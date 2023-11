Cearense que faz cover de Joelma viraliza vídeo ao som de 'Eu vou tomar um tacacá’; assista

O analista de marketing Bruno Carvalho, 33, vem ganhando seguidores por um "dom" bastante peculiar. Com a voz semelhante a da cantora Joelma, o cearense realiza apresentações em restaurantes de Fortaleza levando o repertório da paraense. Nesta segunda-feira (13), um dos vídeos divulgados por diferentes perfis nas redes sociais — ao som de "Voando pro Pará" (Tomando um Tacacá) — atingiu 1,4 milhão de views no Twitter.

Bruno conta que aperfeiçoou o timbre ao de Joelma após amigos e familiares acharem a voz dele muito parecida com a da cantora. "Sempre gostei muito de cantar, independente do estilo, e também sempre muito fã da banda Calypso. Muita gente falava que minha voz parecia muito. Como comecei a observar isso, logo comecei a trabalhar mais a voz", explicou.

O cearense conta que a canção "Voando pro Pará" voltou a ter holofote após usuários de redes sociais criarem um vídeo com Inteligência Artificial (I.A) de MC Poze cantando o hit de Joelma.

A música também ganhou olhares até do grupo RBD. Na sexta-feira (10), na segunda apresentação da banda no Rio de Janeiro (RJ), Christian Chávez cantou o refrão do hit e foi acompanhado pelo público que compareceu ao estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Retorno financeiro

Legenda: Bruno Carvalho se apresenta em pizzaria do bairro Damas fazendo cover de Joelma Foto: Arquivo pessoal

A semelhança da voz de Bruno levou ele a se apresentar nas noites da capital cearense. Em uma pizzaria do bairro Damas, às sextas-feiras, ele se apresenta ao público presente. Em algumas apresentações, ele surge até acompanhando de dançarinos.

"Tem até cachê que a pizzaria paga. O pessoal adora o karaokê também, mas muita gente vai pra ver o meu trabalho mesmo", garante.

Bruno Carvalho já realizou o sonho de encontrar Joelma. Ele esteve com ela em shows e em um programa de rádio na capital cearense.