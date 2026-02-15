Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Abrigos estimulam memórias e afetos de idosos em festas de Carnaval em Fortaleza; veja imagens

Ao longo da semana, sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e musicoterapia foram adaptadas para a temática carnavalesca.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Ceará
Imagem tem duas idosas com adereços de carnaval.
Legenda: Alegria do Carnaval é utilizada como ferramenta de convivência em Instituições de Longa Permanência para Idosos.
Foto: Divulgação / Extensão do Lar Residencial.

Quem disse que o Carnaval é apenas para os jovens de certidão de nascimento? Em Fortaleza, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) aceitaram um desafio: realizar festas de Carnaval, provando que a alegria não tem prazo de validade.

O clima de festa tomou conta dos residenciais, transformando rotinas em momentos de pura magia, cores e o resgate de memórias que se eternizam.

Vitalidade aos 101 anos

A folia começou com força total na Extensão do Lar Residencial Sênior, no bairro Cambeba. Com 26 residentes e uma média de idade de 80 anos, a casa é a prova viva de que a animação independe do tempo. O grande destaque vai para Creuza Braga Melo, de 101 anos. Com sua vitalidade inspiradora, participa de todas as atividades com entusiasmo.

Idosa de 101 anos, Creuza Braga Melo, com adereços de Carnaval.
Legenda: Idosa de 101 anos, Creuza Melo, gosta de participar das atividades coletivas.
Foto: Divulgação/ Extensão do Lar Residencial.

Para a coordenadora administrativa Stela Frota, essas celebrações são fundamentais para o cuidado humanizado.

As festividades aqui em nosso residencial são vivenciadas como uma verdadeira celebração da alegria. Elas favorecem a socialização, estimulam a memória afetiva, resgatam boas lembranças e fortalecem o sentimento de pertencimento e autoestima". 
Stela Frota
coordenadora do Extensão do Lar Residencial Sênior

Ela ainda reforça que faz parte do cuidado o proporcionar momentos felizes. "Eles vivem tudo com muita emoção e participação", destaca.

Veja também

teaser image
Ceará

Pinhões, Maracatu, Aterrinho e Mocinha: o que rolou na noite de sábado no Carnaval de Fortaleza

teaser image
Ceará

Chove em mais de 100 cidades do CE entre sábado (14) e domingo (15); veja maiores volumes

Ao longo da semana, as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e musicoterapia foram todas adaptadas para a temática carnavalesca. O objetivo foi unir exercícios físicos e estímulos cognitivos ao ritmo das marchinhas, garantindo que o movimento se transforme em qualidade de vida.

Movimento e música no Vivencie

No bairro Fátima, o Vivencie Residencial Sênior também entrou no ritmo com seu bloquinho. A aula de gerontomotricidade uniu exercícios leves a uma brincadeira boa que faz bem ao corpo e ao coração.

Com a orientação da musicoterapeuta, o espaço foi preenchido por palmas, dança e uma conexão profunda através das melodias que marcaram épocas. Afinal, quando a música chama, ninguém fica parado.

Memória e convivência são o Coração da Festa

Mais do que confetes, o Carnaval é um potente estímulo emocional. No Lar Santa Bárbara, também no bairro Fátima, as atividades focaram na confecção de máscaras e em rodas de conversa. Em suas redes sociais, o local afirma que compartilhar histórias e lembranças também é uma forma de celebrar, e esses momentos de risadas e troca fortalecem os vínculos sociais e promovem um bem-estar emocional essencial.

"Véi é Tu": a alegria que ganha as ruas

A prova definitiva de que a idade nunca limita a felicidade veio com o residencial Terça da Serra. As sócias Diana e Danielle Novais levaram a tradição para fora das paredes da instituição: o bloco “Véi é Tu” invadiu a praça de alimentação do Shopping RioMar Fortaleza.

Com muita música e dança, os hóspedes foram os grandes protagonistas, mostrando que envelhecer é sinônimo de pertencimento e de viver intensamente o "agora".

Um convite à folia

No Lar para idosas Dois Irmãos, também no bairro Fátima, a alegria e estímulo a coordenação motora veio por meio da oficina de máscaras, que alegraram as moradoras. Além disso, elas puderam usar os adereços confeccionados em um bailinho que contou com atração musical ao vivo e muito confete para celebrar.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem tem duas idosas com adereços de carnaval.
Ceará

Abrigos estimulam memórias e afetos de idosos em festas de Carnaval em Fortaleza; veja imagens

Ao longo da semana, sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e musicoterapia foram adaptadas para a temática carnavalesca.

Paloma Vargas
Há 42 minutos
Casal comemora carnaval fantasiado em meio à chuva em Fortaleza.
Ceará

Chove em mais de 100 cidades do CE entre sábado (14) e domingo (15); veja maiores volumes

Os principais acumulados foram registrados na região da Ibiapaba.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Cena noturna mostrando um indivíduo sentado em silhueta, sob luz ambiente fraca, com árvores e uma parede coberta de grafite como pano de fundo, sugerindo uso de drogas.
Ceará

Fortaleza deve ter 3 casas de apoio para prevenção às drogas; veja locais

Espaços terão foco em acolhimento e inclusão profissional.

Paulo Roberto Maciel* e Nícolas Paulino
15 de Fevereiro de 2026
Quatro mulheres posam sorrindo em meio à multidão; usam adereços dourados na cabeça e seguram leque com as cores do arco-íris durante evento noturno.
Ceará

Pinhões, Maracatu, Aterrinho e Mocinha: o que rolou na noite de sábado no Carnaval de Fortaleza

Apesar da mistura de ritmos, o samba foi protagonista em todos os polos.

Ana Beatriz Caldas e Letícia do Vale
14 de Fevereiro de 2026
Pessoa atravessando a rua com guarda-chuva na chuva, carregando sacolas de compras, em um dia chuvoso na cidade, com trânsito e lojas ao fundo.
Ceará

CE tem avisos de chuvas intensas para mais de 130 cidades até domingo (15); veja locais

Precipitações de maiores volumes podem ocorrer em regiões como Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Foliã recebe vento de leque no rosto. O leque é com as cores do arco íris.
Ceará

Foliões ignoram calor e 'abusam' de fantasias na Praça da Gentilândia; veja fotos

A programação no Benfica teve início na tarde deste sábado (14).

Luana Severo e Nicolas Paulino
14 de Fevereiro de 2026
Halo solar surge no céu de Cedro, no Interior do Ceará; assista ao vídeo
Ceará

Halo solar surge no céu de Cedro, no Interior do Ceará; assista ao vídeo

O fenômeno óptico é causado por uma junção de condições meteorológicas específicas.

Milenna Murta*
14 de Fevereiro de 2026
Carnaval no Passeio Público tem mini-heróis, princesas e 'chuva' de confete; fotos
Ceará

Carnaval no Passeio Público tem mini-heróis, princesas e 'chuva' de confete; fotos

Fantasias de super heróis, princesas e personagens fictícios tomam conta da criançada.

Nicolas Paulino e Milenna Murta*
14 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra um peixe-boi com um 16 em tinta branca marcado na cabeça em uma piscina com fundo azul.
Ceará

Peixes-boi desaparecem no litoral do Ceará e correm risco de vida; saiba como ajudar

Os animais foram soltos no mar e se desprenderam do equipamento de monitoramento.

Sofia Leite*
14 de Fevereiro de 2026
Foto da Av. Domingos Olímpio.
Ceará

Trabalhador sofre choque em estrutura para Carnaval de Fortaleza

A empresa foi acionada para seguir prestando toda a assistência necessária ao trabalhador.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Uma margem de rio pedregosa exibe dois barcos de madeira ancorados entre estacas sob um céu dramático carregado de nuvens escuras. As águas esverdeadas formam pequenas ondas com espuma branca que atingem a areia, enquanto galhos secos emergem da água e da margem. O cenário transmite uma atmosfera rústica e melancólica de um dia nublado na natureza.
Ceará

'Mar no sertão': entenda por que Açude Orós registrou fortes ondas no CE

Conhecido na comunidade como "maretas", fenômeno foi provocado por forte ventania

Ana Alice Freire*
13 de Fevereiro de 2026
Vai chover no Carnaval? Veja previsão do tempo para o período no Ceará
Ceará

Vai chover no Carnaval? Veja previsão do tempo para o período no Ceará

Folia na quadra chuvosa exige preparação de foliões.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Homem em bicicleta de carga com caixas, passando por um muro colorido de escola e uma cerca metálica em ambiente urbano.
Ceará

Alunos assistem aula em igreja há mais de 1 ano devido a obra em escola municipal de Fortaleza

O prédio da unidade está em reforma há quase cinco anos.

Theyse Viana
13 de Fevereiro de 2026
Uma rua urbana completamente alagada durante uma forte chuva, com água cobrindo toda a via; uma pessoa caminha ao centro segurando um guarda-chuva, há lixo espalhado nas laterais, prédios residenciais dos dois lados e um veículo com faróis acesos ao fundo sob céu cinzento.
Ceará

Mais calor e inundações? Emissões de gases do efeito estufa por desmatamento no CE aumentam 172%

Poluição está ligada à conversão de áreas naturais para uso agropecuário e a terras sem vegetação.

Nicolas Paulino
13 de Fevereiro de 2026
Cavalo vendido foge e caminha 20 km para retornar ao antigo dono em Maranguape
Ceará

Cavalo vendido foge e caminha 20 km para retornar ao antigo dono em Maranguape

Batizado de Betano, o animal

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Imagem do Sistema de Seleção Unificada para matéria sobre convocação da lista de espera do sisu 2026.
Ceará

Universidades iniciam convocação da lista de espera do Sisu 2026

Dentre as instituições estão UFC, IFCE e UFCA.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Criança internada em hospital. Ela segura uma almofada de joaninha.
Ceará

Saiba onde e como imunizar bebês prematuros contra bronquiolite em Fortaleza

Três hospitais da Capital fazem as aplicações. O acesso em postos de saúde requer avaliação médica e prescrição.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Pessoa descalça com guarda-chuva preto caminhando em rua urbana durante chuva forte.
Ceará

Cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até sexta-feira (13); veja detalhes

Chuvas e ventos devem atingir localidades durante todo o dia.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Vista aérea de uma avenida em Fortaleza mostrando obras de construção no canteiro central. Há máquinas e caminhões trabalhando, enquanto carros seguem pelas duas vias paralelas. À esquerda, há prédios baixos e áreas arborizadas; à direita, uma pista expressa cercada por vegetação. Ao fundo, vê-se a cidade com prédios e montanhas no horizonte.
Ceará

Alça de acesso para Av. Alberto Craveiro é bloqueada para obras do VLT; confira desvio

Interdição entre Av. Carlos Jereissati para Av. Alberto Craveiro foi inciada na quarta-feira (11).

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Homem de costas segurando um guarda-chuva preto em uma rua urbana sob chuva.
Ceará

Ceará registra chuvas acima de 100 mm em 24h; veja cidades

Choveu em mais de 100 cidades entre 7h de ontem (11) e 7h de hoje (12).

Redação
12 de Fevereiro de 2026