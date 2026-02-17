Chuva banha 48 cidades do Ceará nesta terça (17) de Carnaval; Paracuru registra o maior volume

A terça-feira de Carnaval (17) começou com chuvas isoladas em pelo menos 48 municípios do Ceará, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Até as 10h30 da manhã, o maior acumulado do Estado foi registrado na cidade de Paracuru, com 25 milímetros (mm).

Logo atrás de Paracuru, o município de Tauá apresentou o segundo maior volume, com 22,6 mm.

Outros destaques na manhã desta terça-feira incluíram os municípios de Barro (20 mm), Ararendá (19 mm) e São Gonçalo do Amarante (18,6 mm).

Já Fortaleza registrou uma média de 3,8 mm de chuva, com acumulados de 4 mm na Maraponga e 3,6 mm na Água Fria.

Conforme a previsão do tempo, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuvas isoladas concentradas na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri.

Maiores chuvas registradas na manhã desta terça-feira (17):

Paracuru: 25 mm

Tauá: 22,6 mm

Barro: 20 mm

Ararendá: 19 mm

São Gonçalo do Amarante: 18,6 mm

Aratuba: 18 mm

Baturité: 18 mm

Arneiroz: 17 mm

Previsão para Fortaleza e Região Metropolitana

Para quem aproveita o último dia de folia na capital e arredores, a tendência é de céu nublado a parcialmente nublado.

Embora a Funceme aponte possibilidade de chuvas durante a manhã, o tempo deve abrir, apresentando poucas nuvens no período da tarde.

Como fica no interior

No interior do estado, a situação exige maior atenção. No noroeste cearense, abrangendo o Litoral Norte, a Ibiapaba e partes do Sertão Central, as chuvas podem variar de intensidade fraca a moderada, com episódios ocasionalmente fortes e trovoadas isoladas entre a tarde e a noite.

Fenômeno semelhante é esperado para o sul do estado durante o período noturno.

Tendência para a Quarta-feira de Cinzas e quinta-feira

A previsão para os próximos dias indica um aumento na nebulosidade e nas chuvas em todo o Ceará até quinta-feira (19).

Na Quarta-feira de Cinzas (18), os principais acumulados devem ocorrer entre a madrugada e o início da manhã, afetando principalmente o Cariri, a Jaguaribana, o litoral e o sul do Sertão Central e Inhamuns.

Já na quinta-feira, as precipitações mais significativas devem se concentrar na região sul, especialmente no Cariri.

Segundo os especialistas da Funceme, essa instabilidade está associada a efeitos locais — como temperatura, umidade e relevo — e ao fluxo de ventos de nordeste, que transporta umidade do oceano para o continente.