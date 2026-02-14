Pinhões, Maracatu, Aterrinho e Mocinha: o que rolou na noite de sábado no Carnaval de Fortaleza

A 2ª noite de programação do Carnaval de Fortaleza foi marcada por um caldeirão de ritmos: neste sábado (14), os foliões estavam embalados pelo samba, maracatu, forró, choro, afoxés e muito mais.

Mas quem esteve em diferentes polos percebeu que as tradições de carnaval foram protagonistas em todos os locais, com o samba sendo o ritmo de destaque.

Momentos de leves chuvas também foram registrados ao longo da noite de sábado em Fortaleza, mas sem transtornos nos polos de Carnaval.

Equipes do Diário do Nordeste estiveram, à tarde e à noite, em polos como o Aterinho da Praia de Iracema, a Mocinha, o Mercado dos Pinhões e a Av. Domingos Olímpio.

Legenda: Mercado dos Pinhões foi um dos polos de maior lotação na noite de sábado do Carnaval de Fortaleza

O Mercado dos Pinhões foi um dos diferenciais da noite em termos de comparecimento: com o público lotando todo o perímetro da praça. Mesmo com a aglomeração, os foliões, de todas as idades, aproveitaram as atrações com muita dança e animação.

No local, a festa começou às 16h, com o DJ Elias Alves. Em seguida, vieram as apresentações de Rozângela Bandeira e Banda, Belinho Silva e Deborah Lima.

Legenda: No tradicional polo da Mocinha, o Bloco Num Ispaia Sinão Ienche agitou o público com um repertório variado. Foto: Thiago Gadelha

No polo da Mocinha, o Bloco Num Ispaia Sinão Ienche agitou o público com um repertório variado a partir das 18h. Fantasias e roupas coloridas abrilhantaram a festa.

Este sábado também contou com o tradicional desfile dos maracatus na Av. Domingos Olímpio. A abertura do momento ficou por conta do Maracatu Rei do Kilombo - com o tema "O Grande Ayra é coroado como o Rei do Kilom" -, criado em 2023 e que fez sua estreia na avenida neste ano.

Legenda: Maracatu Solar de Fortaleza Foto: Isamel Soares

A beleza dos desfiles mais uma vez foi destaque na avenida, exaltando a tradição do maracatu e a ligação da arte cearense com as religiões de matriz afro-brasileira.

Antes, se apresentaram os cordões Bolinha Bolão e Princesa do Frevo. Ao todo, são oito grupos de maracatu no desfile, com o Maracatu Nação Baobab encerrando a celebração.

Legenda: O cantor Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, foi um dos destaques do Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Também embalado pelo samba, o público no Aterrinho da Praia de Iracema curtiu o show do Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz. Seguindo o ritmo musical, às 22h o palco recebeu o Bloco Sambamor.

Legenda: Show do mestre da cultura Macaúba do Bandolim no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortleza. Foto: Thiago Gadelha

Mais cedo, o Aterrinho contou com a festa do DJ Duo Siriá, seguido pelo show em homenagem ao Mestre Macaúba do Bandolim, um dos mais renomados bandolinistas do Brasil.

Confira a programação do Domingo de Carnaval em Fortaleza:

15 de fevereiro (domingo)

Benfica - Praça da Gentilândia

Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica

13 horas - DJ Rogério

14h30 - Josy Gomes

16 horas - Nick Sol

17h30 - Os Alfazemas

Avenida Domingos Olímpio

Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

16h20 - Cordão Na Pegada do Frevo

17 horas - Cordão Vampiros da Princesa

17h40 - Cordão As Bruxas

18h20 - Maracatu Leão de Ouro

19h05 - Maracatu Az de Ouro

19h50 - Maracatu Rei de Paus

20h35 - Maracatu Vozes da África

21h20 - Maracatu Nação Palmares

22h05 - Maracatu Nação Fortaleza

22h45 - Maracatu Nação Pici

Mercado dos Pinhões

Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

16 horas - DJ Fish Vinil

17 horas - O Samba de Pai pra Filha

18h30 - Vitoria Fernandez

20 horas - Anderson Monteiro

Mocinha

Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil)

Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro

9 horas - Projeto Carambola

10h40 - Banda Aquarelinha

Aterrinho da Praia de Iracema

Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema

17 horas - DJ Silas

17h30 - Mateus Portela

20h30 - Tarcísio do Acordeon

22h30 - Noda de Caju

Parque Rachel de Queiroz

Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Charanga do Tio Marcão Lindão (Programação Infantil)

17 horas - Patrícia Trajano e os Partideiro

18h20 - PNS - Pé no Samba

19h40 - Concentra Mas Não Sai

Praça do Conjunto Sítio Córrego

Onde: rua 6 - Mondubim

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60