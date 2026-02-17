Ceará registra 17°C nesta terça de Carnaval; veja cidades com as temperaturas mais baixas

O município de Aiuaba, na Serra da Ibiapaba, registrou 17 °C na madrugada desta terça-feira (17). Essa foi a menor temperatura registrada no Estado no dia, segundoa Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As temperaturas mais amenas foram acompanhadas por chuvas em diversas cidades do Ceará, inclusive a Capital. Ainda segundo a Fundação, os maiores acumulados foram nas cidades de Paracuru, Tauá e São Gonçalo do Amarante.

Confira as 10 cidades com temperaturas mais baixas nesta terça-feira (17):

17,4 °C: Aiuaba 19,2 °C: Poranga 19,3 °C: Parambu 19,8 °C: São Benedito 20,2 °C: Crato 20,8 °C: Araripe 20,8 °C: Independência 21°C: Itatira 21,4°C: Piquet Carneiro 21,8 °C: Missão Velha

As cidades de Iguatu, Varjota, Pacajus, Tejuçuoca e Canindé também tiveram baixas temperaturas entre a madrugada e o início da manhã desta terça-feira, com o amanhecer abaixo dos 23°C.

Aiuaba, capital do "frio" no Ceará?

O friozinho da manhã desta terça-feira não é novidade em Aiuaba, que já se tornou conhecida pelas baixas temperaturas.

Em 25 de julho de 2024, a cidade registrou a menor temperatura no Estado desde o início da série histórica da Funceme, nos anos 1980. Na ocasião, o município registrou 11,4 °C.