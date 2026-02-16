Com trégua da chuva, foliões encaram o calor na segunda de Carnaval em Fortaleza; veja fotos

Nada combina mais com o Carnaval do que um dia ensolarado. Em Fortaleza, popularmente conhecida como "Terra da Luz", não poderia ser diferente. Após três dias de chuva, esta segunda-feira, 16 de fevereiro, amanheceu com céu aberto.

Da manhã à tarde desta segunda, os foliões cearenses ocuparam os diversos polos de festa pela cidade sob um sol escaldante.

Apesar do calor, carnavalescos não abriram mão das fantasias. Capas, tiaras, maquiagens e outros adereços contrastaram com o suor e bebidas.

Na Praça da Gentilândia, no Benfica, o público curte DJ Ryanbnog, Pingo de Fortaleza, Juruviara e Luxo da Aldeia.

CONFIRA IMAGENS DOS FOLIÕES

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: KId Jr./SVM.

Foto: Kid.Jr/SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Ju./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

CARNAVAL NO PARQUE

Além da Praça da Gentilândia, outro ponto de folia em Fortaleza foi o Parque Rachel de Queiroz. O foco do parque foram os pequenos foliões.

O público, em sua maioria composto por crianças, curtiu a Banda Aquarelinha, a Banda Dó Ré Mi Folia, a Banda Retrô 25 e Mayra Jessé e Banda.

CONFIRA FOTO DOS PEQUENOS FOLIÕES

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.

Foto: Kid Jr./SVM.