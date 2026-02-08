Diário do Nordeste
Joelma presenteia fã com R$ 500 e canta ao lado de cover famoso em Fortaleza

Artista fez concurso de dança com fãs e dançarinos no palco do Pré-Carnaval.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
É Hit

O show da cantora Joelma no Pré-Carnaval de Fortaleza foi marcado por momentos emblemáticos na noite de sábado (7). A artista chamou atenção ao promover um concurso de dança com fãs no palco. A vencedora recebeu R$ 500. Em outra disputa, realizada com homens, o valor foi dividido entre dois participantes. Outro destaque da apresentação foi a participação do analista de marketing Bruno Carvalho, convidado por Joelma ao palco. Ele é cover da cantora há quase dez anos.

