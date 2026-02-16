Chuva forte faz riacho subir e deixa três pessoas ilhadas em Ipaporanga, no Ceará

Três pessoas ficaram ilhadas em um riacho na localidade de Piedade, zona rural de Ipaporanga, no Ceará, a cerca de quatro quilômetros da sede do município, após a forte chuva que atingiu a região e acumulou cerca de 150 milímetros nesta segunda-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), duas das vítimas, identificadas como Maria do Carmo e Ana Paula, tentaram atravessar o riacho, mas foram arrastadas pela força da correnteza.

As duas conseguiram se segurar em uma árvore para evitar o afogamento e permaneceram no local até a chegada de ajuda.

A ocorrência mobilizou uma guarnição da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Crateús.

Segundo o relatório, os militares foram acionados via CIOPS, com apoio de uma bombeira civil, e se deslocaram até a comunidade de Piedade. O trajeto apresentou dificuldades devido às chuvas intensas e às condições precárias das estradas de barro.

Ao chegarem ao ponto da ocorrência, os bombeiros constataram que as vítimas já haviam sido retiradas por moradores da região, que utilizaram cordas para o resgate. A equipe prestou suporte após a retirada.