"FAFO": O que significa provocação de Trump após prisão de Maduro

O perfil oficial da Casa Branca publicou na rede social X, antigo Twitter, neste sábado (3), uma foto de Donald Trump com a escrita "FAFO". A imagem vem como provocação após prisão de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, por autoridades dos Estados Unidos.

A sigla em inglês FAFO significa "Fu** Around and Find Out". Apesar de não ter uma tradução direta para o português, a expressão pode ser traduzida livremente para "Faça besteira e veja o que acontece".

Na legenda da foto, o perfil da Casa Branca ainda dizia "Sem jogos". Confira a publicação abaixo:

Legenda: Foto: Reprodução/X

Segundo o portal de notícias CNN, o termo surgiu antes do governo de Trump e foi amplamente utilizado no mercado financeiro durante a formulação do novo mandato.

Ainda no mesmo perfil da Casa Branca, foi publicado um vídeo, de forma irônica, no qual Maduro aparece dizendo "Venha me pegar! Vou esperar aqui em Miraflores (Palácio de Miraflores, sede da Presidência da Venezuela). Não demore. Covarde!". No entanto, o contexto da fala do venezuelano não é explicado.