Ataque dos EUA à Venezuela deixou 40 mortos, diz NYT; Trump confirmou 'muitas mortes'

O ataque dos Estados Unidos à Venezuela — que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, na madrugada deste sábado (3) — deixou 40 mortos, informou o jornal norte-americano The New York Times.

Segundo o NYT, a informação foi confirmada por um funcionário do alto escalão do governo venezuelano que pediu para não ser identificado. Entre os mortos estão soldados e civis.

Em entrevista ao jornal New York Post, Trump admitiu que o ataque causou "muitas mortes" e afirmou que "muitos cubanos perderam a vida" ao tentaram proteger Nicolás Maduro.

“Cuba sempre foi muito dependente da Venezuela. Era de lá que vinha o seu dinheiro e eles protegiam a Venezuela, mas isso não funcionou muito bem neste caso”, declarou o presidente dos EUA.

EUA acusam Nicolás Maduro e Cilia Flores de narcoterrorismo

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a primeira-dama, Cilia Flores, foram indiciados pela Justiça dos Estados Unidos sob acusações de conspiração para narcoterrorismo e para importação de cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos e conspiração para uso dos armamentos contra os EUA.