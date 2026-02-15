Diário do Nordeste
De 'vento' a 'água-viva': fantasias autorais se destacam em Carnaval na Mocinha

O bloco "Num Ispaia Sinão Ienche" ocorre no tradicional bar do bairro Meireles.

Maria Clarice Nascimento e Luana Severo producaodiario@svm.com.br
Ceará
Guilherme fantasiado de água viva. Ele usa chapéu com tentáculos, um top azul estampado e uma saia branca com azul.
Legenda: Guilherme Alves decidiu se fantasiar de "água-viva" para relembrar os tempos que assistia Bob Esponja.
Foto: Ismael Soares.

No Carnaval, para se destacar entre as centenas de foliões, é preciso abusar da criatividade. Há quem se dedique a reproduzir os "memes" do momento, quem misture cores e texturas em fantasias "sem sentido" e quem aproveite para se vestir daquilo que mais o representa agora: seja o vento, uma água-viva ou uma "cowboy gostosa".

No tradicional bloco "Num Ispaia Sinão Ienche", no Bar da Mocinha, no Meireles, na noite deste domingo (15), é fácil identificar quem se acentua pela originalidade e pela leveza de ser exatamente quem é.

Faruk Segundo, de 29 anos, fez aniversário neste domingo e, com a ajuda da mãe, se vestiu daquilo que o representa como aquariano: o "vento". "Peguei uma coisa bem esvoaçante", disse ele, de cabelo longo, solto, cacheado, e com o corpo coberto por fitas coloridas.

Faruk dança com os cabelos cacheados voando para cima no Carnaval de Fortaleza.
Legenda: Aquariano, Faruk Segundo decidiu se vestir de "vento", ou "ar", elemento que representa o seu signo.
Foto: Ismael Soares.

Já o cabeleireiro Guilherme Alves, 25, admite que quis chamar atenção se transformando em água-viva, um dos seus animais preferidos desde a infância, quando assistia Bob Esponja. "Sempre gostei da estética, acho lindo", disse.

"Eu que fiz [a fantasia], da cabeça aos pés. O processo foi em dois dias, inclusive, porque brasileiro deixa tudo para última hora. Comprei em janeiro, mas só vim fazer na quinta-feira [12]", comentou. O custo não foi alto porque os materiais foram comprados online, mas, pela beleza do resultado, ele já quer monetizar a produção para o próximo ano. "Estou com várias ideias. Este ano foi mais curtição, no próximo a gente vai monetizar isso aí", brincou.

Por outro lado, quem precisou desembolsar um pouco mais para ficar exatamente como queria foi Xandy Castro. Ele, que trabalha com pets, mas que também se anuncia como dançarino, auxiliar de dentista, designer de interiores e microempresário, gastou R$ 200 em vestes confeccionadas por ele mesmo para ficar como uma "cowboy gostosa". 

Trio de amigos mostram chapéus de cowboy preto e branco em Carnaval de Fortaleza.
Legenda: Xandy Castro confeccionou o próprio chapéu e os das amigas.
Foto: Ismael Soares.

"Vim de gostosa, uma 'cowboy gostosa'. Cowboy Carter [em alusão ao álbum de Beyoncé]. Peguei essa referência e fiz. Eu que fiz as luvas, cortei franja por franja, fiz tudo sozinho", afirmou. E ainda disse que fabricou os chapéus das outras duas amigas que foram com ele para a festa: "Não trabalho com isso, mas tenho muitos dons manuais".

Veja também

teaser image
Ceará

Abrigos estimulam memórias e afetos de idosos em festas de Carnaval em Fortaleza; veja imagens

teaser image
Ceará

Público lota escadaria da matriz de Guaramiranga em festival de Jazz e Blues

Carnaval de Fortaleza

Confira a programação do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza para esta segunda-feira (16).

16 de fevereiro (segunda)

Benfica - Praça da Gentilândia
Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica

13 horas - DJ Ryanbnog
14h30 - Pingo de Fortaleza
16 horas - Juruviara
17h30 - Luxo da Aldeia

Avenida Domingos Olímpio
Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

16h25 - Bloco Prova de Fogo
17 horas - Bloco Unidos da Vila
17h35 - Bloco Doido é Tu
18h10 - Bloco Garotos do Benfica
18h45 - Bloco do Zé Almir
19h20 - Bloco Amigos do Zé
19h55 - Bloco Império da Vila
20h30 - Bloco A Turma do Mamão
21h05 - Bloco Balakubaku Folia
21h40 - Escola de Samba Império Ideal
22h15 - Escola de Samba Pavão Misterioso
22h50 - Escola de Samba Colibri
23h30 - Samya Kassia (show)
1 hora - Jorge Aragão (show)

Mercado dos Pinhões
Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

16 horas - DJ Duo Que Extrago
17 horas - Roberta Fiuza
18h30 - Yane Caracas
20 horas - Mulher Barbada

Mocinha
Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil)
Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro

9 horas -  Tia Samila e Sua Turma
10h40 - Charanga do Tio Marcão Lindão

Aterrinho da Praia de Iracema
Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema

17 horas - DJ Rudeboy
18h30 - Donaleda
20 horas - WIU
22 horas - Djonga

Parque Rachel de Queiroz
Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Banda Aquarelinha ( Programação Infantil )
17 horas - Banda Dó Ré Mi Folia
18h20 - Banda Retrô 25
19h40 - Mayra Jessé e Banda

Praça do Conjunto Sítio Córrego
Onde: rua 6 - Mondubim

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60

