Unifor abre inscrições para processo seletivo 2025.2

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para o processo seletivo 2025.2. O vestibular presencial será realizado no dia 18 de maio, no campus da instituição. Ao todo, serão disponibilizadas seis modalidades de ingresso para quem deseja iniciar uma nova trajetória no ensino superior ainda este ano.

Além do vestibular presencial, o processo seletivo Unifor permite que os candidatos participem utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aproveitando resultados de vestibulares anteriores da própria Unifor, realizando transferência de outra instituição de ensino superior, ingressando em uma segunda graduação ou solicitando a reabertura de matrícula em cursos já iniciados.

De acordo com Victor Secundino, gerente comercial da Unifor, a flexibilidade no processo seletivo, que permite aos candidatos escolherem a forma de ingresso mais alinhada às suas necessidades, é essencial para promover a democratização do acesso ao ensino superior. “A Unifor busca atrair candidatos com perfis variados, vindos de diferentes trajetórias educacionais, refletindo a amplitude das modalidades de ingresso oferecidas”, destaca.

Para esta edição, a Unifor disponibiliza vagas em 40 cursos de graduação, abrangendo quatro grandes áreas do conhecimento, representadas pelos seus centros de ciência: Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Centro de Ciências da Saúde (CCS) e Centro de Ciências Tecnológicas (CCT).

Infraestrutura completa

Com uma trajetória de 52 anos, a Unifor se consolidou como a maior instituição privada de ensino superior do Ceará, sendo reconhecida como a melhor das regiões Norte e Nordeste e a 6ª melhor do Brasil, de acordo com o Ranking Universitário Folha (RUF).

A Unifor se destaca por sua vasta infraestrutura em um campus de 720 mil m², oferecendo um ambiente de aprendizado completo e inovador, que inclui o Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI) para prática e atendimento à comunidade, laboratórios com tecnologia de última geração, biblioteca especializada com acervo físico e digital, o Espaço Cultural Unifor, o Teatro Celina Queiroz, entre outros recursos que ampliam a formação acadêmica e profissional dos estudantes.

Em termos de inovação e atualização, Victor ressalta o compromisso contínuo da universidade em aprimorar sua infraestrutura. "A Unifor se mantém atualizada ao investir em infraestrutura de ponta, como os modernos laboratórios e o Unifor Hub, espaço voltado para inovação e pesquisa", afirma. Ele também destaca o valor das parcerias internacionais e programas de intercâmbio, que conectam a universidade a tendências globais de educação e fortalecem os laços com o mercado de trabalho.

Os candidatos interessados em participar do Processo Seletivo 2025.2 devem efetuar a inscrição por meio do site oficial da Unifor até o dia 14 de maio. Esta é uma excelente oportunidade para ingressar em uma instituição de ensino superior de excelência e construir um futuro profissional promissor.

Serviço

Processo seletivo - Unifor 2025.2

Inscrições abertas até 14 de maio

Data da prova presencial: 18 de maio de 2025

Inscreva-se em: unifor.br/web/graduacao/processo-seletivo/inscricoes

Telefone: (85) 3477-3000

WhatsApp: (85) 99246-6625

E-mail: queroserunifor@unifor.br