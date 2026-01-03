Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que é a Doutrina Monroe, que baseou invasão dos EUA à Venezuela

Criada em 1823, a doutrina buscava proteger nações recém-independentes de uma possível recolonização por países europeus.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Donald Trump durante coletiva de imprensa. Ele é um homem idoso, branco e de cabelo liso loiro quase branco.
Legenda: Donald Trump já havia adiantado que tomaria decisões com base na Doutrina Monroe.
Foto: JIM WATSON/AFP.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu e tomou a Venezuela afirmando ter base na Doutrina Monroe — que definiu que as américas não seriam mais colonizadas por potências europeias. 

Recentemente, o governo norte-americano já havia colocado a América Latina como prioridade estratégica para os EUA e garantido que se utilizaria da antiga doutrina para justificar as ações.

"Há mais de dois séculos, o presidente [James] Monroe proclamou perante o Congresso dos Estados Unidos o que hoje é conhecido como a lendária 'Doutrina Monroe' — uma política ousada que rejeita a interferência estrangeira de nações distantes e afirma com confiança a liderança dos Estados Unidos no Hemisfério Ocidental", escreveu Trump em comunicado divulgado pela Casa Branca no último dia 2 de dezembro, quando a Doutrina Monroe completou 202 anos.

Na Estratégia Nacional de Segurança, o governo norte-americano definiu ainda a proteção das fronteiras como o "elemento principal da segurança nacional" e propôs um reajuste da presença militar global para enfrentar o que chama de "ameaças urgentes" no Ocidente. 

"Tudo remonta à Doutrina Monroe. Ela é muito importante. [...] É a doutrina que havíamos esquecido", afirmou Trump em coletiva de imprensa.

Veja também

teaser image
Mundo

Quais os crimes de Nicolás Maduro alegados no indiciamento dos EUA?

teaser image
Mundo

Venezuelana que morou no Ceará relata clima de incerteza e busca por mantimentos

teaser image
Mundo

Quem é Delcy Rodríguez, vice de Maduro que pode assumir presidência da Venezuela

O que é a Doutrina Monroe?

A Doutrina Monroe foi criada em 1823, durante o governo de James Monroe, e definiu a América Latina como área de interesse estratégico dos Estados Unidos.

Conforme o documento, qualquer tentativa de intervenção europeia nas Américas deveria ser vista como ameaça direta à segurança dos Estados Unidos.

Com o slogan "América para os americanos", a Doutrina Monroe intencionava, portanto, defender as nações americanas recém-independentes de uma possível recolonização pelas potências europeias. Além disso, o documento garantia aos países europeus que os EUA não interfeririam em seus assuntos internos.

Veja também

teaser image
Mundo

Venezuelanos no exterior comemoram captura de Nicolás Maduro; veja fotos

Invasão à Venezuela

Os Estados Unidos bombardearam a capital venezuelana na madrugada deste sábado (3) e capturou o ditador Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores.

Os dois são acusados de narcotráfico e terrorismo nos EUA e serão julgados pela Justiça estadunidense.

Pouco após a captura, Trump anunciou que o governo norte-americano irá comandar a Venezuela. "Até que possamos realizar uma transição segura, adequada e sensata", disse, acrescentando que manteria as tropas no território venezuelano até que o sistema estivesse "sob controle".

Outro anúncio feito pelo republicano após a tomada do país foi que as petroleiras americanas irão entrar na Venezuela para explorar suas reservas de petróleo.

Assuntos Relacionados
Em uma sala com cortinas escuras e equipamentos de tecnologia, o secretário de defesa dos EUA Pete Hegseth (em pé, à esquerda), o diretor da CIA John Ratcliffe (em pé, no meio) e o presidente Donald Trump (sentado, à direita) acompanham operação de captura de Nicolás Maduro. O ambiente conta com laptops sobre a mesa e outros assessores ao fundo, compondo uma cena de monitoramento estratégico.
Mundo

Maduro foi monitorado por fonte da CIA infiltrada no governo venezuelano

Agência de espionagem dos EUA tinha agentes na Venezuela desde agosto, segundo o The New York Times.

Redação
Há 26 minutos
Donald Trump durante coletiva de imprensa. Ele é um homem idoso, branco e de cabelo liso loiro quase branco.
Mundo

O que é a Doutrina Monroe, que baseou invasão dos EUA à Venezuela

Criada em 1823, a doutrina buscava proteger nações recém-independentes de uma possível recolonização por países europeus.

Redação
Há 1 hora
Vice-presidente discursa em evento realizado na capital venezuelna em setembro de 2025.
Mundo

Quem é Delcy Rodríguez, vice de Maduro que pode assumir presidência da Venezuela

Presidente do país sul-americano, Nicolás Maduro foi capturado pelos EUA durante ataques ao país no início deste sábado (3).

Redação
Há 1 hora
Donald Trump discursa cem frente a um microfone, vestindo terno azul escuro e gravata azul clara sobre um fundo de cortina azul. Ao fundo, Marco Rubio está em desfoque.
Mundo

Trump diz que petroleiras americanas voltarão à Venezuela

Após captura do presidente Nicolás Maduro, Donald Trump afirmou que "bilhões de dólares" serão investidos no país pelas companhias petrolíferas.

AFP
Há 1 hora
Venezuelana que morou no Ceará relata clima de incerteza e busca por mantimentos
Mundo

Venezuelana que morou no Ceará relata clima de incerteza e busca por mantimentos

Possíveis impactos pós-ataques dos EUA causam apreensão em venezuelanos.

João Gabriel Tréz
Há 2 horas
José Mucio concedeu entrevista após reunião de emergência com Lula e ministros no Itamaraty.
Mundo

Fronteira do Brasil com Venezuela está 'tranquila' e sendo monitorada, afirma ministro da Defesa

Em entrevista coletiva, Governo também destacou que não há brasileiros entre as possíveis vítimas dos ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Redação
Há 2 horas
Trump faz coletiva.
Mundo

Trump chama prisão de Maduro de “operação extraordinária” e diz que EUA vão governar a Venezuela

Em pronunciamento, presidente americano falou em transição de poder e no potencial petrolífero do país sul-americano.

Lucas Monteiro
03 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Nicolás Maduro focado em segundo plano, olhando para militares da Venezuela, embaçados em primeiro plano.
Mundo

Quais os crimes de Nicolás Maduro alegados no indiciamento dos EUA?

Acusações apontam que o presidente da Venezuela e a primeira-dama teriam participado de esquemas de narcoterrorismo e tráfico internacional de cocaína.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Maduro preso.
Mundo

Trump divulga foto de Maduro capturado a bordo de navio

Publicação nas redes sociais mostra suposto cativeiro do presidente venezuelano.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Colômbia envia forças armadas para a fronteira com a Venezuela.
Mundo

Colômbia diz que vai receber grande fluxo de refugiados da Venezuela

Presidente colombiano pedirá ao Conselho de Segurança da ONU que analise agressão contra soberania da Venezuela.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Multidão de venezuelanos nas ruas do Chile com bandeiras da Venezuela e estourando champanhes comemorando captura de Nicolás Maduro pelos EUA.
Mundo

Venezuelanos no exterior comemoram captura de Nicolás Maduro; veja fotos

Manifestantes ocupam as vias do Chile e dos EUA em apoio às ações militares no país natal.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Nícolas Maduro.
Mundo

Quem é Nicolás Maduro, presidente da Venezuela capturado pelos EUA

Maduro é presidente há 12 anos e foi capturado pelos EUA, neste sábado (3).

Redação
03 de Janeiro de 2026
Nicolás Maduro e Cilia Flores caminham de mãos dadas em um ambiente interno, ambos vestindo ternos azul-marinho coordenados enquanto são acompanhados por militares ao fundo.
Mundo

Maduro e esposa serão julgados nos EUA, diz procuradora-geral

Acusações contra Nicolás Maduro e Cilia Flores incluem conspiração para narcoterrorismo e importação de cocaína.

AFP e Redação
03 de Janeiro de 2026
Nicolás Maduro e Cilia Flores caminham de mãos dadas durante um evento, ambos vestindo camisas em tons de vermelho sob uma iluminação de palco. Ao fundo, um grupo de apoiadores observa a cena.
Mundo

Quem é Cilia Flores, esposa de Maduro capturada pelos EUA

Primeira-dama da Venezuela é deputada e foi advogada de Hugo Chávez.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Imagem mostra ministro da Saúde, Alexandre Padilha, um homem branco, de cabelo grisalho e usando óculos.
Mundo

‘SUS já absorve impactos’ de ataques à Venezuela, diz ministro da Saúde

Equipes de saúde do Brasil atuam em Roraima, na fronteira entre os dois países.

Theyse Viana
03 de Janeiro de 2026
Esta imagem apresenta dois retratos lado a lado em um plano fechado: à esquerda, Donald Trump é retratado com uma expressão séria, vestindo um paletó escuro, camisa branca e gravata azul vibrante, destacando seu característico cabelo loiro penteado para o lado; à direita, Nicolás Maduro aparece falando em frente a um microfone, com seu marcante bigode preto e vestindo um paletó escuro com uma gravata listrada nas cores amarela e vermelha, contrastando com um fundo azul intenso.
Mundo

Entenda por que Trump prendeu Maduro

Disputas envolvendo eleições, petróleo, narcotráfico e migração opõem Washington e Caracas.

AFP/Redação
03 de Janeiro de 2026
Imagem mostra fogo no Fuerte Tiuna, na Venezuela, após ataque a bomba dos EUA.
Mundo

Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataque dos EUA

Intervenção militar estrangeira deve ser autorizada pelo conselho, o que foi descumprido por Trump.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Imagem aérea mostra fogo e fumaça em Caracas, na Venezuela, após bombardeio dos EUA.
Mundo

Veja repercussão internacional da invasão de Trump a Venezuela

Bombardeio da capital e captura de Nicolás Maduro ocorreram na madrugada deste sábado (3).

Redação
03 de Janeiro de 2026
Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado
Mundo

Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado

O presidente dos EUA disse que Maduro e a esposa já foram retirados da Venezuela.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Fotomontagem com o flagra do acidente envolvendo um funcionário da Disney em uma atração do Indiana Jones.
Mundo

Funcionário da Disney tenta conter bola de 180 kg e é atingido em atração do 'Indiana Jones'

Objeto de borracha ia em direção ao público durante espetáculo ao vivo.

AFP
02 de Janeiro de 2026