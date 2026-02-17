Ceará registra 17°C nesta terça de Carnaval; veja cidades com as temperaturas mais baixas
Dados foram divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
O município de Aiuaba, na Serra da Ibiapaba, registrou 17 °C na madrugada desta terça-feira (17). Essa foi a menor temperatura registrada no Estado no dia, segundoa Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
As temperaturas mais amenas foram acompanhadas por chuvas em diversas cidades do Ceará, inclusive a Capital. Ainda segundo a Fundação, os maiores acumulados foram nas cidades de Paracuru, Tauá e São Gonçalo do Amarante.
Confira as 10 cidades com temperaturas mais baixas nesta terça-feira (17):
- 17,4 °C: Aiuaba
- 19,2 °C: Poranga
- 19,3 °C: Parambu
- 19,8 °C: São Benedito
- 20,2 °C: Crato
- 20,8 °C: Araripe
- 20,8 °C: Independência
- 21°C: Itatira
- 21,4°C: Piquet Carneiro
- 21,8 °C: Missão Velha
As cidades de Iguatu, Varjota, Pacajus, Tejuçuoca e Canindé também tiveram baixas temperaturas entre a madrugada e o início da manhã desta terça-feira, com o amanhecer abaixo dos 23°C.
Aiuaba, capital do "frio" no Ceará?
O friozinho da manhã desta terça-feira não é novidade em Aiuaba, que já se tornou conhecida pelas baixas temperaturas.
Em 25 de julho de 2024, a cidade registrou a menor temperatura no Estado desde o início da série histórica da Funceme, nos anos 1980. Na ocasião, o município registrou 11,4 °C.