Delcy Rodríguez deve assumir presidência da Venezuela, diz Suprema Corte.

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, deve assumir de forma interina o comando do país. A ordem, dada neste sábado (3), é do Tribunal Supremo de Justiça venezuelano, após o presidente Nicolás Maduro ser preso por autoridades dos Estados Unidos.

Segundo a decisão, o objetivo é garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da Nação, além de "determinar o quadro jurídico aplicável para garantir a continuidade do Estado, a administração do governo e a defesa da soberania face à ausência forçada do Presidente da República". As informações são do portal de notícias G1.

Conforme aponta O Globo, a decisão é valida por até 90 dias, podendo ser prorrogada por mais três meses. Caso esse período de tempo passe e Maduro não retorne ao cargo, a teoria é de que novas eleições sejam convocadas.

Maduro é o único presidente da Venezuela, declara Delcy

Após o ataque à Venezuela, Delcy chamou a prisão de Maduro de "sequestro" e afirmou que o venezuelano continua sendo o único presidente do país.

A vice ainda disse que a Venezuela "nunca será colônia de nenhuma nação" e convocou a população e ministros para resistirem aos Estados Unidos.

A declaração veio após o presidente americano Trump anunciar o plano de formar um grupo de representantes do alto escalão dos EUA para conduzir a Venezuela até um momento de transição de poder.