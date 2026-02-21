'Sem o assassino preso, não vivemos o luto', diz irmão de influencer morta em Itapipoca

Moradores de Itapipoca realizaram um protesto neste sábado (21) pedindo justiça por Ana Karolina Sousa.

A influenciadora, estudante de Biomedicina e empresária foi assassinada no último dia 14, aos 31 anos, no interior do Ceará.

O principal suspeito pelo crime é o ex-namorado da vítima, Anderson Renan Magalhães Freitas, que está foragido. O crime é investigado como feminicídio.

O caso gerou forte comoção pública na região. Segundo o irmão da vítima, Breno Sousa, mais de 100 pessoas comparecem ao encontro na Praça dos Três Climas, neste sábado.

""Até o momento, ela se torna mais um número no Ceará. Faz dias que a gente não tem uma resposta. Enquanto o Renan não for preso, a família não vai conseguir viver o luto" Breno Sousa Irmão de Ana Karolina

Familiares e amigos prestam homenagens e conscientizam público

Durante a reunião, os presentes prestaram homenagens a Karolina, relembrando momentos felizes da influenciadora.

"Ela nunca imaginou que isso pudesse acontecer com ela. Ela não via essa maldade. Ela foi uma pessoa muito amada", lamentou o irmão da vítima.

Para Ivonilde Sousa, irmã de Karolina, "a ficha ainda não caiu". Apesar da tragédia, ela relata encontrar conforto ao ver o quanto a irmã era amada.

Legenda: Mais de 100 pessoas se reuniram na Praça dos Três Climas, em Itapipoca, para pedir justiça por Ana Karolina. Foto: Clarice Nascimento.

"Ela sempre foi uma pessoa alegre, brincalhona. Foi emocionante ver todo mundo reunido para prestar homenagens. É muito bom saber que tem muita gente que gostava da minha irmã, e é triste por ela não estar aqui." Ivonilde Sousa Irmã de Ana Karolina

O momento também foi de conscientização sobre a violência contra a mulher, com falas incentivando a denúncia de crimes do tipo e a participação masculina na proteção das mulheres. Segundo Breno, nenhuma autoridade compareceu ao local.

"A gente espera que seja feita logo justiça. Nenhuma mulher merece passar pelo que ela passou", finaliza Ivonilde".

Crime apresentou requintes de crueldade

De acordo com as investigações, na manhã daquele dia, a vítima retornava de uma festa em Paracuru e, ao adentrar a própria residência, se deparou com Anderson.

Ana Karolina foi assassinada com aproximadamente 20 golpes de arma branca. O laudo pericial confirmou que a causa da morte foi um choque hemorrágico.

Anderson fugiu logo após o crime utilizando a motocicleta da própria Karolina e segue procurado pelas forças de segurança. O suspeito ainda subtraiu o aparelho celular da vítima e roubou uma quantia em dinheiro.

Legenda: Caso gerou forte comoção pública na região. Foto: Reprodução/Instagram.

Quem era Ana Karolina

A estudante de Biomedicina era proprietária de uma clínica de estética e mãe de uma menina de 7 anos.

Nas redes sociais, Ana Karolina costumava compartilhar sua rotina profissional, acompanhada por quase 12 mil seguidores.

A vítima tinha completado 31 anos no último dia 7 de fevereiro e postado no Instagram fotos de jaleco para comemorar a entrada no curso de Biomedicina: "início de um sonho", disse ela em maio do ano passado.