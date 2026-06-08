Governo do Ceará anuncia convocação de 163 professores para Uece, Urca e Uva

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta segunda-feira (8), a convocação de 163 professores para reforçar os quadros das três universidades públicas estaduais.

São elas: Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Universidade Regional do Cariri (Urca) e Universidade Estadual do Ceará (Uece).

A contratação está prevista para o segundo semestre deste ano, segundo Elmano. As vagas se dividem da seguinte forma:

68 à Uece;

77 à Urca;

18 à UVA.

“Nós já convocamos cerca de 700 professores para o ensino superior do Estado e, agora, estamos chamando mais 163 docentes concursados para as universidades estaduais [...] É uma alegria garantir universidades cada vez mais fortes”, disse o gestor.

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NOVOS CARGOS PARA UECE

Ainda durante o anúncio desta segunda, Elmano afirmou que encaminhou à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) um projeto de lei que cria 37 novos cargos na Uece, com o objetivo de viabilizar a convocação dos docentes.

“Também assinamos o Projeto de Lei que cria 37 novos cargos para a Uece, para viabilizar parte dessas convocações. Seguimos acreditando que a educação é o caminho mais seguro para transformar vidas”, compartilhou o governador.