Carnaval de Guaramiranga terá 26 shows; veja programação
Esta é a 7ª edição do tradicional Festival Jazz & Blues.
O município de Guaramiranga, na região serrana do Ceará, espera ocupação superior a 90% da rede de hospedagem durante o período de Carnaval. Localizada a cerca de 100 quilômetros de Fortaleza, a cidade conta com aproximadamente 2 mil leitos formais e cerca de 5 mil extra-hoteleiros.
O principal fator de atração neste período, além do clima ameno característico da serra, é o 27º Festival Jazz & Blues, que ocorre de 14 a 17 de fevereiro de 2026.
Realizado tradicionalmente durante o Carnaval, o evento reúne 26 apresentações de jazz, blues, chorinho e ritmos afins em diferentes espaços da cidade.
Veja programação:
14/02 – Sábado – Guaramiranga
9h às 12h – Blitz Ecológica
Entrada da cidade
9h30 às 11h30 – Programa Música é Para a Vida
Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA)
Oficina de Sensibilização Musical – Conhecendo o Repertório – Jazz e subgêneros com Lucas Bessa
11h às 12h – Café no Tom
Praça do Teatro Municipal Guaramiranga
Nicolas Krassik
16h – Escadaria da Igreja Matriz
Murmurando e Adelson Viana – De cá pra lá
Nicolas Krassik – Em Cenas
18h às 21h – Praça da Música
Glauber Nocrato e Banda – Nós no Tempo
Matheus Melo – The Guitar Experience
Adauto Farias e Banda – Brasilidades
21h – Teatro Municipal de Guaramiranga
Analu
Rosa Passos – Suíte Brasileira
22h – Jam Session
Dona Praça
15/02 – Domingo – Guaramiranga
9h30 às 11h – Oficina – Bordando com o Jazz
Hall do Teatro Municipal de Guaramiranga
Instrutora: Josy Maria Melo
9h30 às 11h30 – Programa Música é Para a Vida
Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA)
Oficina de Sensibilização Musical – Conhecendo o Repertório – Blues e subgêneros com Lucas Bessa
18h às 21h – Praça da Música
Chorando na Calçada – Chorando Sempre
Mário Nogueira – Coisa da Antiga
Juan Torquato – Meu Lugar é Aqui
21h – Teatro Municipal de Guaramiranga
Thiago Almeida Quinteto – A Voz do Som
Orquestra Cabulosa convida Caetano Brasil
22h – Jam Session
Dona Praça
16/02 – Segunda-feira – Guaramiranga
9h30 às 11h – Oficina – Bordando com o Jazz
Hall do Teatro Municipal de Guaramiranga
Instrutora: Josy Maria Melo
9h30 às 11h30 – Programa Música é Para a Vida
Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA)
Oficina de Sensibilização Musical – Conhecendo o Repertório – Bossa Nova e Instrumental Brasileiro com Lucas Bessa
11h às 12h – Café no Tom
Praça do Teatro Municipal Guaramiranga
Moacir Bedê e Loren Gualda
14h às 16h – Oficina
Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA)
Tema: A Representação da Sexualidade no Blues, com o Instrutor Alexandre Rocha
16h – Escadaria da Igreja Matriz
Jazzera – Mosaico Musical
Moacir Bedê e convidados – 40 Anos de Música
Beto Guedes – Página 43
18h às 21h – Praça da Música
Nordeste Injazz – Nordeste in Jazz, Sertão em Blues
Soraia Novais – Vozes do Brasil
Matheus Moreira Quinteto – Invensamba Jazzileira
21h – Teatro Municipal de Guaramiranga
Adriano Azevedo e Miquéias dos Santos – Chão
Momi Maiga Quartet
22h – Jam Session
Dona Praça
Onde serão as apresentações
A programação contempla 26 shows, sendo 17 promovidos pela organização do festival e nove realizados pela Prefeitura, em parceria com o evento, na Praça da Música.
As apresentações acontecem no Teatro Municipal, ao ar livre, na Escadaria da Igreja Matriz e nas Igrejas da Gruta e Matriz. Nos três primeiros dias, as sessões começam às 16h na escadaria.
Entre as atrações do fim de tarde estão o violinista francês radicado no Brasil Nicolas Krassik, que apresenta o espetáculo “Em Cenas”; o cantor paulista Fauzi Beydoun, com o show “Bossa, Reggae & Blues”; e o mineiro Beto Guedes, com “Página 43”.
Na sessão das 21h, no Teatro Municipal, sobem ao palco a cantora baiana Rosa Passos, com o espetáculo “Suíte Brasileira”; a Orquestra Cabulosa, acompanhada do clarinetista Caetano Brasil; e o Momi Maiga Quartet, liderado pelo músico senegalês Momi Maiga.
Na terça-feira, a programação inclui apresentações pela manhã nas igrejas e na Praça do Teatro Municipal. Além dos shows, o festival promove bate-papos, oficinas, lançamento de livro e ações ambientais.
Toda a programação é gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos, aberta a todas as idades e com recursos de acessibilidade.
Serviço
27º Festival Jazz & Blues
Data: 14 a 17 de fevereiro de 2026
Local: Guaramiranga (CE)
Acesso gratuito
Informações: producaojazzeblues@gmail.com
Site: www.jazzeblues.com.br