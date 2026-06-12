Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Itália nega extradição de Zambelli, cita Moraes no processo e diz que STF não foi 'imparcial'

Decisão foi expedida em 22 de maio, mas motivos foram divulgados nesta sexta-feira (12).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:54)
Mundo
Pessoa com cabelo curto e escuro, usando óculos e brincos, fala em um microfone em um ambiente institucional, com fundo de painéis verdes e brancos. A pessoa veste blusa clara com casaco escuro, usa colar com pingente e faz um gesto com a mão enquanto discursa.
Legenda: A Corte Suprema de Cassação da Itália citou como problemático o duplo papel do ministro no processo sobre Zambelli no Brasil.
Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.

A Corte Suprema de Cassação da Itália negou a extradição da deputada Carla Zambelli (PL-SP) para o Brasil e divulgou, nesta sexta-feira (12), os motivos que levaram à decisão, expedida em 22 de maio. A sentença diz respeito ao processo em que Zambelli foi condenada por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A última instância da Justiça italiana afirmou enxergar como problemática a dupla atuação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no caso em que Zambelli acabou condenada a dez anos de prisão.

Segundo a Folha de S. Paulo, que obteve acesso ao documento, os juízes analisaram que "surgiram múltiplos elementos que levam a duvidar da imparcialidade do tribunal que proferiu a condenação da recorrente".

Veja também

teaser image
Mundo

Maranhense é encontrada morta dentro de casa no norte da Itália

teaser image
Mundo

Barbeiro cearense é condenado por morte de ex-companheira piauiense em Portugal

A Corte de Cassação aponta que Alexandre de Moraes também teria atuado simultaneamente como integrante do colegiado julgador e como pessoa considerada prejudicada por um dos crimes ligados à deputada. 

"Bem como insuficiência e ilogicidade da fundamentação em relação ao acúmulo das funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz da execução na pessoa de M.A.D.M. [Ministro Alexandre de Moraes], integrante do Supremo Tribunal Federal do Brasil, em violação ao princípio da imparcialidade e da independência do juiz", diz a decisão.

A modalidade, citou a decisão, seria um indício de uma "macroscópica violação do direito de defesa", afirmando que o Brasil não teria apresentado provas concretas capazes de demonstrar a equidade do processo.

Pedidos de extradição

Zambelli também é alvo de um segundo pedido de extradição. Este é referente à condenação a cinco anos por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, caso em que a ex-deputada perseguiu um homem em São Paulo, no segundo turno das eleições de 2022.

A Corte de Apelação de Roma autorizou a extradição em abril e a defesa recorreu. Agora, o caso será julgado pela Corte de Cassação em 1º de julho.

Assuntos Relacionados
Pessoa com cabelo curto e escuro, usando óculos e brincos, fala em um microfone em um ambiente institucional, com fundo de painéis verdes e brancos. A pessoa veste blusa clara com casaco escuro, usa colar com pingente e faz um gesto com a mão enquanto discursa.
Mundo

Itália nega extradição de Zambelli, cita Moraes no processo e diz que STF não foi 'imparcial'

Decisão foi expedida em 22 de maio, mas motivos foram divulgados nesta sexta-feira (12).

Redação
Há 27 minutos
Pessoa sentada na beira de um meio-fio em área externa com gramado e árvores ao fundo. A pessoa veste conjunto verde, usa óculos escuros e segura uma bolsa de alça clara. Ao lado, há uma peça de roupa escura sobre o chão, e ao fundo aparece um muro de pedra e vegetação.
Mundo

Maranhense é encontrada morta dentro de casa no norte da Itália

Maria da Conceição Serra Santos, de 51 anos, teve o corpo encontrado pelo filho no último sábado (6).

Redação
11 de Junho de 2026
Foto de casal.
Mundo

Barbeiro cearense é condenado por morte de ex-companheira piauiense em Portugal

O réu também foi condenado à pena acessória de expulsão do território português.

Redação
11 de Junho de 2026
Imagem que ilustra terremoto de magnitude 6,1 registrado no Golfo do México é sentido em Cuba.
Mundo

Terremoto de magnitude 6,1 registrado no Golfo do México é sentido em Cuba

Tremor foi registrado durante 20 segundos nesta segunda-feira (8).

Redação
08 de Junho de 2026
O presidente dos EUA, Donald Trump, fez publicação exigindo fim de ataques entre países.
Mundo

Israel e Irã retomam ataques após cessar-fogo e elevam tensão no Oriente Médio

O Exército israelense informou ter realizado ataques contra sistemas de defesa aérea iranianos e contra um complexo petroquímico.

AFP e Diário do Nordeste
08 de Junho de 2026
Jatinho que explodiu na Republica Dominicana.
Mundo

Avião pega fogo após pouso de emergência e deixa dois mortos na República Dominicana; vídeo

As vítimas são o piloto e o copiloto da aeronave.

Redação e AFP
08 de Junho de 2026
Prédio desabado nas Filipinas.
Mundo

Terremoto de magnitude 7,8 deixa mortos e feridos nas Filipinas

O alerta de tsunamis chegou a ser ativado.

Redação e AFP
08 de Junho de 2026
Imagem do presidente estadunidense Donald Trump para matéria sobre conflito onde Trump pede bloqueio da passagem após negociações com Irã serem frustradas.
Mundo

Irã ataca Israel com mísseis após bombardeio em Beirute e Trump pressiona por cessar-fogo

Presidente americano adverte Netanyahu contra retaliação e afirma que acordo histórico com Teerã está prestes a ser concluído.

Redação
07 de Junho de 2026
União Europeia veta importação de carne brasileira a partir de setembro
Mundo

União Europeia veta importação de carne brasileira a partir de setembro

Comissão Europeia afirma que Brasil não comprovou que seus produtores atendem as exigências sanitárias do bloco.

Redação e AFP
07 de Junho de 2026
Foto de caverna no Laos, durante buscas.
Mundo

Equipes suspendem buscas pelos dois últimos homens presos em caverna no Laos

Eles estão desaparecidos desde 20 de maio.

AFP / Diário do Nordeste
06 de Junho de 2026
Dunas do deserto do Saara visto de dia para ilustrar matéria sobre mortes devido a pane em caminhão.
Mundo

Dezenas de pessoas morrem de sede no deserto do Saara após falha em caminhão

As vítimas foram enterradas em valas comuns.

Redação e AFP
05 de Junho de 2026
Foto de MARCO RUBIO.
Mundo

Classificação do CV e PCC como organizações terroristas pelos EUA começa a valer nesta sexta

O grupos criminosos são chamados de Organizações Terroristas Estrangeiras, com sigla em inglês FTO.

Redação
05 de Junho de 2026
Está é uma montagem em que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está à esquerda e o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, à direita.
Mundo

Zelensky propõe encontro com Putin e cessar-fogo: 'Chega de guerra'

Presidente da Ucrânia publicou carta aberta endereçada ao russo.

Redação
04 de Junho de 2026
Avião tombou para a frente após trem de pouso quebrar.
Mundo

Trem de pouso de avião quebra e deixa feridos no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha

Acidente aconteceu antes do embarque, quando a tripulação já estava na aeronave.

Redação
04 de Junho de 2026
Autoridades participam de uma reunião formal em uma sala elegante, destacando Jamieson Greer, um homem de terno escuro com os braços cruzados e expressão séria em primeiro plano. Outros profissionais sentados ao fundo observam e utilizam aparelhos celulares, compondo uma cena corporativa e focada em um ambiente institucional detalhado.
Mundo

Secretário de Comércio dos EUA diz estar aberto a “dialogar” com Brasil sobre tarifas

Ministro das Relações Exteriores do Brasil e representante do Comércio dos EUA tiveram encontro nesta quarta-feira (3).

Redação e AFP
03 de Junho de 2026
Donald Trump.
Mundo

Novo tarifaço dos EUA pode taxar em 25% produtos brasileiros; veja quais

Taxa pode entrar em vigor a partir de 15 de julho.

Redação e Agência Brasil
02 de Junho de 2026
Na imagem, vista aérea de um grande navio de cruzeiro e expedição, o MV Hondius, navegando em um mar de águas escuras sob um céu parcialmente nublado. O navio possui o casco azul-escuro na parte inferior e vários andares com cabines brancas na parte superior, com botes salva-vidas laranjas acoplados à lateral. Em primeiro plano, uma embarcação menor de apoio, com casco vermelho e cabine branca, navega paralelamente ao navio de grande porte. É possível ver pessoas a bordo do barco menor vestindo trajes de proteção brancos.
Mundo

Navio de surto do hantavírus passa por desinfecção e é liberado para viagens

Autorização para retorno ao mar aconteceu nesse sábado (30).

Redação
31 de Maio de 2026
Foto de Donald Trump.
Mundo

CV e PCC são classificados como organizações terroristas, anunciam EUA

Governo Trump afirmou que continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger seus interesses.

Bergson Araujo Costa
28 de Maio de 2026
Pessoas presas em caverna.
Mundo

Cinco das sete pessoas presas em caverna no Laos são resgatadas com vida

Grupo estava preso no local há uma semana.

Redação e AFP
27 de Maio de 2026
Foto do Papa Leão assinando encíclica.
Mundo

Em encíclica, Papa Leão XIV fala de ‘escravidão’ ao abordar inteligência artificial

O texto serve de base para a doutrina católica e para um compromisso de longo prazo com o tema.

AFP e Redação
25 de Maio de 2026