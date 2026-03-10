'Viram a Vitória?': Polícia da Inglaterra diz fazer 'tudo o que pode' para achar cearense

A polícia do condado de Essex, na Inglaterra, afirmou, nesta terça-feira (10), que tem feito "tudo o que pode" para encontrar a psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto. A mulher, de 30 anos de idade, está desaparecida desde o dia 3 de março, quando foi vista pela última vez em Copperas Road, em Brightlingsea, a duas horas de Londres.

"Embora esta seja uma investigação policial muito importante, no seu âmago está o desaparecimento de uma filha, companheira e amiga que é claramente amada. Cada policial que faz parte desta busca está determinado a fazer tudo o que pudermos para encontrar Vitória", declarou a detetive Anna Granger, responsável pelo caso.

Segundo Granger, a investigação tem focado na análise de imagens de câmera de segurança para rastrear os movimentos da psicóloga. Já se sabe, por exemplo, que ela tomou um ônibus de Wivenhoe para Brightlingsea e esteve no vilarejo de Hurst Green.

"A descoberta de sua bolsa perto da Copperas Road é, obviamente, agora, um foco para nós. Cada equipe de busca está cobrindo a área com atenção meticulosa aos detalhes, garantindo que nenhuma pista em potencial seja negligenciada", garantiu a detetive.

As autoridades também têm feito um apelo específico aos moradores de Brightlingsea: "Vocês viram a Vitória? Verificaram suas câmeras de segurança? Mesmo a menor informação pode ser significativa", reforçou Granger.

Bolsa e copo de café foram encontrados

Nas buscas pela brasileira, a Polícia e a família dela encontraram uma bolsa branca que ela carregava a tiracolo com a inscrição "people over profit" ("pessoas acima do lucro", em tradução livre do inglês). O item foi achado próximo à Copperas Road, em Brightlingsea, por um morador da região, na tarde dessa segunda-feira (9).

"Também identificamos imagens de câmeras de segurança que parecem mostrar uma pessoa pulando uma cerca perto de onde a bolsa foi encontrada, entrando em um estaleiro. Isso aconteceu pouco depois da meia-noite da quarta-feira, 4 de março. Neste momento, acreditamos que essa pessoa seja Vitória", afirmou a Polícia de Essex.

Enquanto isso, equipes de policiais e voluntários procuram a psicóloga a pé e com a ajuda de drones e cães farejadores especializados.

'Ela provavelmente não está bem'

À Polícia de Essex, uma amiga de Vitória, Liliane Silva, disse que a família e os mais próximos estão "realmente apreensivos" e que sabem que a psicóloga "provavelmente não está bem". "Não sabemos bem o porquê e não queremos julgar agora, só queremos que ela esteja conosco", disse.

[Este] nunca foi o comportamento dela, por isso estamos tão assustados. [...] Por favor, ajudem-nos a encontrar esta pessoa incrível que faz tanta diferença neste mundo". Liliane Silva Amiga de Vitória Figueiredo Barreto

Entenda o caso

Vitória Figueiredo Barreto, 30, é cearense. Psicóloga, ela saiu do Brasil em janeiro deste ano para participar de um congresso da área no Marrocos, na África, e seguiu para o Reino Unido no mês seguinte.

Ao chegar em Londres, Vitória ficou, primeiro, na casa de outro amigo, aguardando a chegada da amiga Liliane no País para que as duas seguissem para Southend-on-Sea. Depois que se encontraram, Vitória viajou pela primeira vez para Colchester para conhecer a Universidade de Essex, onde a amiga trabalha como professora universitária.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Liliane contou que o primeiro dia na cidade foi "tranquilo". Vitória passou a manhã e a tarde na biblioteca da instituição, almoçou com a amiga e, no fim do dia, retornou a cidade onde estavam hospedadas. No entanto, no segundo dia de viagem à Universidade de Essex, a cearense almoçou com Liliane, mas não retornou para casa com a amiga.

"As câmeras da universidade mostraram que, na verdade, ela foi pegar um ônibus. Quando percebi que ela não tinha aparecido, procurei por três horas na universidade. Andei por todos os andares e nada dela. Os seguranças também não viram nada", lamentou Liliane.

O Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso. Família e amigos dão atualizações sobre o paradeiro de Vitória na página "@ondeestavitoria", no Instagram.