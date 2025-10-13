Diário do Nordeste
Lula se encontra com papa Leão XIV e revela desejo de pontífice vir ao Brasil

Durante a reunião, o presidente fez um convite ao religioso para participar da COP30.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
A imagem mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) e sua esposa, Janja, conversando com o Papa Francisco. Eles estão em uma audiência privada no Vaticano, com o Papa segurando um documento e falando com Lula, enquanto Janja observa. Ao fundo, é possível ver outras pessoas no ambiente, em uma sala com móveis clássicos e uma pintura religiosa na parede.
Legenda: Lula e a primeira-dama Janja da Silva conversaram com o Papa temas como fé, pobreza e o futuro do Brasil.
Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva tiveram, nesta segunda-feira (13), um encontro com o papa Leão XIV no Vaticano, em uma conversa marcada por temas como pobreza e o futuro do Brasil no cenário global. Em postagem nas redes sociais, Lula revelou o desejo do pontífice de visitar o Brasil em momento oportuno.

"Eu e a Janja tivemos um excelente encontro com sua Santidade, o Papa Leão XIV, no Vaticano. Conversamos sobre religião, fé, o Brasil e os imensos desafios que temos que enfrentar no mundo", afirmou o presidente.

O encontro também foi uma oportunidade para Lula parabenizar o papa pela recente Exortação Apostólica Dilexi Te, que trata da relação entre fé e amor pelos mais pobres.

Parabenizei o Santo Padre pela Exortação Apostólica Dilexi Te e a sua mensagem de que não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres. Disse a ele que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e considero o documento uma referência, que precisa ser lido e praticado por todos
Lula
Presidente

O presidente também compartilhou com o papa a trajetória de proximidade com figuras religiosas brasileiras, como Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Hélder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida, Pedro Casaldáliga e Dom Jaime Spengler, atual presidente da CNBB.

"Relatei ao Papa minha relação de extrema proximidade com religiosos brasileiros e o quanto foi importante para minha formação a convivência com as Comunidades Eclesiais de Base", contou.

Além disso, Lula mencionou a participação no encontro da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), onde compartilhou a conquista do Brasil de ter saído, pela segunda vez, do Mapa da Fome.

"Falei ao Papa sobre minha participação hoje no encontro da FAO e como em dois anos e meio tiramos pela segunda vez o Brasil do Mapa da Fome", destacou. Lula também enfatizou a importância da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que leva o Brasil a um protagonismo internacional nesse debate.

Lula convida papa para COP30

Durante a reunião, o presidente fez um convite especial ao papa para que participe da COP30, que será realizada no Brasil, na cidade de Belém, "no coração da Amazônia".

No entanto, o papa, devido ao Jubileu, informou que não poderá comparecer pessoalmente, mas garantiu que haverá representação do Vaticano na conferência.

Lula também expressou satisfação ao saber que o papa tem a intenção de visitar o Brasil em "momento oportuno". "Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro", afirmou, lembrando ainda da manifestação de fé no Círio de Nazaré e no Dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil.

O encontro contou também com a presença dos ministros Mauro Vieira, Wellington Dias e Paulo Teixeira, da senadora Ana Paula Lobato, da presidenta da Embrapa, Silvia Massruhá, e do embaixador do Brasil junto ao Vaticano, Everton Veira.

