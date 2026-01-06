Polícia da Venezuela dispara contra drones que sobrevoavam palácio presidencial

A polícia da Venezuela disparou contra drones que voavam sem autorização, na noite dessa segunda-feira (5), nas imediações do palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

Uma fonte oficial informou à AFP que "não ocorreu nenhum enfrentamento" e que "todo o país se encontra em total tranquilidade".

Conforme o Valor Econômico, uma falha de comunicação causou os tiros, já que os drones pertenceriam ao próprio governo venezuelano. Fontes do jornal O Globo informaram que o Corpo de Investigações Científicas, Criminais e Forenses (CICPC) enviou drones ao palácio sem o conhecimento de Miraflores.

Os tiros foram ouvidos por moradores da região por volta das 20h, no horário local - 21h em Brasília.

"Parecia que estavam ocorrendo explosões em sequência", disse à AFP um morador que vive a cinco quarteirões de Miraflores. "A primeira coisa que me veio à mente foi verificar se havia aviões sobrevoando, mas não havia."

Conforme a CNN Brasil, os disparos teriam sido resultado de "uma confusão" entre grupos de segurança que estavam trabalhando perto do palácio. Um integrante de um desses grupos teria pedido reforços após afirmar que “vários tiros foram ouvidos” e que um drone que estava sobre a área foi alvejado por membros da Polícia de Miraflores e da segurança do palácio.

A Venezuela vive grande tensão desde a captura de Nicolás Maduro e da esposa dele, em uma operação militar dos Estados Unidos. Nessa segunda-feira, a vice-presidente Delcy Rodríguez tomou posse como governante interina.

Moradores relatam tiros

Nas redes sociais, vizinhos do palácio relataram que os disparos foram ouvidos por cerca de um minuto. "Apenas vi duas luzes vermelhas no céu", disse um morador à AFP.