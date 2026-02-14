Halo solar surge no céu de Cedro, no Interior do Ceará; assista ao vídeo

Um halo solar foi registrado no céu do município de Cedro, no Interior do Ceará, na manhã deste sábado (14). O fenômeno óptico se assemelha a um arco-íris circular, que pode se formar ao redor do sol em determinadas circunstâncias meteorológicas.

Marciel Bezerra, radialista, fotógrafo e jornalista, foi quem avistou o evento na cidade. Segundo ele, é uma ocasião anual, geralmente registrada em dezembro, mas que, em 2026, surgiu neste mês de fevereiro.

O jornalista considera que, para a população de Cedro, trata-se de algo raro, uma novidade, o que promove reações de surpresa pelo município.

Esse fenômeno já foi avistado pelos menos outras duas vezes no Ceará em 2026, na Capital do estado e no município de Monsenhor Tabosa, no Sertão de Crateús. Apesar de se assemelhar a um arco-íris, as condições para a formação desse fenômeno são mais incomuns.

Como acontece o halo solar?

Ao Diário do Nordeste, em janeiro, o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Lucas Fumagalli, explicou que o halo solar resulta da interação entre a luz do sol e cristais de gelo suspensos em nuvens na atmosfera, localizadas acima dos 5 quilômetros de altura.

Quando o fenômeno ocorre, é um sinal de que há umidade nas camadas mais altas da atmosfera. Assim como outros eventos ópticos que envolvam o astro solar, não é recomendado olhar diretamente, pois pode causar prejuízos na visão.

