Joelma encerra pré-carnaval de Fortaleza e anuncia férias

A cantora Joelma foi atração do último dia do pré-carnaval de Fortaleza, na noite deste sábado (7), no Aterrinho da Praia de Iracema. A paraense revelou que fará uma pausa para férias durante o período oficial do Carnaval, período que usará para descanso e renovação pessoal, com retorno aos palcos após a folia.

Em conversa com o É Hit, canal de música do Diário do Nordeste, Joelma destacou o carinho pelo Ceará e a frequência com que retorna ao estado. “Eu amo o Ceará, lugar lindo, pedacinho do céu, coisa mais maravilhosa do mundo”, disse.

A cantora comentou ainda sobre a possibilidade de morar em Fortaleza, embora sem planos definidos. “Eu estou ali em Recife, que é pertinho daqui também, tem o mesmo clima, praia e tudo mais. Mas é tentador. Fortaleza tem cada lugar, meu Deus do céu. O Ceará todo”, afirmou.

Ao avaliar o crescimento do pré-carnaval na capital cearense, Joelma ressaltou o perfil do próprio repertório dentro da programação. “Eu não sou muito do Carnaval, vou aqui fazer o meu showzaço com as minhas músicas, todo mundo vai curtir. Eu sou mais da nossa música raiz mesmo e tenho certeza que combina com tudo”, declarou.

Legenda: Artista trouxe show para o Aterrinho da Praia de Iracema. Foto: Kid Jr.

Cantora revela descanso e 'tempo para Deus' no Carnaval

A cantora também fez questão de destacar a relação com os fãs e a receptividade em todas as passagens pela cidade. “Fortaleza, obrigada por todo o carinho, pela recepção de sempre. Amo. Obrigada do fundo do coração”, disse, ao enviar um recado direto ao público que acompanhou o show no pré-carnaval.

Sobre a agenda durante o Carnaval, Joelma foi direta ao confirmar a pausa. “Carnaval eu paro e tiro férias. Dou férias para a minha galera. Eu volto depois do Carnaval revigorada, repus minhas energias e faço meu propósito com Deus, que eu sempre faço todo ano. Então, Carnaval eu paro”, afirmou.

Ao final da conversa, a artista também comentou, de forma descontraída, sobre a possibilidade de participar das comemorações dos 300 anos de Fortaleza, em abril. “Cutuca aí, por favor, que eu venho”, disse, deixando aberta a chance de retorno à capital cearense ainda no primeiro semestre.

Legenda: Joelma afirmou que vai tirar férias durante o período oficial de Carnaval. Foto: Kid Jr.

Fãs cruzam cidades e pedem folga no trabalho para ver Joelma

O esforço dos fãs para encontrar e acompanhar a cantora Joelma marcou o último dia da programação do pré-Carnaval de Fortaleza, neste sábado (7), no Aterrinho da Praia de Iracema. Vindos de diferentes cidades do Ceará e até de outros estados, admiradores chegaram horas antes do início do show, enfrentaram longas viagens e ajustaram a rotina de trabalho para garantir um lugar próximo ao palco e celebrar o reencontro com a artista.

Moradora de Fortaleza, a doméstica Raimundo Holanda contou que acompanha Joelma há 12 anos e já viajou para diversos shows da cantora. “São muitos que a gente viaja para todo lugar. O último foi em Brasília, no ano passado”, relatou. Segundo ela, a confirmação da apresentação no pré-Carnaval da capital surpreendeu os fãs. “Foi perfeito, pegou todo mundo de surpresa”, afirmou. Para estar no Aterrinho, Raimundo chegou por volta do meio-dia, após cumprir parte da jornada de trabalho.

O assistente administrativo Jonas Cordeiro, de 28 anos, percorreu mais de 500 quilômetros desde Juazeiro do Norte, no Cariri, para acompanhar a apresentação. A viagem de ônibus durou cerca de 12 horas. “Assim que a prefeitura anunciou e foi pro site, eu corri. Tive que pedir folga até sexta-feira para poder vir”, disse. Jonas contou que já assistiu a cerca de 13 shows da cantora e que o último havia sido em Serrita, em Pernambuco, há aproximadamente seis meses.

Para garantir um lugar próximo ao palco, Jonas chegou antes das 17h e permaneceu na grade aguardando o início do show. “Para onde ela tá eu vou. Ela representa para mim cura, alegria, é a maior força que existe”, declarou. O público que se reuniu no Aterrinho transformou a espera em demonstração de devoção, com relatos de viagens, sacrifícios pessoais e organização prévia para acompanhar a artista no encerramento do pré-Carnaval de Fortaleza.