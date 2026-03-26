Justiça italiana aceita pedido de extradição de Carla Zambelli

A Justiça da Itália aceitou, nesta quinta-feira (26), o pedido do governo brasileiro para extraditar a ex-deputada Carla Zambelli. A decisão ainda precisa ser referendada pelo Ministério da Justiça italiano para que tenha efeito definitivo.

Segundo a defesa, em declaração ao jornal O Globo, os advogados já preparam um recurso à Corte de Cassação, equivalente ao Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro.

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O prazo para apresentação do pedido é de 15 dias. Antes disso, a estratégia é aguardar o posicionamento do ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, que terá a palavra final sobre a extradição.

A defesa sustenta que a decisão possui caráter político. Enquanto isso, Zambelli segue presa na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, após a Justiça italiana considerar que há risco de fuga.

A ex-parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Fuga ao exterior

Após a condenação, ela deixou o Brasil e passou a ser considerada foragida. Em dezembro, o STF também determinou a cassação de seu mandato, decisão que foi seguida pela renúncia apresentada à Câmara dos Deputados.

Zambelli deixou o país em maio de 2025, passando pelos Estados Unidos antes de se estabelecer na Itália, onde possui cidadania. Dois meses após sua chegada, foi presa e declarou que pretendia ser julgada no país europeu.

De acordo com o governo brasileiro, caso a extradição seja confirmada, a ex-deputada deverá cumprir pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia.