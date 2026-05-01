Irã apresenta nova proposta de paz aos Estados Unidos

O Irã apresentou uma nova proposta para conversas com os Estados Unidos nesta sexta-feira (1º). Segundo a imprensa estatal iraniana, a ideia foi repassada por meio do Paquistão, que atuou como mediador.

"A República Islâmica do Irã entregou na noite de quinta-feira o texto de sua mais recente proposta de negociação ao Paquistão, como mediador nas conversas com os Estados Unidos", disse a agência oficial de notícias IRNA, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo dessa proposta.

Por enquanto, o conteúdo da nova proposta é desconhecido.

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Negociações estagnadas

Os dois países realizaram somente uma única rodada de conversações no contexto de um frágil cessar-fogo após quase 40 dias de guerra, que estourou em 28 de fevereiro.

Desde então, as negociações ficaram estagnadas, já que os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos.

Por sua vez, o Irã mantém o Estreito de Ormuz fechado, permitindo apenas a passagem de alguns poucos navios desde o início da guerra.

Nesta sexta, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, esteve no telefone com seus homólogos da Arábia Saudita, Catar, Turquia, Iraque e Azerbaijão sobre as mais recentes "iniciativas da República Islâmica para pôr fim à guerra", segundo um comunicado da Chancelaria.