcio".

No dia 7 de maio, às 13h, será a vez da aula inaugural do curso de Empreendedorismo do projeto Território Empreendedor, uma parceria com a ArcelorMittal e o Sebrae. Na sequência, às 13h30, será realizada a palestra “Como Iniciar Um Negócio”, em parceria com o Sebrae. Os momentos serão abertos ao público e com emissão de certificado.

Encerrando a programação, no dia 15 de maio, às 14h30, o professor Dr. Edson Vieira (IFCE – Caucaia) ministra a palestra “Comunicação Não Violenta para Atendimento ao Público”.

Todos os eventos são gratuitos e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do link disponível na bio do Instagram do Instituto Myra Eliane.

Sobre Edson Queiroz

Nascido em Cascavel no dia 12 de abril de 1925, Edson Queiroz foi o segundo de seis irmãos do casal Cordélia Antunes Ferreira e Genésio Clementino de Queiroz. Ele se casou com Yolanda em 1945, com quem teve seis filhos: Airton, Myra, Edson Filho, Renata, Lenise e Paula.

Edson Queiroz faleceu em 1982, vítima de um acidente aéreo na Serra de Aratanha, em Pacatuba. Reconhecido por ser um homem visionário e à frente de seu tempo, ele foi o mais importante empresário do Ceará no século XX e seu legado ficou para a história.

O Grupo Edson Queiroz é, atualmente, referência nacional, e está presente nos ramos de energia, alimentos e bebidas, eletrodomésticos, comunicação, agropecuária e incorporação imobiliária.

No entanto, a contribuição de Edson se estendeu também para o segmento da educação. Em 1971, ele criou a Fundação Edson Queiroz e, em 1973, o maior entre os projetos encampados pela Fundação se materializou com a inauguração da Unifor.

Sobre o Instituto Myra Eliane

O Instituto Myra Eliane é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016, em Fortaleza, que tem como propósito "transformar vidas através dos valores humanos". Atua na promoção da Educação Infantil com base nos valores humanos e na formação de jovens e adultos, além de ofertar ações culturais gratuitas para a população.

A entidade conta com equipamentos próprios, onde desenvolve as atividades de educação e capacitação profissional: o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso; o Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor); e os espaços de fomento às artes, como Memorial Edson Queiroz e Espaço Cultural Arandu.

Sobre o Memorial Edson Queiroz

Localizado em Cascavel, o Memorial Edson Queiroz é um espaço cultural administrado pelo Instituto Myra Eliane. Inaugurado em 7 de novembro de 2021, após a revitalização do prédio que já serviu como Câmara Municipal e Cadeia Pública, o local é tombado por lei municipal desde 2009.

O Memorial abriga uma exposição permanente sobre a trajetória de Edson Queiroz, além de mostras temporárias que promovem cultura, educação e história, conectando a população à arte como ferramenta de transformação social.

Confira a programação completa do centenário de Edson Queiroz

Memorial Edson Queiroz (Cascavel)

12 de abril (sábado)

● 17h: Missa em homenagem ao centenário de Edson Queiroz, na Igreja Matriz de Cascavel. Transmissão ao vivo pela TV Diário e Rádio Verdinha

● 18h30: Abertura da exposição "Muniz: o legado de um Mestre", no Memorial Edson Queiroz (evento para convidados). Visitação pública de 14/04 a 17/05

16 de abril (quarta-feira)

● 19h: Palestra “Empreendedorismo e Inovação” - Uma parceria com a Secretaria de Turismo do Município de Cascavel

● Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/palestra-sobre-empreendedorismo/2899546



23 de abril (quarta-feira)

● 19h: Quarta Musical com o grupo "Dois Violões e Uma Saudade", com repertório especial em homenagem a Edson e Yolanda Queiroz

26 de abril (sábado)

● 16h: 4ª Corrida de Rua Memorial Edson Queiroz

● 17h30: 3ª Corridinha Memorial Edson Queiroz

● Inscrições: em breve no site da Prefeitura de Cascavel

30 de abril (quarta-feira)

● 09h e 13h : Oficina de Cianotipia em parceria com o Museu da Fotografia.

● Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-cianotipia/2899993

Espaço Cultural Arandu (Caucaia)

16 de abril (quarta-feira)

● 15h: Exposição:‘Entre Capas - Uma viagem pela história do Ceará com o Diário do Nordeste’ um evento exclusivo para convidados. A mostra será aberta ao público a partir do dia 17 de abril.

● Local: Espaço Cultural Arandu - Avenida Central, s/n, no bairro Araturi, em Caucaia

22 a 25 de abril

● 13h às 17h: Oficinas em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza

● Local: Espaço Cultural Arandu - Avenida Central, s/n, no bairro Araturi, em Caucaia

● Inscrição: Link disponível na bio do Instagram do Espaço Cultural Arandu e do Instituto Myra Eliane

Cronograma das Oficinas

● 22/04

○ 13h às 15h: Cianotipia

○ 15h20 às 16h: Digitalização

○ 16h às 17h: Edição -

○ Conteúdo: os alunos aprenderão a editar suas cianotipias e a tratar imagens.

● 23/04

○ 13h às 15h: Marketing

○ 15h20 às 17h: Canva

● 24/04

○ 13h às 15h: Mini Estúdio

○ 15h20 às 17h: Mobgrafia

● 25/04

○ 13h às 15h: Foto Estamparia e Sublimação

○ 15h20 às 17h: Foto Estamparia e Sublimação (continuação)

● 30/04

○ 13h às 17h: Visita ao Museu da Fotografia (atividade interna para os alunos do Arandu)

Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Caucaia)

24 de abril

● 14h às 16h: Oficina Palestra com Carolina Nascimento e Tatiana Rodrigues

Tema: 'A Jornada do Cliente - Encante seu público e aumente suas vendas' (Potência Feminina)

Certificado de participação será emitido.

29 de abril

● 14h30: Palestra com Alan Roberto - "O Menino do Consórcio"

Tema: ‘Como Empreender do Zero’

Certificado de participação será emitido.

07 de maio

● 13h: Aula Inaugural - Curso de Empreendedorismo do Território Empreendedor (Parceria com ArcelorMittal e Sebrae). Aula inaugural aberta ao público.

● 13h30: Palestra em parceria com o SEBRAE

● Tema: ‘Como Iniciar Um Negócio’

Aberto ao público. Certificado de participação será emitido.

15 de maio

● 14h30: Palestra com Prof. Dr. Edson Vieira (IFCE - Caucaia)

Tema: ‘Comunicação Não Violenta para Atendimento ao Público’

Certificado de participação será emitido.

Serviço

Programação Centenário de Edson Queiroz

Local: Memorial Edson Queiroz (Rua Crispin Teixeira, S/N - Praça Nossa Senhora do Ó, Centro / Cascavel, CE)

Período: 12 a 13 de maio de 2025

Entrada: gratuita

Mais informações: @myraeliane | @memorialedsonqueirozce | @espacoculturalarandu