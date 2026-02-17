É feriado ou ponto facultativo nesta terça-feira (17) de Carnaval?

No Ceará, não é feriado hoje, 17 de fevereiro. No Brasil, a data também não faz parte do calendário nacional de feriados, a única exceção é o Rio de Janeiro. Apesar disso, alguns estados têm seus regimentos para a celebração.

Neste ano, servidores cearenses tiveram dois dias e meio de ponto facultativo. Esta terça-feira (17) é oficialmente o último dia de Carnaval. Inúmeros serviços retornam a suas atividades normais nesta quarta-feira (18).

Veja também Ceará Chuva banha 48 cidades do Ceará nesta terça (17) de Carnaval; Paracuru registra o maior volume Ceará Ceará registra 17°C nesta terça de Carnaval; veja cidades com as temperaturas mais baixas Ceará Ceará tem alerta de chuvas intensas em 118 cidades até quarta (18), com raios e ventania

Carnaval é feriado em Fortaleza?

Os servidores públicos da rede municipal terão ponto facultativo durante o Carnaval, segundo a Prefeitura de Fortaleza. A medida vale para a segunda (16) e a terça-feira (17). Já na Quarta-Feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro, é válido até às 12h.

A data também altera funcionamento de estabelecimentos como bancos e escolas, e pode ser um período de folga prolongada para alguns trabalhadores da iniciativa privada.

Entenda o funcionamento do ponto facultativo

Nas cidades em que o Carnaval não é feriado, a decisão de conceder folga fica a critério dos empregadores. As empresas podem definir se os funcionários terão o dia livre ou se trabalharão. Em alguns casos, também é possível estabelecer acordos de compensação de horas, desde que respeitado o limite de até duas horas extras por dia.

Já nas cidades onde há decreto de feriado, os trabalhadores que precisarem atuar durante o período têm direito a uma folga compensatória ou ao pagamento em dobro pelo dia trabalhado.

O QUE RETORNA NESTA QUARTA

Enel

As lojas da Enel funcionam na sexta-feira (13) e fecham de 14 a 17 de fevereiro. Os canais digitais seguem ativos. O atendimento presencial retorna na quarta-feira de Cinzas (18), a partir de 12h.

Correios

As agências dos Correios funcionam normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14), nas agências onde já há trabalho aos sábados. E fecham de 15 a 17 de fevereiro. As agências reabrem na quarta-feira de Cinzas (18) a partir de 12h.

Bares e Restaurantes

Bares e restaurantes funcionaram normalmente.

Postos de Combustíveis

Postos de combustíveis funcionaram normalmente.

Supermercados

Supermercados funcionaram normalmente.

Ceasa

A diretoria da Ceasa-CE informa que os três entrepostos atacadistas (Maracanaú, Tianguá e Barbalha) não terão expediente na terça-feira (17). Logo, funcionarão normalmente nos dias 13, 14, 16 e 18 de fevereiro, conforme o horário habitual de funcionamento de cada entreposto.

Shoppings

Todos os shoppings funcionarão normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14).

Segue o funcionamento de cada shopping :

Iguatemi

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

Lojas e quiosques: 12h às 21h (ao todo 68 lojas estarão abertas).

Lojas âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Zara e Centauro): 11h às 21h.

Praça de Alimentação: 11h às 22h.

Restaurantes: 11h30 às 22h.

Supermercados: 7h às 22h.

Farmácias: 12h às 21h.

Lazer: 12h às 21h.

Cinema: 13h às 21h.

Cobasi: 9h às 21h.

Emílio Ribas: 7h às 17h.

Correios, Polícia Federal, Lotérica, Casa do Cidadão e Detran: fechados.

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Bancos: 12h às 16h

Grand Shopping

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

Lojas e quiosques: Funcionamento facultativo (ao todo 6 lojas funcionarão)

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Bancos: Fechados

Cinema: Funcionamento normal, conforme programação

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Bancos: 12h às 16h

RioMar Fortaleza

15/02 | Domingo

Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Espaço Gourmet: 11h às 21h

Boulevard de Restaurantes: 11h às 22h

Farmácias: 11h às 22h

Mercadinho São Luiz: 9h às 22h

Greenlife: 8h às 12h

Go Bigger: 12h às 21h

Game Station: 10h30 às 22h

Órgãos Públicos: fechados

O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Espaço Gourmet: 11h às 22h

Boulevard de Restaurantes: 11h às 22h

Farmácias: 9h às 22h

Mercadinho São Luiz: 10h às 22h

Greenlife: 7h às 17h

Go Bigger: 10h às 22h

Game Station: 12h às 22h

Órgãos Públicos: fechados

O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

RioMar Kennedy

15/02 | Domingo

Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Restaurantes: 10h30 às 21h

Noélia Doces e Salgados: 12h às 21h

Farmácias: 9h às 21h

Smart Fit: 8h às 14h

Planet Park: 12h às 22h

Vila Trampolim: 11h às 21h

Órgãos Públicos: Fechados

O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Restaurantes: 10h às 22h

Noélia Doces e Salgados: 10h às 22h

Farmácias: 8h às 22h

Smart Fit: 8h às 17h

Planet Park: 11h às 22h

Vila Trampolim: 14h às 22h

Órgãos Públicos: fechados

O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Bancos: 12h às 16h

North Shopping Maracanaú

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

Lojas e Quiosques: Fechado

Praça de alimentação: 11h às 22h

Lavateria Fast: 11h às 22h

Fazendinha Restaurante: 11h às 00h

SkyFit: 08h às 14h

Cinema: De acordo com a programação

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Bancos: 12h às 16h

North Shopping Fortaleza

15/02 | Domingo de Carnaval

Lojas e quiosques: 12h às 21h

Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Quintal do Nortão: 11h às 23h

Lotérica: Fechada

SmartFit: 5 às 23h

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Quintal do Nortão: 11h às 23h

Lotérica: Fechada

SmartFit: 08h às 17h

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Via Sul Shopping

15/02 | Domingo de Carnaval

Lojas e quiosques: 12h às 21h

Alimentação e lazer: 11h às 22h



16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Bancos: 12h às 16h