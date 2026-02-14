Diário do Nordeste
Pinhões, Maracatu, Aterrinho e Mocinha: o que rolou na noite de sábado no Carnaval de Fortaleza

Apesar da mistura de ritmos, o samba foi protagonista em todos os polos.

Ceará
Quatro mulheres posam sorrindo em meio à multidão; usam adereços dourados na cabeça e seguram leque com as cores do arco-íris durante evento noturno.
Legenda: No Mercado dos Pinhões, a alegria e fantasias de foliões chamaram a atenção
Foto: Ismael Soares

A 2ª noite de programação do Carnaval de Fortaleza foi marcada por um caldeirão de ritmos: neste sábado (14), os foliões estavam embalados pelo samba, maracatu, forró, choro, afoxés e muito mais.

Mas quem esteve em diferentes polos percebeu que as tradições de carnaval foram protagonistas em todos os locais, com o samba sendo o ritmo de destaque. 

Momentos de leves chuvas também foram registrados ao longo da noite de sábado em Fortaleza, mas sem transtornos nos polos de Carnaval. 

Equipes do Diário do Nordeste estiveram, à tarde e à noite, em polos como o Aterinho da Praia de Iracema, a Mocinha, o Mercado dos Pinhões e a Av. Domingos Olímpio.

Grande público reunido em frente a prédio histórico iluminado em tons alaranjados; placas indicam “Torre de Segurança 01” e “Torre de Segurança 02”.
Legenda: Mercado dos Pinhões foi um dos polos de maior lotação na noite de sábado do Carnaval de Fortaleza

O Mercado dos Pinhões foi um dos diferenciais da noite em termos de comparecimento: com o público lotando todo o perímetro da praça. Mesmo com a aglomeração, os foliões, de todas as idades, aproveitaram as atrações com muita dança e animação. 

No local, a festa começou às 16h, com o DJ Elias Alves. Em seguida, vieram as apresentações de Rozângela Bandeira e Banda, Belinho Silva e Deborah Lima. 

Palco identificado com a palavra “Mocinha” recebe banda durante apresentação noturna; público acompanha o show em frente à estrutura metálica iluminada com banners do Carnaval de Fortaleza.
Legenda: No tradicional polo da Mocinha, o Bloco Num Ispaia Sinão Ienche agitou o público com um repertório variado.
Foto: Thiago Gadelha

No polo da Mocinha, o Bloco Num Ispaia Sinão Ienche agitou o público com um repertório variado a partir das 18h. Fantasias e roupas coloridas abrilhantaram a festa. 

Este sábado também contou com o tradicional desfile dos maracatus na Av. Domingos Olímpio. A abertura do momento ficou por conta do Maracatu Rei do Kilombo - com o tema "O Grande Ayra é coroado como o Rei do Kilom" -, criado em 2023 e que fez sua estreia na avenida neste ano. 

Integrante de Maracatu desfila à noite com traje amarelo volumoso e brilhante, usando coroa ornamentada com véu de miçangas que cobre o rosto e segurando leque decorado; ao fundo, outros participantes do cortejo seguem pela via pública iluminada.
Legenda: Maracatu Solar de Fortaleza
Foto: Isamel Soares

A beleza dos desfiles mais uma vez foi destaque na avenida, exaltando a tradição do maracatu e a ligação da arte cearense com as religiões de matriz afro-brasileira. 

Antes, se apresentaram os cordões Bolinha Bolão e Princesa do Frevo. Ao todo, são oito grupos de maracatu no desfile, com o Maracatu Nação Baobab encerrando a celebração. 

Cantor em momento de performance, com braço levantado e expressão intensa, sob iluminação azul e branca de palco.
Legenda: O cantor Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, foi um dos destaques do Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha

Também embalado pelo samba, o público no Aterrinho da Praia de Iracema curtiu o show do Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz. Seguindo o ritmo musical, às 22h o palco recebeu o Bloco Sambamor. 

Músico idoso, sentado em palco, toca instrumento de cordas diante de microfone; veste chapéu branco, camisa clara e colete vermelho, sob iluminação direcionada contra fundo escuro.
Legenda: Show do mestre da cultura Macaúba do Bandolim no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortleza.
Foto: Thiago Gadelha

Mais cedo, o Aterrinho contou com a festa do DJ Duo Siriá, seguido pelo show em homenagem ao Mestre Macaúba do Bandolim, um dos mais renomados bandolinistas do Brasil.

Confira a programação do Domingo de Carnaval em Fortaleza:

15 de fevereiro (domingo)

  • Benfica - Praça da Gentilândia

Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
13 horas - DJ Rogério

14h30 - Josy Gomes

16 horas - Nick Sol

17h30 - Os Alfazemas

 

  • Avenida Domingos Olímpio

Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão
16h20 - Cordão Na Pegada do Frevo

17 horas - Cordão Vampiros da Princesa

17h40 - Cordão As Bruxas

18h20 - Maracatu Leão de Ouro

19h05 - Maracatu Az de Ouro

19h50 - Maracatu Rei de Paus

20h35 - Maracatu Vozes da África

21h20 - Maracatu Nação Palmares

22h05 - Maracatu Nação Fortaleza

22h45 - Maracatu Nação Pici

 

  • Mercado dos Pinhões

Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
16 horas - DJ Fish Vinil

17 horas - O Samba de Pai pra Filha

18h30 - Vitoria Fernandez

20 horas - Anderson Monteiro 

 

  • Mocinha

Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi
Passeio Público (Programação Infantil) 

Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
9 horas -  Projeto Carambola

10h40 - Banda Aquarelinha

 

  • Aterrinho da Praia de Iracema

Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17 horas - DJ Silas
17h30 - Mateus Portela

20h30 - Tarcísio do Acordeon

22h30 - Noda de Caju

 

  • Parque Rachel de Queiroz

Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
16 horas - Charanga do Tio Marcão Lindão (Programação Infantil)

17 horas - Patrícia Trajano e os Partideiro

18h20 - PNS - Pé no Samba

19h40 - Concentra Mas Não Sai

Praça do Conjunto Sítio Córrego

Onde: rua 6 - Mondubim 
16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60

