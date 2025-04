Governo cria comissão para elaborar Plano de Educação do CE que definirá metas para a próxima década

O Governo do Ceará deu a partida formal para a elaboração do Plano Estadual de Educação (PEE), que irá estabelecer as metas para a área entre 2026 e 2036. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (24), a gestão instituiu uma comissão intersetorial para coordenar a formulação do documento que, após uma série de debates, se tornará lei. O PEE estabelece o que deve ser cumprido para melhorar a educação no Estado na década.

O trabalho da comissão intersetorial, conforme determinado no Decreto 36.535/2025, terá duração máxima de 2 anos. O grupo irá atuar em duas vias: na análise dos documentos de monitoramento do Plano em vigor e na elaboração do novo PEE.

Veja também Ceará Professores temporários: novo PNE do Governo Lula permite que até 30% dos docentes não sejam concursados Ceará Para evitar 'politização do debate', Plano Nacional de Educação terá Comissão Especial na Câmara, anuncia Hugo Motta

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, no atual contexto, o PEE chegou a perder a validade no final de 2024, e o Estado ficou mais de dois meses sem plano de educação. Só em março o Governo enviou uma proposta de prorrogação da validade da lei, que agora segue até o final de 2025.

Outra atuação da comissão é na elaboração do novo Plano Estadual da Educação, através da realização de assembleias, fóruns de discussão regionais e audiências públicas. Esse processo deve contar com a participação ativa da sociedade civil.

A essa comissão compete, dentre outros :

Elaborar cronograma de trabalho;

Analisar dados e informações educacionais do Estado do Ceará para realizar diagnóstico;

Analisar e emitir parecer sobre as solicitações encaminhadas por instituições para compor a Comissão Intersetorial ou substituir membros;

Criar subcomissões para elaboração do novo PEE;

Orientar as subcomissões para realização das atividades;

Participar de audiências públicas quando solicitado;

Organizar consulta pública;

Consolidar o documento base a ser encaminhado em forma de Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa;

Acompanhar o trâmite do Projeto de Lei no Legislativo do Ceará;

Quem irá compor a comissão?

Conforme estabelecido no decreto, a comissão intersetorial será constituída por representantes de distintos órgãos e entidades, envolvendo órgãos da gestão estadual, do legislativo e entidades representativas de gestores e da sociedade civil.

Estão na comissão:

Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (CEAL);

Conselho Estadual de Educação (CEE);

Fórum de Educação do Estado (FEE);

Secretaria da Educação (Seduc);

União Nacional dos Conselhos Municipais (Uncime-CE);

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-CE)

A Comissão deve se reunir a cada 15 dias e a participação dos membros não será remunerada.

Trâmite do Plano Estadual de Educação

O PEE será elaborado a partir de uma série de debates e estudos que envolverá, dentre outros, o poder público, representantes sindicais, gestores, professores, estudantes, pais e responsáveis. Essa comissão irá estabelecer como esse processo será organizado.

O Plano Estadual, cujos objetivos contemplam desde a educação infantil até o ensino superior, engloba também ações relacionadas aos trabalhadores da educação. O PEE é produzido após o Plano Nacional (PNE) ser aprovado.

Na atual situação, o PNE tem validade até o final de 2025 e a proposta de novo plano está na Câmara Federal desde o ano passado. A previsão é que a comissão específica que irá analisar o Plano da casa legislativa federal seja instalada na próxima terça-feira (29).

No Ceará, a formulação do plano terá como norte o novo PNE. Após os processos de discussão e formulação coletiva, o texto do documento será enviado pelo Governo à Assembleia Legislativa onde será votado para virar lei.