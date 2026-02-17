Ceará tem alerta de chuvas intensas em 118 cidades até quarta (18), com raios e ventania

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu dois avisos de chuvas intensas no Ceará para a reta final do feriado de Carnaval.

As notificações indicam um “risco potencial” de precipitações em um volume mais alto e abrangem 118 dos 184 municípios cearenses.

Os avisos não descartam que as chuvas ocorram acompanhadas de raios e ventania.

Conforme o parecer técnico, há entre 20% e 40% de risco de chuvas intensas em toda a faixa territorial do Litoral Norte, Pecém e Ibiapaba. Alguns municípios do Sertão Central e dos Inhamuns também estão sob alerta.

Já o segundo aviso abrange mais a região Sul do Ceará. O alerta tem validade das 22h desta terça-feira às 9h da quarta-feira (18).

Estão sob "risco potencial" de chuvas intensas todos os municípios do Cariri e parte daqueles localizados na região Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns.

A Funceme considera quatro graus de risco nos avisos meteorológicos:

Baixo : Abaixo de 20%

: Abaixo de 20% Potencial : Entre 20% e 40%;

: Entre 20% e 40%; Médio : Entre 41% e 70%;

: Entre 41% e 70%; Alto: Acima de 90%.

A emissão desses avisos meteorológicos é baseada na análise detalhada de dados provenientes de modelos numéricos globais e regionais da Funceme de outras instituições nacionais e internacionais, além de diversos produtos de monitoramento.

No próprio alerta, a Funceme destaca que esses avisos diferem da previsão do tempo. Enquanto ela informa as condições esperadas para um período específico, como temperatura, chuvas e ventos, o aviso meteorológico tem caráter preventivo, alertando sobre fenômenos potencialmente adversos, como chuvas intensas, ventos fortes e ondas de calor, que podem representar riscos à população.

Previsão do tempo

TERÇA-FEIRA (17/2)

No caso da previsão do tempo, os meteorologistas apontam para uma tarde de terça-feira com céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões.

Pancadas de chuva podem ocorrer no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada. No noroeste do Estado, há possibilidade de trovoadas isoladas.

À noite, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri.

Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada. No noroeste do estado e no Cariri, há possibilidade de trovoadas isoladas.

QUARTA-FEIRA (18/2)

Já na quarta-feira, o cenário deve se repetir. Os maiores acumulados de precipitação tendem a se concentrar pela madrugada e início da manhã, principalmente no Cariri, na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas da faixa litorânea.

No Cariri e algumas áreas da faixa litorânea, há possibilidade de trovoadas isoladas.

QUINTA-FEIRA (19/2)

Na quinta-feira, os maiores acumulados se concentram em áreas do sul do Estado, principalmente Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de nordeste, que contribui para aumento de umidade oriundo do oceano.

Veja também Ceará Chuva forte faz riacho subir e deixa três pessoas ilhadas em Ipaporanga, no Ceará Ceará Ceará registra 17°C nesta terça de Carnaval; veja cidades com as temperaturas mais baixas

Recomendações de segurança

Em casos de chuvas intensas, a Defesa Civil do Estado do Ceará orienta a evitar áreas alagadas, redobrar a atenção ao dirigir, reduzir a velocidade e evitar abrigos sob árvores durante chuvas com raios e ventos fortes.

Para qualquer ocorrência ou situação de risco iminente, o cidadão deve ligar imediatamente para o número 193.