Imagem aérea da montagem de evento da Cop30 em Belém usada em matéria sobre a implementação da GLO durante o evento.

PontoPoder

Lula deve decretar GLO em Belém para COP30, diz site

O evento tem início na próxima quinta-feira (6) e segue até o fim de novembro.

Redação 29 de Outubro de 2025
Polícia Civil atuando na cena de um incidente sob a sombra de árvores, com várias pessoas observando ao fundo, em frente ao cemitério.

País

Criança é encontrada morta em mala, em Belém; suspeito do crime é linchado

Corpo estava com as mãos amarradas.

Redação 28 de Outubro de 2025
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, Lula, e à direita, a aeronave da FAB modelo C-105A Amazonas

PontoPoder

Lula troca de avião após falha técnico-operacional, no Pará

Segundo o chefe de Estado, todos que estavam a bordo desceram, já que o avião apresentava risco de pegar fogo

Carol Melo 03 de Outubro de 2025
Imagem mostra Toffoli, um homem de meia-idade, com barba grisalha aparada, usando terno azul, camisa clara e gravata azul, sobre o qual veste uma toga preta. Ele gesticula com a mão direita enquanto fala diante de um microfone, em um ambiente formal. Ao fundo, há partes desfocadas de bandeiras nas cores verde, amarela e azul.

PontoPoder

STF retoma julgamento de ação que questiona falta de lei federal sobre criação de municípios

A Constituição Federal diz que alterações do tipo devem ser feitas por lei estadual, dentro do período determinado pelo Congresso Nacional

Ingrid Campos 19 de Setembro de 2025
Mascote da COP30

País

Quase 80 países já confirmaram hospedagem em Belém para a COP30; outros 70 seguem em negociação

O evento está previsto para ocorrer em novembro

Redação 17 de Setembro de 2025
Foto mostra um policial federal, fardado, em frente à sede da Polícia Federal em Fortaleza

Segurança

Suspeitos de praticar tráfico de drogas entre o Pará e o Ceará são presos em operação policial

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará tinha o objetivo de cumprir 3 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão, na operação

Redação 09 de Setembro de 2025
Donald Trump

PontoPoder

Trump não responde convite de Lula para COP30; presença dos EUA segue incerta

Na semana passada, o presidente afirmou ter enviado uma carta para convidar o mandatário americano à conferência

Redação 20 de Agosto de 2025
Pessoa despejando frutas de açaí em um recipiente cilíndrico de metal, dentro de uma pia de inox, durante o processo de preparo do açaí.

País

Açaí e tucupi: organização da COP30 retira veto a comidas típicas do Pará após repercussão negativa

O edital lista outros itens que agora poderão ser vendidos segundo regras do documento

Redação 17 de Agosto de 2025
Vista aérea de Belém

Meio Ambiente

COP30 seguirá em Belém, afirma governo brasileiro

O Brasil enviou carta à ONU para reafirmar o local do evento

Redação 14 de Agosto de 2025
Embaixador André Corrêa do Lago

País

Presidente da COP30 publica carta e convoca comunidade internacional em meio à crise de hospedagem

O documento foi publicado em meio à pressão para a resolução da crise provocada pela alta dos preços das acomodações

Redação 12 de Agosto de 2025
