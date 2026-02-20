Cuca Jangurussu reúne ações culturais e esportivas na Regional 9
Equipamento da Prefeitura de Fortaleza atua na inclusão social e no acesso a políticas para jovens
Celebrar os 300 anos de Fortaleza é passear pelos espaços que compõem a cidade e a tornam única, reconhecendo suas importantes movimentações em seus respectivos territórios. Na Regional 9, destaca-se o Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte do Jangurussu, conhecido como Cuca Jangurussu.
O espaço integra uma política pública estratégica da Prefeitura de Fortaleza para incluir socialmente e oferecer oportunidades estruturadas à juventude da cidade, principalmente em áreas vulneráveis.
“A Prefeitura de Fortaleza entregou oficialmente o Cuca Jangurussu à comunidade em 21 de fevereiro de 2014, junto com o Cuca Mondubim, consolidando a chamada Rede Cuca. Esse momento marca a criação formal do equipamento como um lugar estruturado para atividades esportivas, culturais, educativas e socioculturais”, explica Franzé Sousa, coordenador do equipamento.
Desde a sua inauguração, o Cuca Jangurussu atende milhares de jovens mensalmente com cursos, oficinas, esportes, espaços de convivência e capacitação profissional. O local comporta quadra poliesportiva, piscina, anfiteatro, quadra de areia, pista de skate, box-crossfit, futmesa, biblioteca, artes cênicas, teatro, estúdio de áudio, espaço para lutas, espaço para ritmos, espaço para capoeira, ateliê de corte costura, estúdio de rádio, 10 salas multiuso, cineclube, 2 laboratórios de informática, estúdio de fotografia, sala Cuca Saudável e sala psicossocial. Além disso, há uma torre da Guarda Municipal ao lado do equipamento.
“O Cuca Jangurussu vem mudando a forma como os moradores, sobretudo as juventudes, se relacionam com o território e com suas possibilidades de futuro”, ressalta.