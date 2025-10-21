Teste de DNA desmente jovem que dizia ser Madeleine McCann

Um teste de DNA descartou a possibilidade de a polonesa Julia Wandelt, de 24 anos, ser de fato Madeleine McCann, a menina britânica desaparecida em 2007 em Portugal. Conforme declarou uma cientista em um tribunal britânico, nessa segunda-feira (20), a mulher "não pode ser a filha biológica" do casal McCann.

A jovem está sendo julgada há duas semanas por ter assediado a família McCann por mais de dois anos e meio, escrevendo e ligando para eles em diversas ocasiões afirmando ser Madeleine.

Após a detenção dela, em fevereiro de 2025, a polícia realizou um teste de DNA em Julia e o comparou com as amostras de Madeleine, recolhidas em seu travesseiro pelos investigadores poucos dias após seu desaparecimento.

"Não há compatibilidade" entre o DNA dela e o da menina, declarou a especialista científica Rosalyn Hammond no tribunal de Leicester, na Inglaterra. "Julia Wandelt não pode ser Madeleine McCann", acrescentou. "O perfil do DNA de Julia Wandelt mostra que não é a filha biológica de Kate e Gerry McCann, nem de nenhum dos dois separadamente", disse a especialista.

Wandelt havia apresentado alguns resultados que, segundo ela, estabeleciam uma compatibilidade de 70% entre seu DNA e o de Maddie.

Desaparecimento nunca esclarecido

Madeleine McCann tinha apenas 3 anos quando desapareceu, em maio de 2007, de um complexo de férias em Algarve. Na ocasião, os pais dela jantavam em um restaurante perto.

Seu desaparecimento nunca foi esclarecido e teve impacto mundial, com a investigação registrando múltiplas reviravoltas.

Desde o início do julgamento de Wandelt, o casal McCann, assim como o irmão e a irmã de Maddie, gêmeos de 20 anos, relataram a "angústia" e o estresse causados pelas alegações e a intrusão da acusada em suas vidas privadas.