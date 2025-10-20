Daniel Naroditsky, famoso jogador de xadrez, morre aos 29 anos

O jogador de xadrez Daniel Naroditsky faleceu, aos 29 anos, nesse domingo (19). Ele era conhecido pela comunidade de xadrez como um grande mestre, além de ser comentarista, professor e criador de conteúdo. A causa da morte ainda não foi divulgada.

No X, o perfil oficial do Centro de Xadrez de Charlotte divulgou o óbito. "A família Naroditsky compartilha a triste notícia do falecimento inesperado de Daniel. Daniel era um talentoso jogador de xadrez, educador e membro querido da comunidade enxadrística. Pedimos privacidade enquanto a família lamenta", escreveram.

Com mais de 480 mil seguidores em seu canal no YouTube, Daniel compartilhava estratégias para jogar xadrez.

Quem era Daniel Naroditsky?

Daniel Naroditsky era formado pela Universidade de Stanford. Apesar de ter crescido na Bay Area, morava em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Em sua biografia do YouTube, detalhou que trabalhava em tempo integral como treinador e streamer. "Entre nos meus vídeos para ver um ótimo xadrez, boa música e uma comunidade incrível!", escreve.