Governo do Ceará anuncia convocação de 163 professores para Uece, Urca e Uva
Elmano também afirmou que encaminhou à Assembleia Legislativa do Ceará projeto de lei que cria 37 novos cargos na Uece.
O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta segunda-feira (8), a convocação de 163 professores para reforçar os quadros das três universidades públicas estaduais.
São elas: Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Universidade Regional do Cariri (Urca) e Universidade Estadual do Ceará (Uece).
A contratação está prevista para o segundo semestre deste ano, segundo Elmano. As vagas se dividem da seguinte forma:
“Nós já convocamos cerca de 700 professores para o ensino superior do Estado e, agora, estamos chamando mais 163 docentes concursados para as universidades estaduais [...] É uma alegria garantir universidades cada vez mais fortes”, disse o gestor.
Veja também
NOVOS CARGOS PARA UECE
Ainda durante o anúncio desta segunda, Elmano afirmou que encaminhou à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) um projeto de lei que cria 37 novos cargos na Uece, com o objetivo de viabilizar a convocação dos docentes.
“Também assinamos o Projeto de Lei que cria 37 novos cargos para a Uece, para viabilizar parte dessas convocações. Seguimos acreditando que a educação é o caminho mais seguro para transformar vidas”, compartilhou o governador.