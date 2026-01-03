Maduro e esposa chegam a NY após captura por tropas americanas

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, pousaram no aeroporto internacional Stewart, em Nova York, na noite deste sábado (3), horas após serem capturados pelos Estados Unidos.

O ex-comandante da Venezuela embarcou em um navio americano vendado e algemado, conforme imagem compartilhada nas redes sociais pelo presidente estadunidense Donald Trump.

Legenda: Nicolás Maduro foi vendado e algemado. Foto: Divulgação/Casa Branca.

Na descida da aeronave, Maduro estava algemado nas mãos e nos pés. Ele e a esposa foram escoltados por agentes do FBI e da Administração de Repressão às Drogas (Drug Enforcement Administration).

Não se sabe ainda para onde o casal será levado, mas a expectativa é que fiquem no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn até que sejam julgados pela Justiça americana pelo crime de narcoterrorismo.

