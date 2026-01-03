Quem é Cilia Flores, esposa de Maduro capturada pelos EUA

Capturada pelos Estados Unidos junto do marido, o presidente venezuelano Nicolás Maduro, a deputada e advogada Cilia Flores é figura de peso político na Venezuela. O país latino-americano foi atacado pelos EUA neste sábado (3).

Agentes americanos fizeram “ataque em larga escala” em cidades venezuelanas nesta madrugada e o presidente estadunidense Donald Trump afirmou ter “capturado” Maduro e Cilia.

Quem é Cilia Flores?

Aos 66 anos, Cilia Adela Gavidia Flores de Maduro é desde 2016 deputada na Assembleia Nacional Venezuelana. Ela já presidiu o Comando Político da Revolução Bolivariana e foi advogada do ex-presidente Hugo Chávez.

Foi no início da atuação com o ex-líder venezuelano que ela conheceu Maduro, com quem se relaciona desde os anos 1990. Os dois só se casaram em 2013.

Pela atuação política e militante, ela ficou conhecida na Venezuela como "primeira-combatente", em alusão ao papel de primeira-dama.

Flores também ocupou o cargo de Procuradora-Geral da República e foi a primeira mulher a presidir o Legislativo venezuelano. Ela também tem força no Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

Polêmicas

Acusações de nepotismo já foram feitas em relação a Flores, que alegou ser vítima de difamação. Dois sobrinhos dela foram presos em 2015 acusados de traficar cocaína para os EUA.

O paradeiro de Cilia e Maduro ainda é desconhecido pelas autoridades venezuelanas. A vice-presidente da Venezuela Delcy Rodríguez chegou a exigir “prova imediata de vida” do casal.