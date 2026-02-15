Público lota escadaria da matriz de Guaramiranga em festival de Jazz e Blues

O 27º Festival Jazz & Blues transforma a paisagem de Guaramiranga neste Carnaval. O evento, que se consolidou como uma alternativa sofisticada à folia tradicional, viveu um sábado (14) de intensa movimentação, com o público ocupando, além dos 600 lugares do Teatro Municipal, as praças e principalmente a escadaria em frente à Igreja Matriz da cidade.

O balanço do primeiro dia oficial de shows foi positivo, conforme a organização do evento. A programação de sábado começou com ações ambientais e o tradicional Café no Tom, que contou com um bate-papo musical com o francês Nicolas Krassik.

À tarde e à noite, as apresentações de nomes como Murmurando, Adelson Viana e o próprio Krassik prepararam o terreno para o momento mais aguardado: o show de Rosa Passos no Teatro Municipal. Com os 600 lugares do teatro esgotados, a organização instalou um telão na parte externa para que ninguém perdesse a transmissão ao vivo da performance. A noite foi encerrada com a tradicional Jam Session na Dona Praça.

Legenda: Show de Nicolas Krassik foi ponto de destaque durante a programação do sábado (14). Foto: Eunilo Rocha/ Divulgação

Veja também Ceará Abrigos estimulam memórias e afetos de idosos em festas de Carnaval em Fortaleza; veja imagens Ceará Halo solar surge no céu de Cedro, no Interior do Ceará; assista ao vídeo

O que ainda tem neste Domingo

Para este domingo (15), o ritmo não diminui. O destaque fica por conta da diversidade de ritmos que o festival abraça. Na Escadaria da Igreja Matriz, Fauzi Beydoun apresenta o show “Bossa, Reggae & Blues”, seguido pelo tributo aos “Kings” com Claudio Oliveira, Felipe Cazaux e Roberto Lessa.

A tradição cearense também ganha espaço com o cortejo de Pingo de Fortaleza e Maracatu Solar. Noite adentro, o Teatro Municipal recebe o virtuosismo de Thiago Almeida Quinteto e a Orquestra Cabulosa convidando Caetano Brasil.

Vale lembrar que toda a programação é gratuita, não é necessário retirar ingressos antecipados e o público é convidado a doar 1kg de alimento para o programa Ceará sem Fome.

Legenda: Público comparece em todas as atividades, ocupando espaços, como a praça central de Guaramiranga. Foto: Eunilo Rocha/ Divulgação.

Confira o restante da programação até a terça-feira de Carnaval

DOMINGO (15/02)

16h: Shows na Escadaria da Igreja Matriz: Fauzi Beydoun; Claudio Oliveira, Felipe Cazaux e Roberto Lessa; Cortejo com Pingo de Fortaleza e Maracatu Solar.

18h: Praça da Música: Chorando na Calçada; Mário Nogueira; Juan Torquato.

21h: Teatro Municipal: Thiago Almeida Quinteto; Orquestra Cabulosa convida Caetano Brasil.

22h: Jam Session (Dona Praça).

SEGUNDA-FEIRA (16/02)

09h30: Oficinas “Bordando com o Jazz” (Teatro) e Sensibilização Musical - Bossa Nova (AGUA).

11h: Café no Tom com Moacir Bedê e Loren Gualda (Praça do Teatro).

14h: Oficina “A Representação da Sexualidade no Blues” (AGUA).

16h: Shows na Escadaria: Jazzera; Moacir Bedê e convidados (40 Anos de Música); Beto Guedes (“Página 43”).

18h: Praça da Música: Nordeste In Jazz; Soraia Novais; Matheus Moreira Quinteto.

21h: Teatro Municipal: Adriano Azevedo e Miquéias dos Santos; Momi Maiga Quartet.

22h: Jam Session (Dona Praça).

TERÇA-FEIRA (17/02)