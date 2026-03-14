Morre o filósofo Jürgen Habermas, aos 96 anos

O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas faleceu neste sábado (14), aos 96 anos. Ele foi o principal expoente da segunda geração da Escola de Frankfurt e um dos principais críticos ao nazismo.

Habermas faleceu em sua residência em Starnberg, nas proximidades da cidade alemã de Munique. A informação foi confirmada pela sua editora, Suhrkamp.

O filósofo deixa dois filhos, Tilmann e Judith. Ele era viúvo de Ute Habermas-Wesselhoeft, que faleceu em 2025.

Nascido em 1929, o filósofo alemão teve a trajetória marcada pela derrota do regime nazista alemão, quando tinha 15 anos.

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Ele participou da 'Disputa dos Historiadores', combatendo tentativas de pensadores conservadores de relativizar os crimes nazistas.

ANÁLISE SOBRE RELAÇÕES DE PODER

Ao longo de décadas, Habermas pautou as relações de poder em seus trabalhos. Ele apoiou líderes de centro-esquerda e criticou as abordagens 'tecnocráticas' da política alemã.

Uma de suas principais obras, 'Teoria da Ação Comunicativa', foi publicada em 1989 e aborda a democracia deliberativa.

O filósofo trabalhou em diversas instituições acadêmicas, em Heidelberg, Starnberg, Nova York e Frankfurt.

Ele se aposentou em 1994, mas permaneceu atuando em artigos e conferências ao redor do mundo.

Sua carreira tem renome internacional, com premiações importantes, como o Prêmio Sigmund Freud, concedido em 1976, e o Prêmio Cultural de Hessen, em 1999.

Em seus últimos anos, Habermas dedicou seu tempo a promover um projeto federal europeu, a fim de evitar que o Velho Continente caísse novamente, como ocorreu no século XX, nas rivalidades nacionalistas.