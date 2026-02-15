De 'vento' a 'água-viva': fantasias autorais se destacam em Carnaval na Mocinha

No Carnaval, para se destacar entre as centenas de foliões, é preciso abusar da criatividade. Há quem se dedique a reproduzir os "memes" do momento, quem misture cores e texturas em fantasias "sem sentido" e quem aproveite para se vestir daquilo que mais o representa agora: seja o vento, uma água-viva ou uma "cowboy gostosa".

No tradicional bloco "Num Ispaia Sinão Ienche", no Bar da Mocinha, no Meireles, na noite deste domingo (15), é fácil identificar quem se acentua pela originalidade e pela leveza de ser exatamente quem é.

Faruk Segundo, de 29 anos, fez aniversário neste domingo e, com a ajuda da mãe, se vestiu daquilo que o representa como aquariano: o "vento". "Peguei uma coisa bem esvoaçante", disse ele, de cabelo longo, solto, cacheado, e com o corpo coberto por fitas coloridas.

Legenda: Aquariano, Faruk Segundo decidiu se vestir de "vento", ou "ar", elemento que representa o seu signo. Foto: Ismael Soares.

Já o cabeleireiro Guilherme Alves, 25, admite que quis chamar atenção se transformando em água-viva, um dos seus animais preferidos desde a infância, quando assistia Bob Esponja. "Sempre gostei da estética, acho lindo", disse.

"Eu que fiz [a fantasia], da cabeça aos pés. O processo foi em dois dias, inclusive, porque brasileiro deixa tudo para última hora. Comprei em janeiro, mas só vim fazer na quinta-feira [12]", comentou. O custo não foi alto porque os materiais foram comprados online, mas, pela beleza do resultado, ele já quer monetizar a produção para o próximo ano. "Estou com várias ideias. Este ano foi mais curtição, no próximo a gente vai monetizar isso aí", brincou.

Por outro lado, quem precisou desembolsar um pouco mais para ficar exatamente como queria foi Xandy Castro. Ele, que trabalha com pets, mas que também se anuncia como dançarino, auxiliar de dentista, designer de interiores e microempresário, gastou R$ 200 em vestes confeccionadas por ele mesmo para ficar como uma "cowboy gostosa".

Legenda: Xandy Castro confeccionou o próprio chapéu e os das amigas. Foto: Ismael Soares.

"Vim de gostosa, uma 'cowboy gostosa'. Cowboy Carter [em alusão ao álbum de Beyoncé]. Peguei essa referência e fiz. Eu que fiz as luvas, cortei franja por franja, fiz tudo sozinho", afirmou. E ainda disse que fabricou os chapéus das outras duas amigas que foram com ele para a festa: "Não trabalho com isso, mas tenho muitos dons manuais".

Carnaval de Fortaleza

Confira a programação do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza para esta segunda-feira (16).

16 de fevereiro (segunda)

Benfica - Praça da Gentilândia

Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica

13 horas - DJ Ryanbnog

14h30 - Pingo de Fortaleza

16 horas - Juruviara

17h30 - Luxo da Aldeia

Avenida Domingos Olímpio

Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

16h25 - Bloco Prova de Fogo

17 horas - Bloco Unidos da Vila

17h35 - Bloco Doido é Tu

18h10 - Bloco Garotos do Benfica

18h45 - Bloco do Zé Almir

19h20 - Bloco Amigos do Zé

19h55 - Bloco Império da Vila

20h30 - Bloco A Turma do Mamão

21h05 - Bloco Balakubaku Folia

21h40 - Escola de Samba Império Ideal

22h15 - Escola de Samba Pavão Misterioso

22h50 - Escola de Samba Colibri

23h30 - Samya Kassia (show)

1 hora - Jorge Aragão (show)

Mercado dos Pinhões

Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

16 horas - DJ Duo Que Extrago

17 horas - Roberta Fiuza

18h30 - Yane Caracas

20 horas - Mulher Barbada

Mocinha

Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil)

Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro

9 horas - Tia Samila e Sua Turma

10h40 - Charanga do Tio Marcão Lindão

Aterrinho da Praia de Iracema

Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema

17 horas - DJ Rudeboy

18h30 - Donaleda

20 horas - WIU

22 horas - Djonga

Parque Rachel de Queiroz

Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Banda Aquarelinha ( Programação Infantil )

17 horas - Banda Dó Ré Mi Folia

18h20 - Banda Retrô 25

19h40 - Mayra Jessé e Banda

Praça do Conjunto Sítio Córrego

Onde: rua 6 - Mondubim

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60