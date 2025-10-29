Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula deve decretar GLO em Belém para Cop30, diz site

O evento tem início na próxima quinta-feira (6) e segue até o fim de novembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Montagem de evento da Cop30 em Belém.
Legenda: O instrumento dá às Forças Armadas poder de polícia em Belém durante o evento.
Foto: Divulgação/Agência Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve decretar a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em Belém para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Cop30). A informação é do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e foi divulgada pelo Metrópoles.

"Haverá GLO [durante todo o período da Cop30]. Combinamos com as Forças Armadas. A demanda obrigatoriamente precisa ser do estado", disse o político. O evento começa na próxima quinta-feira (6) e segue até o fim de novembro.

Com o instrumento, que permite aos militares assumir papel da polícia na segurança pública paraense, o foco será a garantia da integridade das autoridades que participarão da conferência.

No ano passado, a GLO já havia sido acionada pelo governo federal durante a reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, considerado um evento de grande porte.

Veja também

teaser image
Negócios

Potencial do Ceará em sustentabilidade pode atrair olhares internacionais na COP30, diz especialista

teaser image
Mundo

Lula se encontra com papa Leão XIV e revela desejo de pontífice vir ao Brasil

Sem previsão de GLO no Rio de Janeiro

Devido à situação recente do Rio de Janeiro, que foi palco de uma operação policial que terminou com mais de 120 mortos, o termo "GLO" se tornou um dos mais pesquisados no Google. Isso porque havia um rumor de que o instrumento seria utilizado, também, pelo governo, no estado fluminense.

No entanto, o governador Cláudio Castro (PL) disse que não solicitou a GLO ao governo Lula, mas ajudas de outra ordem. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Trump não responde convite de Lula para COP30; presença dos EUA segue incerta

O que é a GLO?

A Garantia da Lei e da Ordem é tipificada pela Lei Complementar n°. 97, de 1999, que dispões das normas gerais para a organização, preparo e emprego das Forças Armadas.

De acordo com a lei, a ação especial deve ser acionada por ordem expressa da Presidência da República, motivada ou não pela solicitação dos governadores ou dos presidentes dos demais Poderes constitucionais (Legislativo e Judiciário).

Uma GLO pode ser decretada quando há, por exemplo, o esgotamento dos recursos das forças tradicionais de segurança pública em situações de grave perturbação da ordem, mas ela também pode ser solicitada durante eventos internacionais de grande porte, como a Cop30, ou em crises humanitárias.

Assuntos Relacionados
Bruno Mesquita no púlpito da Câmara Municipal de Fortaleza durante discurso.
Wagner Mendes

Bruno Mesquita será o relator do Plano Diretor de Fortaleza

Os vereadores da CMFor estão sendo comunicados da decisão.

Wagner Mendes
Há 13 minutos
Montagem de evento da Cop30 em Belém.
PontoPoder

Lula deve decretar GLO em Belém para Cop30, diz site

O evento tem início na próxima quinta-feira (6) e segue até o fim de novembro.

Redação
Há 27 minutos
Deputado federal Mauro Filho durante sessão da Câmara.
PontoPoder

Mauro Filho será relator do projeto do Governo Federal que reduz benefícios fiscais para empresas

Deputado cearense prevê arrecadação adicional de cerca de R$ 20 bilhões por ano aos cofres do Executivo.

Marcos Moreira
Há 2 horas
Imagem da Câmara dos Deputados para matéria sobre projeto de Licença menstrual é aprovado pela Câmara.
PontoPoder

Projeto que prevê licença menstrual de até dois dias é aprovado na Câmara

Medida vale a partir da apresentação de laudo médico.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com expressão séria gesticula com a mão esquerda fechada enquanto fala em um microfone, em um cenário de escritório.
PontoPoder

Lewandowski classifica operação no RJ como 'extremamente violenta'

Ministro da Justiça reforçou caráter cruel da ação policial.

Carol Melo e Beatriz Matos
29 de Outubro de 2025
Foto da mesa da Câmara na sessão desta quarta-feira (29).
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova Plano Plurianual 2026-2029

A peça de planejamento prevê um orçamento total de R$ 70,5 bi para os próximos quatro anos.

Bruno Leite
29 de Outubro de 2025
Foto mostra vereadores de Fortaleza recebendo Plano Diretor da Prefeitura na Câmara Municipal.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza recebe Plano Diretor e quer aprovar texto final até dezembro

Prefeitura entregou documento três dias após alterações votadas na Conferência da Cidade.

Bruno Leite e Marcos Moreira
29 de Outubro de 2025
PontoPoder

"De vítimas lá, só tivemos os policiais", diz Cláudio Castro sobre operação contra facções no RJ

Balanço extraoficial aponta que mais de 120 pessoas morreram em ação policial no Alemão e na Penha.

Mylena Gadelha
29 de Outubro de 2025
Presidente Lula gesticula durante discurso. Ele é um homem idoso, branco, de cabelos grisalhos, e, na foto, usa terno cinza, camisa social lilás e gravata da mesma cor.
PontoPoder

Lula se reúne com ministros em Brasília para tratar de crise no RJ

Na manhã desta quarta-feira (29), foram encontrados mais 60 corpos no Complexo da Penha, vítimas de operação deflagrada pelas forças de segurança do Rio.

Redação
29 de Outubro de 2025
Deputado federal André Figueiredo
Inácio Aguiar

Após saída de Ciro, PDT do Ceará faz convenção e consolida aliança com o PT

O encontro é visto como um momento de reafirmação do novo alinhamento político do PDT cearense

Inácio Aguiar
29 de Outubro de 2025
Glêdson Bezerra e Tarso Magno
Inácio Aguiar

Procuradoria Eleitoral se manifesta contra cassação de prefeito e vice de Juazeiro do Norte

Glêdson Bezerra e Tarso Magno apresentaram recurso contra a cassação por suposto abuso de poder político e econômico

Inácio Aguiar
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra veículo blindado camuflado da Marinha do Brasil, identificado como Fuzileiros Navais, estacionado na entrada do Porto do Rio de Janeiro.
PontoPoder

O que é GLO e por que termo é discutido após operação no RJ

Entenda como operação poderia interferir em crise de segurança.

Redação
29 de Outubro de 2025
Prefeito Evandro Leitão (PT) e um grupo de secretários na abertura da Confeência da Cidade em outubro de 2025
Inácio Aguiar

Prefeitura entrega Plano Diretor à Câmara; relator será o líder do prefeito

Bruno Mesquita (PSB) ficará com a relatoria do principal projeto em debate nesta legislatura.

Inácio Aguiar
29 de Outubro de 2025
Imagem do presidente do Brasil, Lula, com expressão séria e concentrada, gesticulando para fazer um ponto.
PontoPoder

Lula deve se reunir com ministros para tratar de crise no RJ

Operação policial mais letal da história do Estado deixou pelo menos 64 mortos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de viatura policial no Rio ilustra matéria sobre pacote antifacção.
PontoPoder

Após operação no Rio, AGU deve acelerar análise de 'pacote antifacção'

Projeto de lei endurece o combate ao crime organizado no País.

Redação
29 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza vazio.
Inácio Aguiar

Vereadores reclamam de regras aprovadas e admitem mudar o Plano Diretor

Parlamentares ainda não receberam a proposta, mas já sabem que terão que modificar pontos sensíveis

Inácio Aguiar
29 de Outubro de 2025
André Figueiredo, Ciro Gomes e Lupi. André discursa segurando um microfone, Ciro acena com a mão e Lupi olha para o horizonte.
PontoPoder

Após saída de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, PDT Ceará tenta se reerguer e aposta em aliança com PT

Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.

Igor Cavalcante
29 de Outubro de 2025
Governador Cláudio Castro. Imagem usada em matéria onde o MPF e DPU exigem explicações sobre operação no Rio de Janeiro.
PontoPoder

MPF e DPU cobram que governador Cláudio Castro explique operação no Rio

Entidades querem saber se foram cumpridas exigências do STF.

Redação e Agência Brasil
29 de Outubro de 2025
Casal de moto se depara com um carro incendiado servindo de barricada em uma rua.
PontoPoder

Governo do RJ pedirá apoio do Exército ao STF para atuar contra o tráfico

Secretário de Segurança informou que o plano será entregue até dezembro.

Redação
28 de Outubro de 2025
Reunião em uma sala de comissões, com várias pessoas sentadas em torno de mesas de madeira, equipadas com microfones e monitores. Dois homens estão à frente, conduzindo os trabalhos, enquanto outros participantes acompanham e fazem anotações. Ao fundo, há pessoas em pé, incluindo fotógrafos e assessores. O ambiente é formal, com iluminação de teto e painel eletrônico mostrando “00:00”.
PontoPoder

Bancada cearense define critérios para distribuição de R$ 415 milhões em emendas em 2026

Parlamentares devem receber o governador Elmano de Freitas (PT) e representantes de instituições públicas para colher demandas.

Ingrid Campos; Beatriz Matos, de Brasília
28 de Outubro de 2025