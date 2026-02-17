Diário do Nordeste
É feriado ou ponto facultativo nesta terça-feira (17) de Carnaval?

Carnaval não é feriado nacional.

foto de foliões em carnaval de fortaleza.
Legenda: Ponto facultativo é decidido por cada estado ou cidade.
Foto: Kid Jr./SVM.

No Ceará, não é feriado hoje, 17 de fevereiro. No Brasil, a data também não faz parte do calendário nacional de feriados, a única exceção é o Rio de Janeiro. Apesar disso, alguns estados têm seus regimentos para a celebração.

Neste ano, servidores cearenses tiveram dois dias e meio de ponto facultativo. Esta terça-feira (17) é oficialmente o último dia de Carnaval. Inúmeros serviços retornam a suas atividades normais nesta quarta-feira (18).

Carnaval é feriado em Fortaleza?

Os servidores públicos da rede municipal terão ponto facultativo durante o Carnaval, segundo a Prefeitura de Fortaleza. A medida vale para a segunda (16) e a terça-feira (17). Já na Quarta-Feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro, é válido até às 12h.  

A data também altera funcionamento de estabelecimentos como bancos e escolas, e pode ser um período de folga prolongada para alguns trabalhadores da iniciativa privada.

Entenda o funcionamento do ponto facultativo

Nas cidades em que o Carnaval não é feriado, a decisão de conceder folga fica a critério dos empregadoresAs empresas podem definir se os funcionários terão o dia livre ou se trabalharão. Em alguns casos, também é possível estabelecer acordos de compensação de horas, desde que respeitado o limite de até duas horas extras por dia.

Já nas cidades onde há decreto de feriado, os trabalhadores que precisarem atuar durante o período têm direito a uma folga compensatória ou ao pagamento em dobro pelo dia trabalhado.

O QUE RETORNA NESTA QUARTA

Enel

As lojas da Enel funcionam na sexta-feira (13) e fecham de 14 a 17 de fevereiro. Os canais digitais seguem ativos. O atendimento presencial retorna na quarta-feira de Cinzas (18), a partir de 12h.

Correios

As agências dos Correios funcionam normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14), nas agências onde já há trabalho aos sábados. E fecham de 15 a 17 de fevereiro. As agências reabrem na quarta-feira de Cinzas (18) a partir de 12h.   

Bares e Restaurantes

Bares e restaurantes funcionaram normalmente.

Postos de Combustíveis

Postos de combustíveis funcionaram normalmente.

Supermercados

Supermercados funcionaram normalmente. 

Ceasa

A diretoria da Ceasa-CE informa que os três entrepostos atacadistas (Maracanaú, Tianguá e Barbalha) não terão expediente na terça-feira (17). Logo, funcionarão normalmente nos dias 13, 14, 16 e 18 de fevereiro, conforme o horário habitual de funcionamento de cada entreposto.

Shoppings

Todos os shoppings funcionarão normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14). 

Segue o funcionamento de cada shopping :

Iguatemi

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

  • Lojas e quiosques: 12h às 21h (ao todo 68 lojas estarão abertas).
  • Lojas âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Zara e Centauro): 11h às 21h.
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h.
  • Restaurantes: 11h30 às 22h.
  • Supermercados: 7h às 22h.
  • Farmácias: 12h às 21h.
  • Lazer: 12h às 21h.
  • Cinema: 13h às 21h.
  • Cobasi: 9h às 21h.
  • Emílio Ribas: 7h às 17h.
  • Correios, Polícia Federal, Lotérica, Casa do Cidadão e Detran: fechados.

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h

Grand Shopping 

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

  • Lojas e quiosques: Funcionamento facultativo (ao todo 6 lojas funcionarão)
  • Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
  • Bancos: Fechados
  • Cinema: Funcionamento normal, conforme programação

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h

RioMar Fortaleza

15/02 | Domingo

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo  
  • Praça de Alimentação: 10h30 às 22h  
  • Espaço Gourmet: 11h às 21h  
  • Boulevard de Restaurantes: 11h às 22h  
  • Farmácias: 11h às 22h  
  • Mercadinho São Luiz: 9h às 22h  
  • Greenlife: 8h às 12h  
  • Go Bigger: 12h às 21h  
  • Game Station: 10h30 às 22h  
  • Órgãos Públicos: fechados  
  • O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo  
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h  
  • Espaço Gourmet: 11h às 22h  
  • Boulevard de Restaurantes: 11h às 22h  
  • Farmácias: 9h às 22h  
  • Mercadinho São Luiz: 10h às 22h  
  • Greenlife: 7h às 17h  
  • Go Bigger: 10h às 22h 
  • Game Station: 12h às 22h  
  • Órgãos Públicos: fechados  
  • O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

RioMar Kennedy  

15/02 | Domingo

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo  
  • Praça de Alimentação: 10h30 às 22h  
  • Mercadão São Luiz: 7h às 22h  
  • Restaurantes: 10h30 às 21h  
  • Noélia Doces e Salgados: 12h às 21h 
  • Farmácias: 9h às 21h  
  • Smart Fit: 8h às 14h  
  • Planet Park: 12h às 22h  
  • Vila Trampolim: 11h às 21h  
  • Órgãos Públicos: Fechados  
  • O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo 
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h  
  • Mercadão São Luiz: 7h às 22h  
  • Restaurantes: 10h às 22h  
  • Noélia Doces e Salgados: 10h às 22h 
  • Farmácias: 8h às 22h  
  • Smart Fit: 8h às 17h  
  • Planet Park: 11h às 22h   
  • Vila Trampolim: 14h às 22h  
  • Órgãos Públicos: fechados 
  • O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h

North Shopping Maracanaú

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

  • Lojas e Quiosques: Fechado
  • Praça de alimentação: 11h às 22h
  • Lavateria Fast: 11h às 22h
  • Fazendinha Restaurante: 11h às 00h
  • SkyFit: 08h às 14h
  • Cinema: De acordo com a programação

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h

North Shopping Fortaleza

15/02 | Domingo de Carnaval

  • Lojas e quiosques: 12h às 21h 
  • Alimentação e Lazer: 11h às 22h
  • Quintal do Nortão: 11h às 23h
  • Lotérica: Fechada
  • SmartFit: 5 às 23h 

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

  • Lojas e quiosques: 12h às 22h 
  • Alimentação e Lazer: 11h às 22h
  • Quintal do Nortão: 11h às 23h
  • Lotérica: Fechada
  • SmartFit: 08h às 17h

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Via Sul Shopping

15/02 | Domingo de Carnaval

  • Lojas e quiosques: 12h às 21h 
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h


16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

  • Lojas e quiosques: 12h às 22h 
  • Alimentação e lazer: das 11h às 22h

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h

 

