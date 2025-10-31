Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra fachada do campus da Uece no bairro Itaperi, em Fortaleza. Na frente, estudantes aguardam para realizar vestibular.

Ceará

Uece nega inscrição de 7 mil alunos como cotistas no vestibular e gera embate com escolas públicas

Nesta sexta-feira (24), estudantes e professores farão manifestações para tentar reverter decisão.

Theyse Viana 23 de Outubro de 2025
Vídeo nutri

Ceará

Nutricionista do SUS cria plano alimentar ilustrado para paciente não alfabetizada em Fortaleza

A profissional adaptou o atendimento para garantir que a paciente entendesse corretamente as orientações e pudesse ter autonomia no cuidado com a própria saúde

Maria Clarice Sousa* e Gabriel Bezerra* 21 de Outubro de 2025
Campus da Uece em Fortaleza

Ceará

Uece divulga gabarito oficial preliminar da 1ª fase do vestibular 2026.1

Prova de conhecimentos gerais foi aplicada na manhã deste domingo (12)

Redação 12 de Outubro de 2025
Colagem de fotos das lhamas da Fazenda da Faculdade de Veterinária

Ceará

Primeira lhama da fazenda da Faculdade de Veterinária da Uece nasce e recebe nome de ‘Maria Bonita’

Em 2021, a instituição iniciou a parceria com a Fiocruz para desenvolver um medicamento contra a Covid-19 a partir de anticorpos das lhamas

Bergson Araujo Costa 04 de Setembro de 2025
Na imagem, alunos fazendo prova de concurso

Papo Carreira

Uece e Urca abrem inscrições para vestibular, com 4.250 mil vagas no total; veja detalhes

Setembro é o mês de inscrição das duas universidades; cursos abragem diferentes áreas

Redação 30 de Agosto de 2025
Mulher estuda para concurso público, para matéria sobre concursos com inscrições abertas no Ceará

Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA

Paulo Roberto Maciel* 18 de Agosto de 2025
Fachada de um campus da UECE

Papo Carreira

Uece abre 239 vagas para professores temporários e substitutos; veja como participar

Aprovados irão atuar em Fortaleza e no Interior do estado

Redação 18 de Agosto de 2025
A foto mostra uma pessoa, vestindo um suéter de lã verde, segura um pequeno frasco de vidro âmbar e um conta-gotas. A ponta do conta-gotas está pingando um líquido dourado de volta para o frasco. O rosto da pessoa está cortado da imagem, com apenas o queixo e parte da boca visíveis. A iluminação é suave e natural, com reflexos de luz no líquido do conta-gotas. O fundo está desfocado e escuro, mas é possível distinguir uma planta em um vaso no canto inferior direito.

Ceará

Canabidiol tem efeitos positivos limitados no tratamento de TEA, revela pesquisa da Uece

Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará consideraram que substância deve ser usada em casos específicos de autismo em crianças e adolescentes

Clarice Nascimento 12 de Agosto de 2025
Foto de evento que anunciou 2 milhões de reais para construção da concha acústica da Uece

Ceará

Uece recebe R$ 2 milhões para construção de concha acústica no campus Itaperi, em Fortaleza

Recurso virá de emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal Idilvan Alencar

Matheus Facundo 31 de Julho de 2025
Foto de Samuel Sobreira, jovem do Cariri que passou em medicina mesmo com dois empregos

Ceará

Cearense com dois empregos passa em 2º lugar em Medicina na Uece e faz vaquinha para estudar

O cearense precisa de ajuda para se mudar e cursar a faculdade dos sonhos

Matheus Facundo 28 de Julho de 2025
