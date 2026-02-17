Chuva banha 48 cidades do Ceará nesta terça (17) de Carnaval; Paracuru registra o maior volume
Previsão para os próximos dias indica um aumento de nebulosidade e chuvas no estado até quinta-feira (19)
A terça-feira de Carnaval (17) começou com chuvas isoladas em pelo menos 48 municípios do Ceará, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Até as 10h30 da manhã, o maior acumulado do Estado foi registrado na cidade de Paracuru, com 25 milímetros (mm).
Logo atrás de Paracuru, o município de Tauá apresentou o segundo maior volume, com 22,6 mm.
Outros destaques na manhã desta terça-feira incluíram os municípios de Barro (20 mm), Ararendá (19 mm) e São Gonçalo do Amarante (18,6 mm).
Já Fortaleza registrou uma média de 3,8 mm de chuva, com acumulados de 4 mm na Maraponga e 3,6 mm na Água Fria.
Conforme a previsão do tempo, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuvas isoladas concentradas na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.
Maiores chuvas registradas na manhã desta terça-feira (17):
- Paracuru: 25 mm
- Tauá: 22,6 mm
- Barro: 20 mm
- Ararendá: 19 mm
- São Gonçalo do Amarante: 18,6 mm
- Aratuba: 18 mm
- Baturité: 18 mm
- Arneiroz: 17 mm
Previsão para Fortaleza e Região Metropolitana
Para quem aproveita o último dia de folia na capital e arredores, a tendência é de céu nublado a parcialmente nublado.
Embora a Funceme aponte possibilidade de chuvas durante a manhã, o tempo deve abrir, apresentando poucas nuvens no período da tarde.
Como fica no interior
No interior do estado, a situação exige maior atenção. No noroeste cearense, abrangendo o Litoral Norte, a Ibiapaba e partes do Sertão Central, as chuvas podem variar de intensidade fraca a moderada, com episódios ocasionalmente fortes e trovoadas isoladas entre a tarde e a noite.
Fenômeno semelhante é esperado para o sul do estado durante o período noturno.
Tendência para a Quarta-feira de Cinzas e quinta-feira
A previsão para os próximos dias indica um aumento na nebulosidade e nas chuvas em todo o Ceará até quinta-feira (19).
Na Quarta-feira de Cinzas (18), os principais acumulados devem ocorrer entre a madrugada e o início da manhã, afetando principalmente o Cariri, a Jaguaribana, o litoral e o sul do Sertão Central e Inhamuns.
Já na quinta-feira, as precipitações mais significativas devem se concentrar na região sul, especialmente no Cariri.
Segundo os especialistas da Funceme, essa instabilidade está associada a efeitos locais — como temperatura, umidade e relevo — e ao fluxo de ventos de nordeste, que transporta umidade do oceano para o continente.