Pinhões, Maracatu, Aterrinho e Mocinha: o que rolou na noite de sábado no Carnaval de Fortaleza
Apesar da mistura de ritmos, o samba foi protagonista em todos os polos.
A 2ª noite de programação do Carnaval de Fortaleza foi marcada por um caldeirão de ritmos: neste sábado (14), os foliões estavam embalados pelo samba, maracatu, forró, choro, afoxés e muito mais.
Mas quem esteve em diferentes polos percebeu que as tradições de carnaval foram protagonistas em todos os locais, com o samba sendo o ritmo de destaque.
Momentos de leves chuvas também foram registrados ao longo da noite de sábado em Fortaleza, mas sem transtornos nos polos de Carnaval.
Equipes do Diário do Nordeste estiveram, à tarde e à noite, em polos como o Aterinho da Praia de Iracema, a Mocinha, o Mercado dos Pinhões e a Av. Domingos Olímpio.
O Mercado dos Pinhões foi um dos diferenciais da noite em termos de comparecimento: com o público lotando todo o perímetro da praça. Mesmo com a aglomeração, os foliões, de todas as idades, aproveitaram as atrações com muita dança e animação.
No local, a festa começou às 16h, com o DJ Elias Alves. Em seguida, vieram as apresentações de Rozângela Bandeira e Banda, Belinho Silva e Deborah Lima.
No polo da Mocinha, o Bloco Num Ispaia Sinão Ienche agitou o público com um repertório variado a partir das 18h. Fantasias e roupas coloridas abrilhantaram a festa.
Este sábado também contou com o tradicional desfile dos maracatus na Av. Domingos Olímpio. A abertura do momento ficou por conta do Maracatu Rei do Kilombo - com o tema "O Grande Ayra é coroado como o Rei do Kilom" -, criado em 2023 e que fez sua estreia na avenida neste ano.
A beleza dos desfiles mais uma vez foi destaque na avenida, exaltando a tradição do maracatu e a ligação da arte cearense com as religiões de matriz afro-brasileira.
Antes, se apresentaram os cordões Bolinha Bolão e Princesa do Frevo. Ao todo, são oito grupos de maracatu no desfile, com o Maracatu Nação Baobab encerrando a celebração.
Também embalado pelo samba, o público no Aterrinho da Praia de Iracema curtiu o show do Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz. Seguindo o ritmo musical, às 22h o palco recebeu o Bloco Sambamor.
Mais cedo, o Aterrinho contou com a festa do DJ Duo Siriá, seguido pelo show em homenagem ao Mestre Macaúba do Bandolim, um dos mais renomados bandolinistas do Brasil.
Confira a programação do Domingo de Carnaval em Fortaleza:
15 de fevereiro (domingo)
-
Benfica - Praça da Gentilândia
Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
13 horas - DJ Rogério
14h30 - Josy Gomes
16 horas - Nick Sol
17h30 - Os Alfazemas
-
Avenida Domingos Olímpio
Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão
16h20 - Cordão Na Pegada do Frevo
17 horas - Cordão Vampiros da Princesa
17h40 - Cordão As Bruxas
18h20 - Maracatu Leão de Ouro
19h05 - Maracatu Az de Ouro
19h50 - Maracatu Rei de Paus
20h35 - Maracatu Vozes da África
21h20 - Maracatu Nação Palmares
22h05 - Maracatu Nação Fortaleza
22h45 - Maracatu Nação Pici
-
Mercado dos Pinhões
Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
16 horas - DJ Fish Vinil
17 horas - O Samba de Pai pra Filha
18h30 - Vitoria Fernandez
20 horas - Anderson Monteiro
-
Mocinha
Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi
Passeio Público (Programação Infantil)
Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
9 horas - Projeto Carambola
10h40 - Banda Aquarelinha
-
Aterrinho da Praia de Iracema
Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17 horas - DJ Silas
17h30 - Mateus Portela
20h30 - Tarcísio do Acordeon
22h30 - Noda de Caju
-
Parque Rachel de Queiroz
Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
16 horas - Charanga do Tio Marcão Lindão (Programação Infantil)
17 horas - Patrícia Trajano e os Partideiro
18h20 - PNS - Pé no Samba
19h40 - Concentra Mas Não Sai
Praça do Conjunto Sítio Córrego
Onde: rua 6 - Mondubim
16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60