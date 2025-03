Lula inaugura Hospital Universitário do Ceará nesta quarta (19); acompanhe em tempo real

O presidente Lula (PT) chegou a Fortaleza por volta das 15h50min desta quarta-feira (19), feriado de São José, para participar da inauguração do Hospital Universitário do Ceará, unidade vinculada à Universidade Estadual do Ceará (Uece). Esta é a primeira visita oficial do chefe do Executivo Nacional ao Estado em 2025, e a oitava durante pouco mais de dois anos de mandato.

Participam do evento ainda o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), o ministro da Integração, Waldez Góes, o governador Elmano de Freitas (PT), a vice-governadora Jade Romero (MDB), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o reitor da Uece, Hidelbrando Soares, e outras autoridades.

Maior hospital do Ceará

A unidade de saúde promete ser a maior do Ceará e está localizada no campus Itaperi, da Uece. Ele ocupa uma área de 78.6 mil m², com três torres e sete andares.

No total, o equipamento terá 652 leitos (incluindo também os da Unidade de Terapia Intensiva - UTI).

O hospital será inaugurado seis anos após o anúncio e já começa a funcionar nesta quinta-feira (20), com 159 leitos ativos. O equipamento está com sua estrutura pronta desde 2023.

