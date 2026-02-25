Ruas do Centro de Fortaleza serão interditadas para obras; veja desvios

A partir desta quinta-feira (26), parte do cruzamento das ruas Sena Madureira e Pinto Madeira com a avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Fortaleza, será interditada temporariamente para obras do projeto Rotas da Infância.

A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici), com foco na segurança viária de pedestres e ciclistas que trafegam pelo trecho.

Segundo a gestão municipal, a previsão é que o bloqueio dure entre 30 e 45 dias. Durante o período, o tráfego será r eorganizado por meio de rotas alternativas sinalizadas, seguindo as orientações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

A área contará com tapumes, placas informativas, iluminação noturna e sinalização específica para garantir a segurança viária.

A Prefeitura reforça aos motoristas que respeitem as orientações da AMC e que, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante o período das obras.

Veja os desvios

Quem trafega pela rua Sena Madureira no sentido Norte–Sul, em direção ao bairro Benfica, deverá realizar desvio pela Rua do Pocinho, seguindo até a avenida Dom Manuel.

Antes de entrar na avenida, o acesso vai contornar obras do Metrofor, que passa pelas ruas Coronel Ferraz, Franklin Távora e 25 de Março. Também há possibilidade de trafegar pela avenida Dom Manuel ou pela avenida Santos Dumont, no sentido Papicu.

Já para quem trafega a partir do Centro, pela rua Pedro Pereira, a orientação da Prefeitura é utilizar como rota alternativa a Rua da Assunção, com acesso à rua Clarindo de Queiroz.

A partir desse ponto, será possível seguir em direção à Aldeota ou acessar a avenida Visconde do Rio Branco, no sentido Benfica. Para quem se desloca em direção ao litoral, o trajeto poderá ser realizado pela avenida Dom Manuel.

Legenda: A iniciativa também integra o conjunto de ações da Parceria BICI em Fortaleza. Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

Outro fluxo que sofrerá alterações temporárias é o dos veículos que trafegam pela rua Solon Pinheiro no sentido Sul–Norte, em direção à orla. Nesse caso, os condutores deverão converter à direita na rua Clarindo de Queiroz para acessar a avenida Dom Manuel.

Os motoristas que vêm pela rua Castro e Silva deverão utilizar a rua Major Facundo como rota alternativa para ter acesso à rua Pedro Pereira e seguir pela Rua da Assunção para seguir em direção ao Benfica ou à Aldeota.

Conheça o Rotas da Infância

O programa Rotas da Infância foi pensado para transformar áreas urbanas em espaços mais seguros, acessíveis e acolhedores para crianças e famílias. O trecho interditado também vai servir como uma conexão segura à Cidade da Criança.

A realização é da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), em parceria com a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi) da Prefeitura de Fortaleza.

Além do foco em pedestres e ciclistas, o projeto também prevê melhorias para os comerciantes do Centro, junto de ações prévias de comunicação com a comunidade, segundo a Prefeitura.