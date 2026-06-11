Alece aprova criação de 37 cargos de professor efetivo da Uece para nova convocação

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o projeto de lei que cria 37 cargos de professor efetivo da Universidade Estadual do Ceará (Uece), com o objetivo de viabilizar uma nova convocação de docentes. A matéria foi validada nesta quinta-feira (11), em regime de urgência.

Na prática, a proposição permitirá a convocação de candidatos aprovados no último concurso da instituição. O certame foi realizado no ano passado, com 53 vagas, originalmente.

Os cargos criados integram a medida anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na última segunda-feira (8), com a convocação de 163 professores para reforçar os quadros das três universidades públicas estaduais: Uece, Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Universidade Regional do Cariri (Urca).

As 37 vagas criadas pela Alece já estão nesse total divulgado pelo chefe do Executivo cearense. Segundo o PL 62/2025, as oportunidades serão divididas entre 17 professores assistentes e 20 adjuntos.

No Plenário 13 de Maio, a matéria foi aprovada por aclamação, quando não há votação individual, mas um consenso entre os presentes.

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Agora, a medida retorna ao gabinete do governador Elmano para sanção.