Delcy Rodríguez assume comando interino da Venezuela enquanto Maduro permanece nos EUA

Com Nicolás Maduro em Nova York, onde compareceu a um tribunal após ser capturado pelos Estados Unidos, a vice-presidente da Venezuela Delcy Rodríguez assumiu, nesta segunda-feira (5), o comando interino do País.

Diante dos deputados recém-empossados, dois dias após a prisão de Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, Delcy declarou fidelidade ao líder chavista e afirmou que assumia a função em meio à dor e à instabilidade.

Legenda: O juramento foi conduzido pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão de Delcy. Foto: Federico Parra / AFP.

“Venho, como vice-presidente do presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, prestar juramento com pesar”, disse, ao classificar a ação americana como uma “agressão militar ilegítima” e chamar Maduro e sua esposa de “reféns” nos Estados Unidos.

Em discurso de tom ideológico, evocou Simón Bolívar e Hugo Chávez, prometendo preservar a estabilidade política, a segurança e o projeto bolivariano em um momento que definiu como “terrível” para a Venezuela.

O juramento foi conduzido pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão de Delcy e recém-reeleito ao cargo, e acompanhado por Nicolás Maduro Guerra, filho do ex-presidente. A cena reforçou o peso da família Rodríguez e do núcleo duro do chavismo no atual arranjo de poder.

Quem é Delcy Rodríguez

Figura central do regime, Delcy Rodríguez ocupa postos estratégicos desde 2013, quando foi ministra da Comunicação, passando pela chancelaria e pela presidência da Assembleia Nacional Constituinte.

Vice-presidente desde 2018, ela também assumiu o Ministério do Petróleo em 2024, em meio às sanções dos EUA e às tentativas do governo de manter de pé a principal fonte de receita do país.