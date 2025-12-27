Diário do Nordeste
Família que sobreviveu a acidente no CE se reencontra no hospital às vésperas do Natal

O reencontro aconteceu na enfermaria de um hospital em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Ceará

Quatro dias após sobreviverem a uma grave colisão de trânsito, pais e filhas se reencontraram na enfermaria de um hospital em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, na véspera de Natal.

O momento foi registrado por familiares na última quarta-feira (24). Nas imagens, o casal Daule e Andrea se reúnem com as filhas Alice e Sophia sob muita emoção. Eles dão as mãos e rezam juntos.

O Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ) afirmou que "a direção e a coordenação optaram por oportunizar o encontro e deixá-los todos em uma única enfermaria para que passassem o Natal juntos".

teaser image
Ceará

Sucata do Chico Alves já havia pegado fogo há 35 anos

teaser image
Ceará

'Sem água, sem energia e sem teto': Incêndio na sucata do Chico Alves traz prejuízos a moradores

O que aconteceu com a família

A ocorrência cuja família esteve envolvida aconteceu na manhã do dia 20 de dezembro, no km 138 da BR-116, próximo ao município de Russas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente contou com uma caminhonete, com placas de Russas, um automóvel com placas do município de Pereiro, e um caminhão com placas de Fortaleza.

A Polícia acredita que um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu, o que pode ter contribuído para a ocorrência do sinistro.

"O condutor do automóvel, um homem de 41 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido. Já os condutores da caminhonete, um homem de 45 anos, e do caminhão, um homem de 42 anos, não sofreram ferimentos", complementou a PRF.

Além disso, ainda conforme a Polícia, o trecho onde ocorreu a colisão "apresentava boas condições de visibilidade, pista seca, sinalização adequada e presença de acostamento".

"A equipe da PRF segue analisando as informações colhidas para a confecção do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), que apontará a dinâmica exata e as causas do acidente", finalizou a corporação, em nota.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.

