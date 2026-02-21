Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Sem o assassino preso, não vivemos o luto', diz irmão de influencer morta em Itapipoca

Moradores de Itapipoca protestaram e pediramm justiça neste sábado.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
(Atualizado às 22:30)
Ceará

Moradores de Itapipoca realizaram um protesto neste sábado (21) pedindo justiça por Ana Karolina Sousa.

A  influenciadora, estudante de Biomedicina e empresária foi assassinada no último dia 14, aos 31 anos, no interior do Ceará. 

O principal suspeito pelo crime é o ex-namorado da vítima, Anderson Renan Magalhães Freitas, que está foragido. O crime é investigado como feminicídio.

Veja também

teaser image
Ceará

Supermercado é autuado em Fortaleza por vender queijo e derivados vencidos

teaser image
Ceará

Projeto que acolhe mulheres vítimas de violência no CE atenderá crianças e adolescentes; saiba mais

teaser image
Ceará

Etufor anuncia extensão de linhas para Terminal Santuário da Fé, no Centro; confira

O caso gerou forte comoção pública na região. Segundo o irmão da vítima, Breno Sousa, mais de 100 pessoas comparecem ao encontro na Praça dos Três Climas, neste sábado. 

""Até o momento, ela se torna mais um número no Ceará. Faz dias que a gente não tem uma resposta. Enquanto o Renan não for preso, a família não vai conseguir viver o luto"
Breno Sousa
Irmão de Ana Karolina

Familiares e amigos prestam homenagens e conscientizam público 

Durante a reunião, os presentes prestaram homenagens a Karolina, relembrando momentos felizes da influenciadora. 

"Ela nunca imaginou que isso pudesse acontecer com ela. Ela não via essa maldade. Ela foi uma pessoa muito amada", lamentou o irmão da vítima.

Para Ivonilde Sousa, irmã de Karolina, "a ficha ainda não caiu". Apesar da tragédia, ela relata encontrar conforto ao ver o quanto a irmã era amada.

A imagem mostra uma grande concentração de pessoas reunidas em uma praça ao ar livre, formando um círculo em torno de alguém que parece discursar ao centro. A maioria veste roupas claras, predominando o branco — algo comum em atos simbólicos por paz e justiça. O cenário inclui palmeiras, construções ao redor da praça e montanhas ao fundo, sob um céu já no início da noite. O clima aparenta ser de manifestação pacífica, com forte mobilização comunitária.
Legenda: Mais de 100 pessoas se reuniram na Praça dos Três Climas, em Itapipoca, para pedir justiça por Ana Karolina.
Foto: Clarice Nascimento.

"Ela sempre foi uma pessoa alegre, brincalhona. Foi emocionante ver todo mundo reunido para prestar homenagens. É muito bom saber que tem muita gente que gostava da minha irmã, e é triste por ela não estar aqui."
Ivonilde Sousa
Irmã de Ana Karolina

O momento também foi de conscientização sobre a violência contra a mulher, com falas incentivando a denúncia de crimes do tipo e a participação masculina na proteção das mulheres. Segundo Breno, nenhuma autoridade compareceu ao local.

"A gente espera que seja feita logo justiça. Nenhuma mulher merece passar pelo que ela passou", finaliza Ivonilde".

Crime apresentou requintes de crueldade

De acordo com as investigações, na manhã daquele dia, a vítima retornava de uma festa em Paracuru e, ao adentrar a própria residência, se deparou com Anderson. 

Ana Karolina foi assassinada com aproximadamente 20 golpes de arma branca. O laudo pericial confirmou que a causa da morte foi um choque hemorrágico.

Anderson fugiu logo após o crime utilizando a motocicleta da própria Karolina e segue procurado pelas forças de segurança. O suspeito ainda subtraiu o aparelho celular da vítima e roubou uma quantia em dinheiro. 

A imagem mostra Ana Karolina, mulher jovem, de cabelos longos e claros, sorrindo enquanto posa ao ar livre. Ela veste calça e blazer brancos, combinados com uma blusa bege. Ao fundo, há árvores de grande porte, palmeiras e uma área verde que parece ser um parque ou praça. Algumas pessoas aparecem mais atrás, próximas a um caminho pavimentado.
Legenda: Caso gerou forte comoção pública na região.
Foto: Reprodução/Instagram.

Quem era Ana Karolina

A estudante de Biomedicina era proprietária de uma clínica de estética e mãe de uma menina de 7 anos.

Nas redes sociais, Ana Karolina costumava compartilhar sua rotina profissional, acompanhada por quase 12 mil seguidores.

A vítima tinha completado 31 anos no último dia 7 de fevereiro e postado no Instagram fotos de jaleco para comemorar a entrada no curso de Biomedicina: "início de um sonho", disse ela em maio do ano passado.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
'Sem o assassino preso, não vivemos o luto', diz irmão de influencer morta em Itapipoca
Ceará

'Sem o assassino preso, não vivemos o luto', diz irmão de influencer morta em Itapipoca

Moradores de Itapipoca protestaram e pediramm justiça neste sábado.

Letícia do Vale
Há 1 hora
Estação de ônibus moderna com coberturas elegantes e transporte público eficiente em uma cidade brasileira.
Ceará

Etufor anuncia extensão de linhas para Terminal Santuário da Fé, no Centro; confira

A medida deve ampliar o itinerário de quatro linhas e começa a valer no próximo sábado (28).

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Ceará

Supermercado é autuado em Fortaleza por vender queijo e derivados vencidos

O supermercado informou, em nota, que "adota um rigoroso processo interno de controle" e, em casos de não identificação, a remoção é feita imediatamente após sinalização.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra grupo de mulheres usando camista branca em um espaço parecido com um auditório.
Ceará

Projeto que acolhe mulheres vítimas de violência no CE atenderá crianças e adolescentes; saiba mais

A iniciativa é da Universidade Estadual do Ceará (Uece), voltada a pessoas de todas as idades e classes sociais.

Sofia Leite*
21 de Fevereiro de 2026
Na imagem, o Farol do Mucuripe, localizado em Fortaleza, Ceará. O edifício histórico possui um formato octogonal e é pintado em um amarelo vibrante, com detalhes em branco nas molduras e janelas. Ele está situado no topo de uma pequena colina gramada, sob um céu azul intenso com nuvens brancas finas e alongadas que parecem irradiar de trás da estrutura. No primeiro plano, há uma escadaria de pedra cinza com corrimãos metálicos que leva até a entrada do farol. A base do terreno é cercada por um guarda-corpo de vidro moderno. A iluminação é de luz do dia natural, realçando o contraste entre o amarelo do prédio, o verde da grama e o azul do céu.
Ceará

Farol do Mucuripe: Estado prepara programação cultural e gestão compartilhada para o 1º semestre

Demandas são reivindicações da população e, entre as atividades, estão exposição e apresentações artísticas.

Diego Barbosa
21 de Fevereiro de 2026
Agricultor fura poço no quintal em busca de água e encontra possível reserva de petróleo no CE
Ceará

Agricultor fura poço no quintal em busca de água e encontra possível reserva de petróleo no CE

O material encontrado foi analisado pelo IFCE, e os resultados foram enviados para órgão federal.

Carol Melo
20 de Fevereiro de 2026
Fotografia panorâmica de uma encosta de serra densamente arborizada sob um céu azul com nuvens brancas. No sopé da elevação, destaca-se uma área urbana com casas de telhados cerâmicos e uma torre de comunicação alta e fina. A vegetação é verde vibrante, típica de regiões tropicais, cobrindo quase toda a extensão do relevo acidentado.
Ceará

Crato planeja criar Jardim Botânico do Cariri com teleférico

Projeto deve ser iniciado ainda em 2026, mas tem recebido críticas relacionadas ao meio ambiente.

Ana Beatriz Caldas
20 de Fevereiro de 2026
Fortaleza prevê reformar Memorial, Biblioteca, Mercado e Teatro para celebrar 300 anos; veja locais
Ceará

Fortaleza prevê reformar Memorial, Biblioteca, Mercado e Teatro para celebrar 300 anos; veja locais

Equipamentos culturais devem ser entregues para celebrar aniversário da capital.

Theyse Viana e Carol Melo
20 de Fevereiro de 2026
Carros colidem e um deles invade barraca de praia na Beira-Mar de Fortaleza; vídeo
Ceará

Carros colidem e um deles invade barraca de praia na Beira-Mar de Fortaleza; vídeo

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência.

João Lima Neto
20 de Fevereiro de 2026
Duas pessoas com guarda-chuvas coloridos caminhando em uma rua molhada sob a chuva, com fachadas de lojas ao fundo.
Ceará

Fim de semana deve ser de chuvas intensas em cidades do CE; veja locais

Novos avisos do Inmet indicam condições até este sábado (21).

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Criança tem parada respiratória após reação alérgica a xarope em Fortaleza
Ceará

Criança tem parada respiratória após reação alérgica a xarope em Fortaleza

Menina foi socorrida por guardas municipais e depois levada pelos agentes até o IJF, onde teve o quadro estabilizado.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Ceará

Governo do Ceará altera critérios do Prêmio Escola Nota 10; confira mudanças

A premiação concede apoio financeiro e técnico às escolas com os melhores resultados de alunos do 2º, 5º e 9º ano no Spaece.

Thatiany Nascimento
20 de Fevereiro de 2026
Ceará

Ram Newsedan realiza “Rampage Drive” com ofertas especiais neste sábado (21)

A ação promocional estará disponível em todas as concessionárias da Ram Newsedan

Agência de Conteúdo DN
20 de Fevereiro de 2026
Ceará

Governo do CE, Fortaleza e mais 52 prefeituras perdem ‘verba extra’ na educação em 2026; veja lista

O recurso complementar do Fundeb é destinado a estados e municípios que melhoram a aprendizagem e reduzem as desigualdades na educação.

Thatiany Nascimento
20 de Fevereiro de 2026
Jovens praticando vôlei em quadra poliesportiva coberta no Cuca Jangurussu, espaço com atividades esportivas e culturais na Regional 9 de Fortaleza
Ceará

Cuca Jangurussu reúne ações culturais e esportivas na Regional 9

Equipamento da Prefeitura de Fortaleza atua na inclusão social e no acesso a políticas para jovens

Agência de Conteúdo DN
20 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra Ocupação Terra Prometida, comunidade carente com casas improvisadas em Fortaleza, com foco em crianças brincando na rua e céu parcialmente nublado, representando dificuldades de moradia e condições precárias.
Ceará

Arquidiocese do CE abre Campanha da Fraternidade sobre moradia em meio a déficit de 211 mil habitações

Após 33 anos, tema retorna ao foco do movimento, que visa estimular poder público e sociedade civil a buscar soluções.

Carol Melo e Nicolas Paulino
19 de Fevereiro de 2026
Mulher caminhando sob chuva forte, segurando um guarda-chuva arco-íris vibrante em uma rua urbana molhada, com outras pessoas ao fundo.
Ceará

Cidades do CE têm novos avisos de chuvas intensas até sexta (20); veja locais

Previsão foi atualizada pelo Inmet nesta quinta-feira (19).

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos mostra prédio em chamas na Aldeota em Fortaleza.
Ceará

Prédio em construção na Aldeota pega fogo, e quatro trabalhadores sofrem intoxicação por fumaça

O fogo teve início em pavimento não habitado.

Luana Severo
19 de Fevereiro de 2026
Carga apreendida pela PRF.
Ceará

PRF apreende carga com anabolizantes, canetas emagrecedoras e iPhones no Ceará

Três homens foram presos em flagrante.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Vista panorâmica da Praia de Iracema, em Fortaleza, ao entardecer, com o sol brilhante refletindo na água, céu com nuvens e a silhueta da cidade costeira.
Ceará

Ondas de calor estão 9 vezes mais frequentes e ameaçam futuro do clima no CE, diz cientista

Aquecimento global pode intensificar tempo mais seco e afetar regime de chuvas.

Nicolas Paulino
19 de Fevereiro de 2026