Delcy Rodríguez assume comando interino da Venezuela enquanto Maduro permanece nos EUA

Vice de Nicolás Maduro diz que toma posse “com pesar” após prisão do líder chavista e reafirma lealdade ao regime.

Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Delcy chega a Assembleia Nacional.
Legenda: Em discurso de tom ideológico, Delcy evocou Simón Bolívar e Hugo Chávez.
Foto: Federico Parra / AFP.

Com Nicolás Maduro em Nova York, onde compareceu a um tribunal após ser capturado pelos Estados Unidos, a vice-presidente da Venezuela Delcy Rodríguez assumiu, nesta segunda-feira (5), o comando interino do País. 

Diante dos deputados recém-empossados, dois dias após a prisão de Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, Delcy declarou fidelidade ao líder chavista e afirmou que assumia a função em meio à dor e à instabilidade. 

Delcy em foto de perfil.
Legenda: O juramento foi conduzido pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão de Delcy.
Foto: Federico Parra / AFP.

“Venho, como vice-presidente do presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, prestar juramento com pesar”, disse, ao classificar a ação americana como uma “agressão militar ilegítima” e chamar Maduro e sua esposa de “reféns” nos Estados Unidos. 

Em discurso de tom ideológico, evocou Simón Bolívar e Hugo Chávez, prometendo preservar a estabilidade política, a segurança e o projeto bolivariano em um momento que definiu como “terrível” para a Venezuela.

O juramento foi conduzido pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão de Delcy e recém-reeleito ao cargo, e acompanhado por Nicolás Maduro Guerra, filho do ex-presidente. A cena reforçou o peso da família Rodríguez e do núcleo duro do chavismo no atual arranjo de poder.

Quem é Delcy Rodríguez

Figura central do regime, Delcy Rodríguez ocupa postos estratégicos desde 2013, quando foi ministra da Comunicação, passando pela chancelaria e pela presidência da Assembleia Nacional Constituinte. 

Vice-presidente desde 2018, ela também assumiu o Ministério do Petróleo em 2024, em meio às sanções dos EUA e às tentativas do governo de manter de pé a principal fonte de receita do país.

Delcy chega a Assembleia Nacional.
Redação
Há 53 minutos
