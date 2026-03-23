Avião militar cai na Colômbia com 125 pessoas a bordo

Um avião militar caiu na Colômbia com 125 pessoas a bordo nesta segunda-feira (23). A informação foi divulgada pela força aérea do país.

Ainda não foi confirmado o número de mortos. Segundo um balanço preliminar, pelo menos 48 feridos foram "resgatados", afirmou o comandante da Força Aeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva.

A aeronave, um C-13 Hércules, caiu logo após decolar de Puerto Leguízamo, próximo à fronteira com o Equador.

Local de combate a cartéis de drogas

Nas últimas semanas, foi registrada intensa atividade militar na região, uma vez que os exércitos da Colômbia e do Equador estão em combate com os cartéis de drogas que operam na zona de fronteira.

As causas do acidente só serão esclarecidas após a perícia, e as equipes de resgate já estão mobilizadas na área.

Imagens divulgadas por veículos locais mostram os destroços da aeronave, em meio à vegetação, com muitas chamas e fumaça.

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Autoridades se pronunciam

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que foi um "acidente horroroso que não deveria ter acontecido" e destacou a necessidade de modernizar a frota militar do país.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, expressou seu "profundo pesar" pelo desastre aéreo.

"As unidades militares já se encontram no local", publicou Sánchez no X, afirmando que "ainda não se confirmou o número de vítimas nem as causas do acidente".

Acidentes com aviões militares

Este é o segundo acidente de um avião C-130 Hércules na América do Sul em menos de um mês. Um avião de carga militar boliviano que transportava cédulas bancárias caiu ao pousar perto de La Paz em 27 de fevereiro, deixando pelo menos 24 mortos.

O Hércules é um avião turboélice de quatro motores fabricado pela Lockheed Martin. Essas aeronaves são conhecidas pela capacidade de operar a partir de pistas de pouso improvisadas e amplamente utilizadas por exércitos de todo o mundo.