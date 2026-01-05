Maduro se declara inocente em tribunal nos Estados Unidos

O venezuelano Nicolás Maduro se declarou inocente em um tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (5). Ele foi acusado de porte ilegal de armas e narcotráfico pelo governo de Donald Trump. Em sua fala, criticou duramente a operação militar estadunidense que resultou em sua captura.

"Sou inocente, não sou culpado", disse Maduro, acrescentando que foi detido dentro de sua casa, em Caracas, na Venezuela. No tribunal, disse que segue sendo o presidente de seu país, apesar da interferência dos Estados Unidos na política externa mundial.

Ao mesmo tempo que Maduro passa pela audiência de custódia em um tribunal nos EUA, acontece a reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Captura de Nicolás Maduro

Maduro foi capturado pelos Estados Unidos no último sábado (3), acusado de ser líder de uma rede de narcotráfico. Ele foi levado para solo americano e detido em uma prisão de Nova York.

Quem está no comando da Venezuela interinamente é a vice de Maduro, Delcy Rodríguez. Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, foi reeleito presidente do Parlamento da Venezuela, nesta segunda.