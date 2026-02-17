Diário do Nordeste
Ceará tem alerta de chuvas intensas em 118 cidades até quarta (18), com raios e ventania

Funceme emitiu alertas nesta terça-feira (17).

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
Ceará
Crianças e adolescente tomam banho de chuva sob o olhar de mulher protegida por um guarda chuva. Em primeiro plano, uma rua de terra coberta por água.
Legenda: Pancadas de chuva são esperadas em diversas regiões do Estado.
Foto: Marciel Bezerra.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu dois avisos de chuvas intensas no Ceará para a reta final do feriado de Carnaval.

As notificações indicam um “risco potencial” de precipitações em um volume mais alto e abrangem 118 dos 184 municípios cearenses.

Os avisos não descartam que as chuvas ocorram acompanhadas de raios e ventania.

Conforme o parecer técnico, há entre 20% e 40% de risco de chuvas intensas em toda a faixa territorial do Litoral Norte, Pecém e Ibiapaba. Alguns municípios do Sertão Central e dos Inhamuns também estão sob alerta.

Já o segundo aviso abrange mais a região Sul do Ceará. O alerta tem validade das 22h desta terça-feira às 9h da quarta-feira (18). 

Estão sob "risco potencial" de chuvas intensas todos os municípios do Cariri e parte daqueles localizados na região Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns.

A Funceme considera quatro graus de risco nos avisos meteorológicos: 

  • Baixo:  Abaixo de 20%
  • Potencial: Entre 20% e 40%;
  • Médio: Entre 41% e 70%;
  • Alto: Acima de 90%.

A emissão desses avisos meteorológicos é baseada na análise detalhada de dados provenientes de modelos numéricos globais e regionais da Funceme de outras instituições nacionais e internacionais, além de diversos produtos de monitoramento.

No próprio alerta, a Funceme destaca que esses avisos diferem da previsão do tempo. Enquanto ela informa as condições esperadas para um período específico, como temperatura, chuvas e ventos, o aviso meteorológico tem caráter preventivo, alertando sobre fenômenos potencialmente adversos, como chuvas intensas, ventos fortes e ondas de calor, que podem representar riscos à população.

Previsão do tempo

TERÇA-FEIRA (17/2)

No caso da previsão do tempo, os meteorologistas apontam para uma tarde de terça-feira com céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões.

Pancadas de chuva podem ocorrer no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada. No noroeste do Estado, há possibilidade de trovoadas isoladas.

À noite, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri.

Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada. No noroeste do estado e no Cariri, há possibilidade de trovoadas isoladas.

QUARTA-FEIRA (18/2)

Já na quarta-feira, o cenário deve se repetir. Os maiores acumulados de precipitação tendem a se concentrar pela madrugada e início da manhã, principalmente no Cariri, na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas da faixa litorânea.

No Cariri e algumas áreas da faixa litorânea, há possibilidade de trovoadas isoladas.  

QUINTA-FEIRA (19/2)

Na quinta-feira, os maiores acumulados se concentram em áreas do sul do Estado, principalmente Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. 

As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de nordeste, que contribui para aumento de umidade oriundo do oceano. 

Veja também

teaser image
Ceará

Chuva forte faz riacho subir e deixa três pessoas ilhadas em Ipaporanga, no Ceará

teaser image
Ceará

Ceará registra 17°C nesta terça de Carnaval; veja cidades com as temperaturas mais baixas

Recomendações de segurança

Em casos de chuvas intensas, a Defesa Civil do Estado do Ceará orienta a evitar áreas alagadas, redobrar a atenção ao dirigir, reduzir a velocidade e evitar abrigos sob árvores durante chuvas com raios e ventos fortes. 

Para qualquer ocorrência ou situação de risco iminente, o cidadão deve ligar imediatamente para o número 193.

