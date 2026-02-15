Abrigos estimulam memórias e afetos de idosos em festas de Carnaval em Fortaleza; veja imagens

Quem disse que o Carnaval é apenas para os jovens de certidão de nascimento? Em Fortaleza, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) aceitaram um desafio: realizar festas de Carnaval, provando que a alegria não tem prazo de validade.

O clima de festa tomou conta dos residenciais, transformando rotinas em momentos de pura magia, cores e o resgate de memórias que se eternizam.

Vitalidade aos 101 anos

A folia começou com força total na Extensão do Lar Residencial Sênior, no bairro Cambeba. Com 26 residentes e uma média de idade de 80 anos, a casa é a prova viva de que a animação independe do tempo. O grande destaque vai para Creuza Braga Melo, de 101 anos. Com sua vitalidade inspiradora, participa de todas as atividades com entusiasmo.

Legenda: Idosa de 101 anos, Creuza Melo, gosta de participar das atividades coletivas. Foto: Divulgação/ Extensão do Lar Residencial.

Para a coordenadora administrativa Stela Frota, essas celebrações são fundamentais para o cuidado humanizado.

As festividades aqui em nosso residencial são vivenciadas como uma verdadeira celebração da alegria. Elas favorecem a socialização, estimulam a memória afetiva, resgatam boas lembranças e fortalecem o sentimento de pertencimento e autoestima". Stela Frota coordenadora do Extensão do Lar Residencial Sênior

Ela ainda reforça que faz parte do cuidado o proporcionar momentos felizes. "Eles vivem tudo com muita emoção e participação", destaca.

Ao longo da semana, as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e musicoterapia foram todas adaptadas para a temática carnavalesca. O objetivo foi unir exercícios físicos e estímulos cognitivos ao ritmo das marchinhas, garantindo que o movimento se transforme em qualidade de vida.

Movimento e música no Vivencie

No bairro Fátima, o Vivencie Residencial Sênior também entrou no ritmo com seu bloquinho. A aula de gerontomotricidade uniu exercícios leves a uma brincadeira boa que faz bem ao corpo e ao coração.

Com a orientação da musicoterapeuta, o espaço foi preenchido por palmas, dança e uma conexão profunda através das melodias que marcaram épocas. Afinal, quando a música chama, ninguém fica parado.

Memória e convivência são o Coração da Festa

Mais do que confetes, o Carnaval é um potente estímulo emocional. No Lar Santa Bárbara, também no bairro Fátima, as atividades focaram na confecção de máscaras e em rodas de conversa. Em suas redes sociais, o local afirma que compartilhar histórias e lembranças também é uma forma de celebrar, e esses momentos de risadas e troca fortalecem os vínculos sociais e promovem um bem-estar emocional essencial.

"Véi é Tu": a alegria que ganha as ruas

A prova definitiva de que a idade nunca limita a felicidade veio com o residencial Terça da Serra. As sócias Diana e Danielle Novais levaram a tradição para fora das paredes da instituição: o bloco “Véi é Tu” invadiu a praça de alimentação do Shopping RioMar Fortaleza.

Com muita música e dança, os hóspedes foram os grandes protagonistas, mostrando que envelhecer é sinônimo de pertencimento e de viver intensamente o "agora".

Um convite à folia

No Lar para idosas Dois Irmãos, também no bairro Fátima, a alegria e estímulo a coordenação motora veio por meio da oficina de máscaras, que alegraram as moradoras. Além disso, elas puderam usar os adereços confeccionados em um bailinho que contou com atração musical ao vivo e muito confete para celebrar.