Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataque dos EUA

Intervenção militar estrangeira deve ser autorizada pelo conselho, o que foi descumprido por Trump.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
Mundo
Imagem mostra fogo no Fuerte Tiuna, na Venezuela, após ataque a bomba dos EUA.
Legenda: Fuerte Tiuna, maior complexo militar da Venezuela, após uma série de bombardeios dos EUA em Caracas, capital venezuelana.
Foto: Luis James/AFP.

O governo da Venezuela solicitou oficialmente, neste sábado (3), uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para tratar sobre o bombardeio dos Estados Unidos à capital Caracas, na madrugada de hoje.

“Diante da agressão criminosa cometida pelo governo dos EUA contra a Pátria, solicitamos uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, responsável por fazer valer o Direito Internacional”, afirmou o chanceler venezuelano, Yván Gil, no Telegram.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa dele, Cilia Flores, foram capturados e extraídos do país por forças especiais estadunidenses, como confirmou o mandatário dos EUA, Donald Trump, no X (Twitter).

Veja também

teaser image
Mundo

O que países dizem sobre ataque dos EUA à Venezuela? Veja repercussão internacional

teaser image
Mundo

Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado

Outros países, como Colômbia e Portugal, também defenderam, em notas oficiais, que a ONU e a Organização dos Estados Americanos (OEA) se reúnam para tratar da investida militar no território do país sul-americano.

De acordo com o Direito Internacional, para que uma intervenção militar seja considerada legítima, é necessário seguir o que determina a Carta das Nações Unidas. 

O uso da força é proibido, exceto se for autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU, diante de ameaça ou ruptura da paz, ou justificado como legítima defesa.

O órgão internacional possui 15 membros, cinco deles permanentes: EUA, China, Rússia, França e Reino Unido. Qualquer um deles pode vetar essa autorização, impedindo a intervenção.

O que aconteceu na Venezuela

Os Estados Unidos realizaram ataque contra a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro e a esposa, neste sábado (3). 

A captura de Maduro ocorreu por volta das 2h da manhã, de acordo com a imprensa internacional, após bombardeios dos EUA em Caracas, capital venezuelana. O paradeiro dele ainda é desconhecido por autoridades da Venezuela.

Pelo menos sete explosões foram registradas em meia hora, atingindo pontos como o Forte Tiuna, a Base Aérea de La Carlota e cidades como La Guaira e Maracay. Vídeos mostram aeronaves liberando os explosivos.

Imagem mostra fogo no Fuerte Tiuna, na Venezuela, após ataque a bomba dos EUA.
Mundo

Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataque dos EUA

Intervenção militar estrangeira deve ser autorizada pelo conselho, o que foi descumprido por Trump.

Redação
Há 47 minutos
Imagem aérea mostra fogo e fumaça em Caracas, na Venezuela, após bombardeio dos EUA.
Mundo

Veja repercussão internacional da invasão de Trump a Venezuela

Bombardeio da capital e captura de Nicolás Maduro ocorreram na madrugada deste sábado (3).

Redação
Há 1 hora
Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado
Mundo

Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado

O presidente dos EUA disse que Maduro e a esposa já foram retirados da Venezuela.

Redação
Há 2 horas
Fotomontagem com o flagra do acidente envolvendo um funcionário da Disney em uma atração do Indiana Jones.
Mundo

Funcionário da Disney tenta conter bola de 180 kg e é atingido em atração do 'Indiana Jones'

Objeto de borracha ia em direção ao público durante espetáculo ao vivo.

AFP
02 de Janeiro de 2026
Foto de Rama Duwaji, a primeira-dama de Nova Iorque.
Mundo

Quem é Rama Duwaji, primeira-dama de Nova Iorque comparada à princesa Diana

Artista e de origem síria, ela é a mais jovem a ocupar esse posto na história da cidade.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Fotos mostram festa de Ano Novo na Suíça no início do incêndio em bar.
Mundo

Imagens mostram início de incêndio que deixou mais de 40 mortos na Suíça

Incidente em bar de estação de esqui foi registrado durante festa de Ano Novo.

Redação e AFP
02 de Janeiro de 2026
Tommy Lee Jones e Victoria Jones durante o Festival de Cinema de Tóquio, em 2017.
Mundo

Quem era Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, encontrada morta

Victoria Jones chegou a atuar em filmes ao lado do pai durante a infância.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Fotos mostram estação de esqui na Suíça durante e após o incêndio.
Mundo

Explosão em estação de esqui na Suíça deixa ‘dezenas de mortos’ durante festa de Ano Novo

Autoridades policiais também estimam mais de 100 feridos após incêndio no local.

Redação e AFP
01 de Janeiro de 2026
espetáculo de fogos no reveillon de dubai.
Mundo

Ano Novo em Dubai impressiona com espetáculo de fogos no prédio mais alto do mundo; veja vídeo

Comemoração ocorreu por volta das 14 horas no horário de Brasília

Redação
31 de Dezembro de 2025
Uma composição de duas imagens mostra, à esquerda, uma passagem aérea para Moscou e, à direita, um homem usando uniforme militar camuflado e gorro. O documento e o traje sugerem um contexto de viagem e serviço militar, apresentados de forma direta e informativa.
Mundo

Brasileiro é enganado com emprego na Rússia e forçado a servir no Exército russo, diz família

Marcelo Alexandre da Silva Pereira recebeu proposta de emprego de motorista, mas estaria em treinamento militar obrigatório.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão nesta quarta (31)

Até o momento, não há registro vítimas relacionados ao tremor.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Fogos de artifício nas cores verde e rosa na capital australiana de Sydney.
Mundo

2026 chegou: veja quais países já celebraram a chegada do Ano Novo

Primeiro país a celebrar a virada fica no arquipélago na Oceania; saiba qual.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza
Mundo

Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza

Ministros cobram ações urgentes de Israel e ampliação da ajuda internacional.

Redação e AFP
30 de Dezembro de 2025
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, uma pessoa usando uma blusa clara com decote arredondado e um colar de contas douradas. À direita, uma pintura com fundo claro mostrando uma figura vestindo uma túnica escura com detalhes em vermelho.
Mundo

Idosa conhecida por restauração de 'Ecce Homo' morre aos 94 anos

Cecilia Giménez vivia na cidade de Borja, cidade onde pintura recebia visitas.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores
Mundo

Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores

Deslizamento de neve atingiu área próxima ao Pico Tablato, em Aragão; uma mulher foi resgatada com hipotermia.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos
Mundo

Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos

O mandatário ucraniano solicitou ao republicano um prazo mais longo.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo

Imagens mostram estragos provocado pelo tremor intenso.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Imagem de Donald Trump para matéria sobre Ucrânia e Rússia.
Mundo

Após reunião com Zelensky, Trump afirma que Kiev e Moscou estão 'mais perto' de um acordo

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram neste domingo (28).

Redação e AFP
28 de Dezembro de 2025
Imagem feita por um transeunte mostra momento em que helicóptero perde altitude após colidir com outro.
Mundo

Colisão entre helicópteros deixa um morto e um ferido nos EUA; veja vídeos

Acidente ocorreu próximo de um aeroporto em Nova Jersey.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Bow Bridge, no Central Park, coberta de neve na cidade de Nova York em 27 de dezembro de 2025.
Mundo

Mais de 14,4 mil voos atrasaram ou foram cancelados por tempestade de neve nos Estados Unidos

Além disso, outros 2,1 mil voos internacionais foram cancelados.

Redação
27 de Dezembro de 2025